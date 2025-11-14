Bihar Elections 2025 : BJP दफ्तर में सत्तू पराठा-जलेबी तो कहीं बन रहे लड्डू, देखिए बिहार चुनाव का लजीज मेनू

Bihar Election Results 2025 : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 ने इस बार वोटिंग के कई रिकॉर्ड बनाए हैं। आज बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट भी आने वाला है जिसको लेकर वोटों की गिनती जारी है। इसी बीच बीजेपी, राजद जैसी पार्टियों के दफ्तर में सत्तू पराठा, जलेबी, लड्डू आदि बनाए जा रहे हैं। साथ ही पार्टी के समर्थक भी सोशल मीडिया पर अभी से जश्न का माहौल तैयार कर रहे हैं। आइए, जानते हैं कि इस बार बिहार चुनाव का लजीज मेनू क्या है-