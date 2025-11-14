Patrika LogoSwitch to English

लाइफस्टाइल

Bihar Elections 2025 : BJP दफ्तर में सत्तू पराठा-जलेबी तो कहीं बन रहे लड्डू, देखिए बिहार चुनाव का लजीज मेनू

Bihar Election Results 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों से पहले ही सोशल मीडिया पर जीत का जश्न मनना शुरू हो गया है। कहीं मनेर के लड्डू बन रहे हैं तो कहीं पर महाभोज की तैयारी चल रही है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Ravi Gupta

Nov 14, 2025

Bihar Election Results 2025 sweet menu, maner laddu, Jalebi Bihar Election Results 2025, Sattu Paratha,

बिहार चुनाव जीत को लेकर वायरल मीम | Photo Design- Patrika

Bihar Election Results 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 ने इस बार वोटिंग के कई रिकॉर्ड बनाए हैं। आज बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट भी आने वाला है जिसको लेकर वोटों की गिनती जारी है। इसी बीच बीजेपी, राजद जैसी पार्टियों के दफ्तर में सत्तू पराठा, जलेबी, लड्डू आदि बनाए जा रहे हैं। साथ ही पार्टी के समर्थक भी सोशल मीडिया पर अभी से जश्न का माहौल तैयार कर रहे हैं। आइए, जानते हैं कि इस बार बिहार चुनाव का लजीज मेनू क्या है-

243 विधानसभा सीटों का रिजल्ट आज

बिहार विधानसभा चुनाव 243 सीटों पर शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। इस बार सिर्फ दो चरणों में मतदान हुआ और राज्य ने मतदान को लेकर रिकॉर्ड भी बनाया। साल 1951 के बाद इस बार बिहार में सबसे अधिक 67.13% मतदान हुआ। बता दें, बिहार के कुल वोटर 7.43 करोड़ हैं, जिनमें पुरुषों 3.92 करोड़ ओर महिल 3.5 करोड़ हैं।

VIDEO : बिहार चुनाव के तेज नतीजे यहां देखिए

बीजेपी की जलेबी वाली फोटो

सोशल मीडिया (X) पर ये जलेबी वाली तस्वीर पोस्ट करके बीजेपी के जीत का दावा किया जा रहा है। बता दें, बिहार चुनाव में जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है। बताया जा रहा है कि पार्टी के मुख्यालय पर समर्थकों के लिए सत्तू पराठा बन रहा है और इसके साथ जलेबी भी छन रही है। इस तरह से बीजेपी जीत के जश्न की तैयारी में जुटी है।

'दबंग' विधायक के यहां महाभोज की तैयारी!

खबर ये भी सामने आ रही है कि जदयू के दबंग और वायरल नेता अनंत सिंह अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। इसलिए, उनके आवास पर समर्थकों के लिए महाभोज की तैयारी की जा रही है। करीब 50 हलवाई खाना बनाने में जुटे हैं। समर्थकों को स्वादिष्ट भोजन का आनंद यहां पर मिलने वाला है।

मनेर के लड्डू भी बन रहे

बिहार का फेमस मनेर के लड्डू भी बनाए जा रहे हैं। राजद, जदयू से जैसी पार्टियों के समर्थकों ने लड्डू बनाने का ऑर्डर दे दिया है। पार्टी दफ्तर में भी लड्डू बन रहे हैं ताकि जीत के जश्न में मिठास की कोई कसर ना रह जाए।

Bihar Chunav Meme | मीम भी हो रहे वायरल

इतना ही नहीं, बिहार चुनाव में जीत को लेकर अभी से मीम भी सोशल मीडिया पर खूब शेयर हो रहे हैं। भले ही कोई जीते या हारे पर इन मीम्स को देखने के बाद आप खुद को हंसने से नहीं रोक पाएंगे। आप इन मीम्स के साथ ही जीत का मजा ले सकते हैं।

कुल मिलाकर जीत के लिए आश्वस्त पार्टियां अपने जश्न की तैयारी में है। तेजस्वी यादव, पीके, नीतीश कुमार जैसे दिग्गज नेताओं के भाग्य का फैसला आज होने वाला है। देखिए, इस बार बिहार सीएम का सिंहासन किसे नसीब होता है।

