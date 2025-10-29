बासी मुंह पानी पीने की आदत से दूर रहेंगी कई बीमारियां, जानें हेल्थ बेनिफिट्स

डॉक्टरों के मुताबिक अगर आप सुबह में बिना ब्रश किए बासी मुंह पानी पीते हैं, तो इससे आपकी पेट से जुड़ी परेशानी खत्म हो जाएगी और पाचन शक्ति बेहतर होगी। चेहरे पर पिंपल्स होना, पेट में गैस बनना, अपच की परेशानियों को भी छुटकारा मिलेगा। मोटापे से परेशान लोग सुबह नियमित तौर पर बासी मुंह पानी पीएं इससे मोटापे में कमी आएगी। गले में कफ की समस्या में राहत मिलती है, साथ ही ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। ये बालों की जड़ो को मजबूत करता है।