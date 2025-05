Cancer Causing Ingredients : कैंसर की जड़ बन सकती हैं ये 4 चीजें, खरीदने से पहले जरूर पढ़ें लेबल

और दुख की बात ये है कि कई पैकेट वाले खानों में कुछ ऐसे छुपे हुए तत्व भी होते हैं, जिन्हें अगर लगातार खाया जाए तो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां तक हो सकती हैं।

तो अब सवाल है कि इसका उपाय क्या है? उपाय ये है कि जब आप पैकेट वाला खाना खरीदें, तो उसकी पैकिंग पर लिखी सामग्री (Cancer Causing Ingredients) की लिस्ट को ध्यान से पढ़ें। यहां 4 ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जिन पर आपको खास ध्यान देना चाहिए

1. नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स – प्रोसेस्ड मीट्स के रंग में छुपा जहर (Cancer Causing Ingredients)

ये अक्सर प्रोसेस्ड मीट (जैसे सॉसेज, बेकन, हॉट डॉग, पैकेट वाला मीट) में डाले जाते हैं ताकि उनका रंग और स्वाद अच्छा रहे और वो खराब न हों। लेकिन जब हम इन्हें खाते हैं, तो हमारे शरीर में ये ऐसे केमिकल (नाइट्रोसमाइन) बना सकते हैं जो कैंसर का कारण बन सकते हैं, खासकर पेट और आंतों के कैंसर (Cancer of the Stomach and Intestines) का खतरा इनसे जुड़ा है।