Bigg Boss 19 : बिग बॉस के घर में इलायची-पानी पर चर्चा, जानिए कैसे बनता है ये खास ड्रिंक और फायदे

Bigg Boss 19 Elaichi Ka Paani: बिग बॉस का घर सिर्फ झगड़ों और एंटरटेनमेंट का अड्डा नहीं है, यहां अक्सर छोटी-छोटी चीजें भी बड़ी चर्चा का विषय बन जाती हैं। हाल ही में शो में इलायची पानी को लेकर बात हुई और इसके साथ ही लोगों की दिलचस्पी इस खास ड्रिंक में और बढ़ गई। दरअसल, इलायची सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए ही नहीं, बल्कि सेहत के लिए भी खजाना मानी जाती है। यही वजह है कि फिटनेस और हेल्थ कॉन्शियस लोग इसे अपनी डेली रूटीन में शामिल करने की सलाह देते हैं।
हाल के एक एपिसोड में, एक गेम के दौरान तानिया ने अमरदीप और अपनी दोस्ती का जिक्र करते हुए कहा "हर रिश्ता प्यार का नहीं होता। कुछ दोस्तियां इतनी गहरी होती हैं कि अगर बिग बॉस के बाद मुझे अमरदीप को इलायची पानी पिलाने के लिए फ्लाइट से ग्वालियर से भी आना पड़े, तो मैं जरूर आऊंगी। इसका ख्याल रखने के लिए।"
इलायची का पानी बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। रात को सोने से पहले 2-3 हरी इलायची को हल्का कूटकर एक गिलास पानी में डाल दें और ढककर रख दें। सुबह उठकर इस पानी को छान लें और खाली पेट पी लें।
अगर आप कुछ फ्लेवर और टेस्ट चाहते हैं, तो इलायची शरबत भी ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए 4 कप ठंडे पानी में स्वादानुसार चीनी, थोड़ा काला नमक, नींबू का रस और इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करें। चाहें तो आइस क्यूब्स डालकर इसे और भी रिफ्रेशिंग बना लें। गिलास की किनारी पर नींबू की स्लाइस लगाकर इसे ठंडा-ठंडा सर्व करें।