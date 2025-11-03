Clove Water Benefits: ब्लड शुगर से लेकर स्ट्रॉन्ग इम्युनिटी तक, लौंग के पानी से मिल सकते हैं ये कमाल के फायदे

Clove Water Benefits: अधिकतर घरों में लौंग का उपयोग किया जाता है। सर्दियों में इसका सेवन करना बेहद ज़रूरी माना जाता है। कई लोग लौंग का पानी पीना पसंद करते हैं क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, जो इम्युनिटी को बूस्ट करती है और शरीर को गर्म रखती है। साथ ही, यह टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी मदद करती है। लौंग में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा, लौंग में विटामिन C, विटामिन K और ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। आइए जानते हैं, लौंग के पानी से मिलने वाले फायदों के बारे में विस्तार से।