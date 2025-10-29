Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

बासी मुंह पानी पीने की आदत से दूर रहेंगी कई बीमारियां, जानें हेल्थ बेनिफिट्स

Benefits of Drinking Water on an Empty Stomach: आयुर्वेद और विज्ञान दोनों मानते हैं सुबह उठकर सबसे पहले बासी मुंह पानी पीने से कई बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। पेट से जुड़ी परेशानी और शरीर की कई समस्याओं का इलाज संभव है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

image

Pooja Geete

Oct 29, 2025

Benefits of Drinking Water on an Empty Stomach

Benefits of Drinking Water on an Empty Stomach: सुबह खली पेट पानी पीने के फायदे (Image: Freepik)

Benefits of Drinking Water on an Empty Stomach: कहते हैं दिन की शुरुआत जैसी हो, दिन वैसा ही बीतता है। आयुर्वेद और विज्ञान दोनों मानते हैं कि सुबह खाली पेट पानी पीना न केवल शरीर को जगाने का तरीका है, बल्कि कई बीमारियों से बचाव का प्राकृतिक उपाय भी है। यह सरल आदत पाचन तंत्र को सक्रिय करती है, शरीर से विषेले तत्व निकालती है और दिनभर की ऊर्जा का आधार बनती है।

सुबह उठकर पानी पीने से क्या होता है?

सुबह उठते ही दो गिलास गुनगुना या नॉर्मल पानी पीना सबसे अच्छा माना जाता है। जब आप रातभर सोते हैं, तो आपका शरीर डिटॉक्स मोड में चला जाता है। सुबह उठने पर मुंह में लार होती है जो पाचन के लिए बेहद फायदेमंद होती है। ऐसे में बिना कुल्ला किए या ब्रश किए पानी पीने से ये लार पेट में जाती है और कई समस्याओं से बचाती है।

खाली पेट सबसे पहले पानी पीने से क्या होता है?

शासकीय आष्टांग आयुर्वेदिक डॉ. शैलेन्द्र गीते ने बताया कि रोजाना बासी मुंह पानी पीने से यूरीन साफ होता है और पेट की पाचन शक्ति मजबूत होती है, पाचन तंत्र सही तरह से काम करता है, शरीर से गंदगी (दोष और मल) बाहर निकल जाती है और दिनभर शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। लेकिन ध्यान रहे, जरूरत से ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। जितनी प्यास हो, उतना ही पानी पिएं, वरना पाचन की अग्नि धीमी पड़ जाती है और "मंदाग्नि" जैसी पेट से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं ।

बासी मुंह पानी पीने से किन-किन बीमारियों को ठीक किया जा सकता है?

डॉक्टरों के मुताबिक अगर आप सुबह में बिना ब्रश किए बासी मुंह पानी पीते हैं, तो इससे आपकी पेट से जुड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी और पाचन शक्ति बेहतर होगी। चेहरे पर पिंपल्स होना, पेट में गैस बनना, अपच की परेशानियों को भी छुटकारा मिलेगा। मोटापे से परेशान लोग सुबह नियमित तौर पर बासी मुंह पानी पीएं इससे मोटापे में कमी आएगी। गले में कफ की समस्या में राहत मिलती है, साथ ही ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ये बालों की जड़ो को मजबूत करता है।

शौच के कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए?

शौच करने के तुरंत बाद पानी पीना उचित नहीं माना जाता है, लेकिन इसके लिए कोई सख्त नियम नहीं है। आम तौर पर, शौच के बाद थोड़ी देर रुकना फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इससे किडनी और मूत्राशय को आराम मिलता है।

ये भी पढ़ें

Winter Kadha For Women: सर्दी में इम्‍यून‍िटी बढ़ाने के लिए महिलाएं पी सकती हैं ये आयुर्वेदिक काढ़ा
लाइफस्टाइल
Kadha Recipe for Winter Wellness,Winter Ayurvedic Detox Drink,Women’s Winter Health Ayurveda,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

Updated on:

29 Oct 2025 07:53 pm

Published on:

29 Oct 2025 07:50 pm

Hindi News / Lifestyle News / बासी मुंह पानी पीने की आदत से दूर रहेंगी कई बीमारियां, जानें हेल्थ बेनिफिट्स

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Baldness Cure : चंद दिनों में दूर हो जाएगी गंजेपन की समस्या, वैज्ञानिकों ने तैयार किया अनोखा सीरम!

Baldness Cure
लाइफस्टाइल

Grey Hair and Cancer: बाल सफेद होना और कैंसर को लेकर नई स्टडी में खुलासा, जानिए ये सही है या नहीं?

premature grey hair causes grey hair health risk, does grey hair cause cancer, grey hair and skin cancer,
स्वास्थ्य

Best Of Aditi Rao Hydari Looks: Traditional look हो या Western look, अदिति राव के फैशन गेम को लेकर देखें 5 जबरदस्त लुक्स

Aditi Rao Hydari simple outfits, basic chic looks, understated elegance, minimalist wardrobe
फैशन

Winter Fruits to Avoid in Morning: सर्दी में किन फलों को सुबह खाने से बचना चाहिए

Avoid eating fruits in winter morning,Fruits Benefits,winter season
लाइफस्टाइल

Fennel Seeds and Jaggery Benefits: रात के खाने के बाद सौंफ और गुड़ का सेवन करें, मिल सकते हैं 5 सुपर हेल्थ बेनिफिट्स

Benefits of Fennel Seeds and Jaggery Benefits,saunf aur gud ka sevan in hindi,Saunf aur gud khane ke fayde,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.