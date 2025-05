Foods to Avoid with Chia Seeds : चिया सीड के साथ ये चीजें खाई तो बिगड़ सकती है तबीयत

वैसे तो चिया सीड्स सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के साथ इन्हें खाना खतरनाक (Do not Eat Chia Seeds with these Food Combination) हो सकता है. अगर चिया सीड्स खाते समय सावधानी न बरती जाए, तो फ़ायदे की जगह नुक़सान हो सकता है. तो आइए जानते हैं कि चिया सीड्स के साथ क्या नहीं खाना चाहिए…

2. दही के साथ – हो सकती है सूजन और दर्द दही में लैक्टिक एसिड होता है जो चिया सीड्स के फाइबर से मिलकर पेट में सूजन और ऐंठन का कारण बन सकता है। इसलिए इस जोड़ी से बचें।



3. खट्टे फलों के साथ – एसिडिटी का खतरा नींबू, संत्रा या अन्य खट्टे फलों के साथ चिया सीड्स खाने से एसिडिटी, खट्टी डकार और सीने में जलन की समस्या हो सकती है। 4. तीखे और मसालेदार खाने के साथ – जलन की परेशानी मसालेदार खाने में मौजूद कैप्साइसिन, चिया के फाइबर के साथ मिलकर पेट में जलन और बेचैनी पैदा कर सकता है। बेहतर है, दोनों को साथ न लें।

6. ज्यादा फाइबर वाले फूड्स के साथ – डाइजेशन बिगड़ सकता है चिया सीड्स पहले से ही फाइबर से भरपूर होते हैं। इन्हें अधिक फाइबर वाले फूड्स के साथ खाने पर कब्ज, गैस, दस्त और पेट दर्द हो सकता है।

7. सूखी चीज़ों के साथ – दम घुटने का खतरा चिया सीड्स पानी सोखते हैं। अगर इन्हें ड्राई फूड्स या बिना भिगोए खाया जाए, तो गले में अटकने और दम घुटने जैसी स्थिति बन सकती है। हमेशा इन्हें पानी या किसी लिक्विड में भिगोकर ही खाएं।

ज्यादा चिया सीड्स खाना भी हो सकता है खतरनाक (Eating too many chia seeds can also be dangerous) अगर आप जरूरत से ज्यादा चिया सीड्स खाते हैं, तो पेट में ऐंठन, दर्द, दस्त और गैस की शिकायत हो सकती है। साथ ही, गले में फंसने का खतरा भी बढ़ जाता है। हमेशा सीमित मात्रा में और सही तरीके से ही सेवन करें।

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।