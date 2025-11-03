Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Clove Water Benefits: ब्लड शुगर से लेकर स्ट्रॉन्ग इम्युनिटी तक, लौंग के पानी से मिल सकते हैं ये कमाल के फायदे

Clove Water Benefits: सर्दियों में कई लोग लौंग का पानी पीना पसंद करते हैं क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, जो इम्युनिटी को बूस्ट करती है और शरीर को गर्म रखती है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Nov 03, 2025

khali pet laung ke fayde,can i drink cloves water on empty stomach,

Morning clove water benefits|फोटो सोर्स – Freepik

Clove Water Benefits: अधिकतर घरों में लौंग का उपयोग किया जाता है। सर्दियों में इसका सेवन करना बेहद ज़रूरी माना जाता है। कई लोग लौंग का पानी पीना पसंद करते हैं क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है, जो इम्युनिटी को बूस्ट करती है और शरीर को गर्म रखती है। साथ ही, यह टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी मदद करती है। लौंग में एंटी-बैक्टीरियल, एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं। इसके अलावा, लौंग में विटामिन C, विटामिन K और ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। आइए जानते हैं, लौंग के पानी से मिलने वाले फायदों के बारे में विस्तार से।

खाली पेट लौंग का पानी पीने के फायदे ( Clove Water on an Empty Stomach Benefits in Hindi)

ब्लड शुगर लेवल रखे नियंत्रित


डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए लौंग का पानी एक असरदार घरेलू उपाय है। इसमें मौजूद सक्रिय कंपाउंड्स इंसुलिन के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। रोज सुबह लौंग का पानी पीने से ब्लड शुगर लेवल बैलेंस रहता है और एनर्जी बनी रहती है।

इम्युनिटी को करे मजबूत


लौंग में मैंगनीज, विटामिन C और K जैसे पोषक तत्व होते हैं, जो शरीर की रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। नियमित सेवन से सर्दी-जुकाम, वायरल संक्रमण और मौसमी बीमारियों से बचाव होता है। यह शरीर को भीतर से मजबूत बनाता है।

सिरदर्द से दिलाए राहत


अगर आप अक्सर सिरदर्द या माइग्रेन से परेशान रहते हैं, तो लौंग का पानी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसमें मौजूद प्राकृतिक एंटी-इंफ्लेमेटरी तत्व सिरदर्द और तनाव को कम करने में मदद करते हैं। सुबह खाली पेट लौंग का पानी पीने से नर्वस सिस्टम शांत होता है और दिनभर तरोताजा महसूस होता है।

पाचन तंत्र को रखे दुरुस्त


लौंग का पानी पाचन को बेहतर बनाता है। इसमें मौजूद गुण गैस, अपच और पेट दर्द जैसी समस्याओं से राहत देते हैं। नियमित रूप से इसका सेवन करने से पेट साफ रहता है और एसिडिटी या सीने की जलन में भी आराम मिलता है।

त्वचा को बनाएं ग्लोइंग


खाली पेट लौंग का पानी पीना त्वचा के लिए भी बेहद फायदेमंद है। लौंग में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स से बचाव करते हैं, जिससे स्किन एजिंग, झुर्रियां और दाग-धब्बे कम होते हैं। यह त्वचा को भीतर से डिटॉक्स करता है और नेचुरल ग्लो बढ़ाता है।

सुबह खाली पेट लौंग का पानी कैसे पिएं?

लौंग का पानी बनाने के लिए रात में कुछ लौंग को एक गिलास पानी में भिगोकर रख दें। सुबह इस पानी को हल्का उबाल लें और छानकर पी लें। नियमित रूप से 1–2 हफ्तों तक इसका सेवन करना स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद हो सकता है। हालांकि ध्यान रखें कि लौंग की तासीर गर्म होती है, इसलिए जिन लोगों की पित्त प्रकृति है, उन्हें इसका सेवन नहीं करना चाहिए।

ये भी पढ़ें

Garlic In Winter: सर्दी-जुकाम से लेकर इम्यूनिटी तक, लहसुन की कच्ची कलियां हैं हर मर्ज की दवा
लाइफस्टाइल
benefits of garlic in winter, how to eat garlic for immunity,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

03 Nov 2025 10:14 am

Hindi News / Lifestyle News / Clove Water Benefits: ब्लड शुगर से लेकर स्ट्रॉन्ग इम्युनिटी तक, लौंग के पानी से मिल सकते हैं ये कमाल के फायदे

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Frequent Urination Reasons: बार-बार पेशाब आना बना परेशानी? हो सकता है डायबिटीज या किडनी स्ट्रेस का इशारा

Night urination reasons, Diabetes and frequent urination, Kidney stress symptoms,
लाइफस्टाइल

Garlic In Winter: सर्दी-जुकाम से लेकर इम्यूनिटी तक, लहसुन की कच्ची कलियां हैं हर मर्ज की दवा

benefits of garlic in winter, how to eat garlic for immunity,
लाइफस्टाइल

Pushkar Mela 2025: ऊंटों का मेला, संस्कृति का मेला…राजस्थान का दिल कहलाने वाला पुष्कर मेला 2025, इस बार क्या रहेगा स्पेशल?

पुष्कर मेला 2025, Pushkar Fair 2025, Pushkar Animal Fair,
लाइफस्टाइल

WWE स्टार Rinku Singh Rajput ने छोड़ी फेम की दुनिया, बने प्रेमानंद महाराज के शिष्य, जानिए करोड़ों कमाने वाले की जीवन कहानी

Rinku Singh,WWE,Premanand Ji Maharaj,Million Dollar Arm,
लाइफस्टाइल

Dandruff In Winter: बालों में डैंड्रफ की समस्या बढ़ी? इन आसान और असरदार उपायों से पा सकते हैं साफ स्कैल्प

Dandruff Remedies, Dandruff Home Remedies, tips to avoid dandruff in winter,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.