Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Brushing At Night: सावधान! रात में ब्रश न करने की ये छोटी गलती बिगाड़ सकती है आपकी स्माइल

Brushing At Night: क्या आप भी रात में ब्रश किए बिना सोते हैं या अक्सर भूल जाते हैं? तो अब जान लीजिए यह छोटी-सी लापरवाही आपके दांतों को नुकसान पहुंचा सकती है। आइए जानते हैं, इससे जुड़ी पूरी जानकारी ताकि आप रहें सतर्क और स्वस्थ।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 01, 2025

Health, Lifestyle, Teeth Cleaning, brushing at night, mouth infection,

Effects of not brushing at night|फोटो सोर्स – Freepik

Brushing At Night: दिनभर की थकान के बाद कई बार हम ब्रश करना भूल जाते हैं और सोचते हैं, “कोई बात नहीं, आज ब्रश छोड़ देते हैं, कल सुबह कर लेंगे।” लेकिन क्या आप जानते हैं, यह छोटी-सी लापरवाही आपके दांतों और मसूड़ों को कितना नुकसान पहुंचा सकती है? साथ ही, यह आपकी सेहत पर भी बुरा असर डाल सकती है। आइए जानते हैं कि क्यों रात में ब्रश करना उतना ही जरूरी है, जितना दिन में सांस लेना।

मुंह में बैक्टीरिया का जमाव


दिनभर हम जो भी खाते या पीते हैं, उसके छोटे-छोटे कण हमारे दांतों और मसूड़ों में फंस जाते हैं। अगर रात में ब्रश न किया जाए, तो ये कण बैक्टीरिया के साथ मिलकर मुंह में जमा हो जाते हैं। धीरे-धीरे यही जमा बैक्टीरिया प्लाक में बदल जाते हैं, जिससे दांतों में संक्रमण और बदबू की परेशानी शुरू हो जाती है।

दिल की बीमारियों का बढ़ता खतरा


कई शोधों में यह बात सामने आई है कि ओरल इंफेक्शन का सीधा असर दिल की सेहत पर पड़ता है। मसूड़ों की सूजन से निकलने वाले हानिकारक टॉक्सिन खून में मिलकर हार्ट तक पहुंचते हैं, जिससे हृदय रोगों का खतरा बढ़ सकता है।

दांतों में सड़न और कैविटी का खतरा


अगर आप रोज रात को ब्रश नहीं करते, तो दांतों के बीच फंसे खाने के कण धीरे-धीरे गलने लगते हैं। इससे कैविटी बनने लगती है और दर्द बढ़ता जाता है। समय रहते ध्यान न देने पर यही समस्या रूट कैनाल जैसी बड़ी परेशानी में बदल सकती है।

मसूड़ों में सूजन और खून आना


रात में जमा बैक्टीरिया मसूड़ों पर सीधा असर डालते हैं। धीरे-धीरे मसूड़े सूजने लगते हैं और ब्रश करते समय खून आने लगता है। यह जिंजिवाइटिस नामक मसूड़ों की बीमारी की शुरुआत होती है जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।

मुंह से बदबू आना


सुबह उठते ही मुंह से आने वाली बदबू का एक बड़ा कारण रात में ब्रश न करना है। मुंह में मौजूद बैक्टीरिया खाने के कणों को तोड़कर एसिड और गैस बनाते हैं, जिससे सांसों में दुर्गंध आने लगती है।

पाचन तंत्र पर असर


मुंह में पनपने वाले बैक्टीरिया सिर्फ दांतों तक सीमित नहीं रहते। ये लार के जरिए पेट तक पहुंच सकते हैं और पाचन संबंधी दिक्कतें, एसिडिटी या इंफेक्शन जैसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं।

रात में ब्रश करने के फायदे

  • सुबह की बदबू से छुटकारा मिलता है।
  • मुंह में जमा बैक्टीरिया और खाने के कण पूरी तरह साफ हो जाते हैं।
  • दांतों की सड़न और कैविटी की संभावना कम होती है।
  • मसूड़े मजबूत और हेल्दी रहते हैं।
  • पूरे शरीर पर पॉजिटिव असर पड़ता है क्योंकि एक साफ मुंह का मतलब है स्वस्थ शरीर।

दांतों की सही देखभाल के असरदार तरीके

  • दिन में दो बार ब्रश जरूर करें सुबह और रात में।
  • फ्लॉसिंग से दांतों के बीच फंसे कणों को निकालें।
  • माउथवॉश का इस्तेमाल करें ताकि बैक्टीरिया खत्म हों और सांस ताजा रहे।
  • साल में कम से कम दो बार डेंटल चेकअप करवाएं।
  • मीठा और कोल्ड ड्रिंक सीमित करें।
  • कैल्शियम और विटामिन D से भरपूर आहार लें।
  • धूम्रपान और तंबाकू से दूरी रखें ।
  • जीभ की सफाई भी जरूरी है।

ये भी पढ़ें

Wisdom Teeth Pain : अक्ल दाढ़ का दर्द, सूजन और इन्फेक्शन से कैसे पाएं छुटकारा, जानें इलाज के तरीके
स्वास्थ्य
Wisdom Teeth Pain

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

01 Nov 2025 09:52 am

Hindi News / Lifestyle News / Brushing At Night: सावधान! रात में ब्रश न करने की ये छोटी गलती बिगाड़ सकती है आपकी स्माइल

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Honey Vs Jaggery मीठे में छिपा सेहत का राज,रोजाना इस्तेमाल के लिए क्या है बेहतर

Honey vs Jaggery comparison, Natural sugar alternatives
लाइफस्टाइल

Right Time To Eat Amla: आंवला कब खाना सही? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया ये टाइम

Amla benefits, When to eat amla in a day, Amla for immunity,
लाइफस्टाइल

नाम ने किया कन्फ्यूज ,’Hamburger’ में हैम नहीं, फिर क्यों पड़ा ऐसा नाम? जानिए इसके नाम की अनोखी कहानी

Hamburger History ,hamburger name origin, why is it called a hamburger,
लाइफस्टाइल

Aishwarya Rai Bachchan Beauty Tips: Old Is Gold है ऐश्वर्या राय का ये 2 पुराना Beauty Secret, ग्लोइंग फेस के लिए जानिए आज भी है कारगर

Aishwarya Rai Bachchan Beauty Tips, Aishwarya Rai Bachchan , Aishwarya Rai Bachchan photo,
ब्यूटी टिप्स

Dark Chocolate सिर्फ खाने के लिए नहीं, यह आपकी स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी भी बना सकती है

Dark Chocolate For Glowing Skin,Dark Chocolate , Dark Chocolate for skin,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.