Best Time To Drink Milk: दूध पीने का सही वक्त कौन सा है? सुबह या रात

Best Time To Drink Milk: दूध पीना फायदेमंद माना जाता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम और अन्य जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, यह शरीर की हड्डियों को मजबूत करने से लेकर इम्यून सिस्टम को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूध पीने का सही समय क्या है? कुछ लोग इसे दिन की शुरुआत में पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग रात में दूध पीना पसंद करते हैं सोने से पहले। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सुबह दूध पीना ठीक है या रात में? आइए इस गुत्थी को समझते हैं कि शरीर की जरूरत और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से दूध पीने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है।