सड़क के दोनों तरफ उछाल मारता समंदर, बीच में चलती गाड़ी और हवाओं में आती श्रीलंका की खुशबू! क्या आप इस सड़क पर जाने का दम रखते हैं?

Arichal Munai Dhanushkodi Travel Guide: अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें लॉन्ग ड्राइव पर जाना पसंद है, खुले आसमान के नीचे चारों तरफ पानी हो और ठंडी हवाएं चल रही हों, तो हमारी आज की यह स्टोरी आपके लिए ही है। आज के इस लेख में हम एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहां बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर मिलते हैं। यह जगह घूमने फिरने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस जगह को भारत की आखिरी सड़क कहा जाता है। यहां का अनुभव ऐसा है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। सोचिए, एक पतली सी सड़क है और उसके दोनों तरफ दूर-दूर तक बस गहरा नीला समंदर। यह जगह सिर्फ घूमने के लिए नहीं, बल्कि कुदरत के उस कमाल को महसूस करने के लिए है जहां जमीन खत्म हो जाती है। आइए जानते हैं इस जगह के बारे में विस्तार से कि यह जगह कहां है और आप यहां कैसे पहुंच सकते हैं।