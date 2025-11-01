Brushing At Night: सावधान! रात में ब्रश न करने की ये छोटी गलती बिगाड़ सकती है आपकी स्माइल

Brushing At Night: दिनभर की थकान के बाद कई बार हम ब्रश करना भूल जाते हैं और सोचते हैं, “कोई बात नहीं, आज ब्रश छोड़ देते हैं, कल सुबह कर लेंगे।” लेकिन क्या आप जानते हैं, यह छोटी-सी लापरवाही आपके दांतों और मसूड़ों को कितना नुकसान पहुंचा सकती है? साथ ही, यह आपकी सेहत पर भी बुरा असर डाल सकती है। आइए जानते हैं कि क्यों रात में ब्रश करना उतना ही जरूरी है, जितना दिन में सांस लेना।