Blood Circulation For Healthy Hair: हेयर फॉल को कहें अलविदा! इन घरेलू नुस्खों से बढ़ाएं ब्लड सर्कुलेशन

Natural Ways To Boost Blood Circulation: अगर आपके बाल कमजोर हो रहे हैं या बहुत टूटने लगे हैं, तो इसका कारण केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स तो हैं ही, साथ ही इसका एक बड़ा कारण ब्लड सर्कुलेशन की कमी भी हो सकती है। जी हां, सिर की त्वचा (scalp) में ब्लड फ्लो कम होने से बाल झड़ने की समस्या हो सकती है। ऐसे में आज आपको ऐसे 5 आसान घरेलू उपाय बताएंगे, जिनसे आप बालों के लिए ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बना सकते हैं।
नारियल, बादाम या सरसों का तेल हल्का गर्म करें और उंगलियों से स्कैल्प पर धीरे-धीरे मालिश करें। यह न केवल स्कैल्प को रिलैक्स करता है, बल्कि ब्लड फ्लो को भी बढ़ाता है। हफ्ते में 2-3 बार मालिश जरूर करें।
शीर्षासन (Headstand), अधोमुख श्वानासन (Downward dog), और प्राणायाम से सिर में ब्लड फ्लो बढ़ता है। रोजाना 15-20 मिनट का योग बालों के लिए बेहद फायदेमंद है।
आंवला और एलोवेरा बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं। अदरक में ब्लड फ्लो बढ़ाने वाले तत्व होते हैं। इनका पेस्ट बनाकर स्कैल्प पर लगाएं और 30 मिनट बाद धो लें।
स्कैल्प पर धीरे-धीरे उंगलियों से गोल-गोल घुमाकर स्क्रब करें। इससे डेड स्किन हटती है और ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। आप चाहें तो ब्रश या मसाजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
आयरन, विटामिन C, B7 (बायोटिन) और ओमेगा-3 फैटी एसिड बालों की ग्रोथ और ब्लड फ्लो के लिए जरूरी हैं। इसके साथ ही पालक, नट्स, फल, अंकुरित अनाज और भरपूर पानी डाइट में शामिल करें।