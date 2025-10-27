Patrika LogoSwitch to English

Winter Kadha For Women: सर्दी में इम्‍यून‍िटी बढ़ाने के लिए महिलाएं पी सकती हैं ये आयुर्वेदिक काढ़ा

Winter Kadha For Women: पीर‍ियड्स के दौरान होने वाली कमजोरी और हार्मोन्‍स में बदलाव का असर भी महीने के कुछ द‍िन ज्‍यादा रहता है। ऐसे में आयुर्वेद में कई जड़ी-बूटियों और मसालों का उपयोग किया जाता है, जो शरीर को अंदर से ताजगी और ताकत देने का काम करते हैं।

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 27, 2025

Kadha Recipe for Winter Wellness,Winter Ayurvedic Detox Drink,Women’s Winter Health Ayurveda,

Natural Winter Immunity Drink for Women|फोटो सोर्स - Freepik

Winter Kadha For Women: मह‍िलाओं के ल‍िए सर्दी का मौसम और भी ज्‍यादा मुश्‍क‍िल हो सकता है क्‍योंक‍ि पीर‍ियड्स के दौरान होने वाली कमजोरी और हार्मोन्‍स में बदलाव का असर भी महीने के कुछ द‍िन ज्‍यादा रहता है। ऐसे में सर्दियों के मौसम में इम्‍यून‍िटी को मजबूत रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि ठंड के मौसम में शरीर जल्दी थकता है और इम्‍यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। आयुर्वेद में कई जड़ी-बूटियों और मसालों का उपयोग किया जाता है, जो शरीर को अंदर से ताजगी और ताकत देने का काम करते हैं। आइए जानते हैं।

महिलाओं के लिए सर्दियों का हर्बल टॉनिक

सर्दियों में महिलाएं इस आयुर्वेदिक काढ़े को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। यह न केवल शरीर को गर्माहट देता है बल्कि अंदर से रोगों से लड़ने की शक्ति भी बढ़ाता है।

इम्यूनिटी बढ़ाने वाला काढ़ा कैसे बनाएं

  • सबसे पहले अदरक को अच्छी तरह धोकर छील लें और बारीक कूट लें।
  • अब एक पैन या भगोने में 2–3 गिलास पानी डालें और गैस पर उबालें।
  • जब पानी में उबाल आने लगे, तो उसमें अदरक, हल्दी और काली मिर्च डालें।
  • मिश्रण को मध्यम आंच पर तब तक पकने दें जब तक पानी घटकर लगभग 1 गिलास न रह जाए।
  • गैस बंद कर दें और काढ़े को किसी साफ सूती कपड़े या छलनी से छान लें।
  • थोड़ा ठंडा होने पर इसमें नींबू का रस और शहद मिलाकर सेवन करें।

सर्दियों में काढ़ा पीने के फायदे

नियमित सेवन से शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है और मौसमी बीमारियां दूर रहती हैं।
काढ़ा शरीर को डिटॉक्स करता है, जिससे विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं।
यह वजन नियंत्रण में भी मदद करता है।
सर्दी-जुकाम, वायरल फ्लू, बुखार और संक्रमण जैसी समस्याओं में राहत देता है।

काढ़ा कब और कैसे पीएं

सुबह खाली पेट ताजा बना काढ़ा पीना सबसे लाभकारी होता है। इसे पीने के बाद कम से कम एक घंटे तक कुछ न खाएं या पीएं। आप इसे शाम की सैर के बाद भी ले सकते हैं, लेकिन काढ़े को लंबे समय तक स्टोर न करें। हमेशा ताजा बनाकर ही पिएं, तभी इसका असर अधिकतम होगा।

डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।

27 Oct 2025 05:22 pm

