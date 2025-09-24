Bigg Boss 19 : बिग बॉस के घर में इलायची-पानी पर चर्चा, जानिए कैसे बनता है ये खास ड्रिंक और फायदे

Bigg Boss 19 Elaichi Ka Paani: बिग बॉस का घर सिर्फ झगड़ों और एंटरटेनमेंट का अड्डा नहीं है, यहां अक्सर छोटी-छोटी चीजें भी बड़ी चर्चा का विषय बन जाती हैं। हाल ही में शो में इलायची पानी को लेकर बात हुई और इसके साथ ही लोगों की दिलचस्पी इस खास ड्रिंक में और बढ़ गई। दरअसल, इलायची सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी खजाना मानी जाती है। यही वजह है कि फिटनेस और हेल्थ कॉन्शियस लोग इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल करने की सलाह देते हैं।