बासी मुंह पानी पीने की आदत से दूर रहेंगी कई बीमारियां, जानें हेल्थ बेनिफिट्स

Benefits of Drinking Water on an Empty Stomach: सुबह खली पेट पानी पीने के फायदे (Image: Freepik)
Benefits of Drinking Water on an Empty Stomach: कहते हैं दिन की शुरुआत जैसी हो, दिन वैसा ही बीतता है। आयुर्वेद और विज्ञान दोनों मानते हैं कि सुबह खाली पेट पानी पीना न केवल शरीर को जगाने का तरीका है, बल्कि कई बीमारियों से बचाव का प्राकृतिक उपाय भी है। यह सरल आदत पाचन तंत्र को सक्रिय करती है, शरीर से विषेले तत्व निकालती है और दिनभर की ऊर्जा का आधार बनती है।
सुबह उठते ही दो गिलास गुनगुना या नॉर्मल पानी पीना सबसे अच्छा माना जाता है। जब आप रातभर सोते हैं, तो आपका शरीर डिटॉक्स मोड में चला जाता है। सुबह उठने पर मुंह में लार होती है जो पाचन के लिए बेहद फायदेमंद होती है। ऐसे में बिना कुल्ला किए या ब्रश किए पानी पीने से ये लार पेट में जाती है और कई समस्याओं से बचाती है।
शासकीय आष्टांग आयुर्वेदिक डॉ. शैलेन्द्र गीते ने बताया कि रोजाना बासी मुंह पानी पीने से यूरीन साफ होता है और पेट की पाचन शक्ति मजबूत होती है, पाचन तंत्र सही तरह से काम करता है, शरीर से गंदगी (दोष और मल) बाहर निकल जाती है और दिनभर शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन ध्यान रहे, जरूरत से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। जितनी प्यास हो, उतना ही पानी पिएं, वरना पाचन की अग्नि धीमी पड़ जाती है और "मंदाग्नि" जैसी पेट से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं ।
डॉक्टरों के मुताबिक अगर आप सुबह में बिना ब्रश किए बासी मुंह पानी पीते हैं, तो इससे आपकी पेट से जुड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी और पाचन शक्ति बेहतर होगी। चेहरे पर पिंपल्स होना, पेट में गैस बनना, अपच की परेशानियों को भी छुटकारा मिलेगा। मोटापे से परेशान लोग सुबह नियमित तौर पर बासी मुंह पानी पीएं इससे मोटापे में कमी आएगी। गले में कफ की समस्या में राहत मिलती है, साथ ही ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ये बालों की जड़ो को मजबूत करता है।
शौच करने के तुरंत बाद पानी पीना उचित नहीं माना जाता है, लेकिन इसके लिए कोई सख्त नियम नहीं है। आम तौर पर, शौच के बाद थोड़ी देर रुकना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इससे किडनी और मूत्राशय को आराम मिलता है।
