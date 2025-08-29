Patrika LogoSwitch to English

Best Time To Drink Milk: दूध पीने का सही वक्त कौन सा है? सुबह या रात

Best Time To Drink Milk: क्या आप जानते हैं कि दूध पीने का सही समय क्या है? कुछ लोग इसे दिन की शुरुआत में पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग रात में दूध पीना पसंद करते हैं सोने से पहले। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सुबह दूध पीना ठीक है या रात में?

भारत

MEGHA ROY

Aug 29, 2025

Health,milk,milk timing, Health Tips, Milk Benefits,
Health benefits of drinking milk फोटो सोर्स- Freepik

Best Time To Drink Milk: दूध पीना फायदेमंद माना जाता है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम और अन्य जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं, यह शरीर की हड्डियों को मजबूत करने से लेकर इम्यून सिस्टम को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूध पीने का सही समय क्या है? कुछ लोग इसे दिन की शुरुआत में पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग रात में दूध पीना पसंद करते हैं सोने से पहले। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सुबह दूध पीना ठीक है या रात में? आइए इस गुत्थी को समझते हैं कि शरीर की जरूरत और आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से दूध पीने का सबसे उपयुक्त समय कौन सा है।

दूध कब पीना सही

हेल्थ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि दूध पीने का सही समय आपकी उम्र और शरीर की जरूरत पर निर्भर करता है। कुछ लोगों के लिए सुबह दूध पीना बेहतर होता है, तो वहीं ज्यादातर लोगों के लिए रात में सोने से पहले दूध पीना ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। खासकर बच्चों के मामले में ध्यान रखना जरूरी है कि 5 साल से छोटे बच्चे को खाली पेट दूध नहीं देना चाहिए, वरना उसे पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है।

दिन में किन्हें दूध लेना चाहिए?

  • वर्कआउट करने वाले या बॉडी बिल्डिंग करने वाले लोग – एक्सरसाइज के बाद दूध पीना मसल्स रिकवरी और ग्रोथ के लिए बेहतरीन है।
  • स्कूल जाने वाले बच्चे – सुबह दूध पीने से उन्हें पूरे दिन पढ़ाई और खेल-कूद के लिए एनर्जी मिलती है।

दिन में किन्हें नहीं लेना चाहिए दूध?

  • बुजुर्ग लोग या जिनका मेटाबॉलिज्म धीमा है – इन्हें दिन में दूध लेने से भारीपन या गैस की समस्या हो सकती है।
  • कम एक्टिव लोग – अगर आपकी दिनचर्या ज्यादा बैठकर काम करने वाली है तो दिन के समय दूध से बचना अच्छा है।ऐसे लोगों के लिए गाय का दूध बेहतर विकल्प है, क्योंकि यह हल्का और आसानी से पचने वाला होता है।

रात में दूध पीने के फायदे

  • शरीर को कैल्शियम मिलता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं।
  • इसमें मौजूद थायमिन और अन्य पोषक तत्व नींद बेहतर बनाते हैं और शरीर को रिलैक्स करते हैं।
  • रोजाना रात में दूध पीना धीरे-धीरे शरीर की इम्यूनिटी और स्टैमिना बढ़ाने में भी मदद करता है।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

29 Aug 2025 05:00 pm

Hindi News / Lifestyle News / Best Time To Drink Milk: दूध पीने का सही वक्त कौन सा है? सुबह या रात

