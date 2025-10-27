Winter Kadha For Women: मह‍िलाओं के ल‍िए सर्दी का मौसम और भी ज्‍यादा मुश्‍क‍िल हो सकता है क्‍योंक‍ि पीर‍ियड्स के दौरान होने वाली कमजोरी और हार्मोन्‍स में बदलाव का असर भी महीने के कुछ द‍िन ज्‍यादा रहता है। ऐसे में सर्दियों के मौसम में इम्‍यून‍िटी को मजबूत रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ठंड के मौसम में शरीर जल्दी थकता है और इम्‍यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। आयुर्वेद में कई जड़ी-बूटियों और मसालों का उपयोग किया जाता है, जो शरीर को अंदर से ताजगी और ताकत देने का काम करते हैं। आइए जानते हैं।