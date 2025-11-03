Clove Water Benefits: ब्लड शुगर से लेकर स्ट्रॉन्ग इम्युनिटी तक, लौंग के पानी से मिल सकते हैं ये कमाल के फायदे

Morning clove water benefits|फोटो सोर्स – Freepik
Clove Water Benefits: अधिकतर घरों में लौंग का उपयोग किया जाता है। सर्दियों में इसका सेवन करना बेहद ज़रूरी माना जाता है। कई लोग लौंग का पानी पीना पसंद करते हैं क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, जो इम्युनिटी को बूस्ट करती है और शरीर को गर्म रखती है। साथ ही, यह टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी मदद करती है। लौंग में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा, लौंग में विटामिन C, विटामिन K और ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। आइए जानते हैं, लौंग के पानी से मिलने वाले फायदों के बारे में विस्तार से।
डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए लौंग का पानी एक असरदार घरेलू उपाय है। इसमें मौजूद सक्रिय कंपाउंड्स इंसुलिन के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। रोज सुबह लौंग का पानी पीने से ब्लड शुगर लेवल बैलेंस रहता है और एनर्जी बनी रहती है।
लौंग में मैंगनीज, विटामिन C और K जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। नियमित सेवन से सर्दी-जुकाम, वायरल संक्रमण और मौसमी बीमारियों से बचाव होता है। यह शरीर को भीतर से मजबूत बनाता है।
अगर आप अक्सर सिरदर्द या माइग्रेन से परेशान रहते हैं, तो लौंग का पानी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद प्राकृतिक एंटी-इंफ्लेमेटरी तत्व सिरदर्द और तनाव को कम करने में मदद करते हैं। सुबह खाली पेट लौंग का पानी पीने से नर्वस सिस्टम शांत होता है और दिनभर तरोताजा महसूस होता है।
लौंग का पानी पाचन को बेहतर बनाता है। इसमें मौजूद गुण गैस, अपच और पेट दर्द जैसी समस्याओं से राहत देते हैं। नियमित रूप से इसका सेवन करने से पेट साफ रहता है और एसिडिटी या सीने की जलन में भी आराम मिलता है।
खाली पेट लौंग का पानी पीना त्वचा के लिए भी बेहद फायदेमंद है। लौंग में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स से बचाव करते हैं, जिससे स्किन एजिंग, झुर्रियां और दाग-धब्बे कम होते हैं। यह त्वचा को भीतर से डिटॉक्स करता है और नेचुरल ग्लो बढ़ाता है।
लौंग का पानी बनाने के लिए रात में कुछ लौंग को एक गिलास पानी में भिगोकर रख दें। सुबह इस पानी को हल्का उबाल लें और छानकर पी लें। नियमित रूप से 1–2 हफ्तों तक इसका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। हालांकि ध्यान रखें कि लौंग की तासीर गर्म होती है, इसलिए जिन लोगों की पित्त प्रकृति है, उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए।
