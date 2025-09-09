CP Radhakrishnan Net Worth: उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के पास नहीं एक भी गाड़ी, करोड़ों की संपत्ति, जानिए राधाकृष्णन से जुड़ी खास बातें

सिर्फ 16 साल की उम्र से राजनीति में सक्रिय राधाकृष्णन ने भाजपा की जमीनी राजनीति से शुरुआत की। साल 1998 और 1999 में वे कोयंबटूर से सांसद बने और संसद में कई अहम समितियों का हिस्सा रहे। 2004 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा तक भारत का प्रतिनिधित्व किया। भाजपा तमिलनाडु अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने 93 दिन की रथ यात्रा निकाली, जिसने उन्हें जनता से सीधे जोड़ने का मौका दिया।