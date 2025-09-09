CP Radhakrishnan Net Worth: उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के पास नहीं एक भी गाड़ी, करोड़ों की संपत्ति, जानिए राधाकृष्णन से जुड़ी खास बातें

CP Radhakrishnan Net Worth : राजनीति की दुनिया में इन दिनों सीपी राधाकृष्णन (CP Radhakrishnan) का नाम लगातार सुर्खियों में है। एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए राधाकृष्णन अपनी सादगी, लंबे राजनीतिक सफर और करोड़ों की संपत्ति को लेकर चर्चा में हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि करोड़पति होने के बावजूद उनके पास न एक कार है और न ही कोई टू-व्हीलर।
राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ। बचपन से ही वे पढ़ाई में तेज थे। वी.ओ. चिदंबरम कॉलेज, थूथुकुडी से उन्होंने बीबीए किया। पढ़ाई के दिनों में उनका झुकाव सिर्फ अकादमिक्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वे टेबल टेनिस चैंपियन भी बने।खेल से मिले आत्मविश्वास और टीमवर्क ने उनके भीतर लीडरशिप क्वालिटी को मजबूत किया, जो आगे चलकर राजनीति में उनकी पहचान बनी।
सिर्फ 16 साल की उम्र से राजनीति में सक्रिय राधाकृष्णन ने भाजपा की जमीनी राजनीति से शुरुआत की। साल 1998 और 1999 में वे कोयंबटूर से सांसद बने और संसद में कई अहम समितियों का हिस्सा रहे। 2004 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा तक भारत का प्रतिनिधित्व किया। भाजपा तमिलनाडु अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने 93 दिन की रथ यात्रा निकाली, जिसने उन्हें जनता से सीधे जोड़ने का मौका दिया।
|चल संपत्ति (Movable Assets)
|मूल्य
|नकद (स्वयं)
|₹6,87,090
|नकद (पत्नी)
|₹18,15,651
|बैंक जमा
|₹6,53,807
|बांड, डिबेंचर और शेयर
|₹1,28,13,731
|बीमा पॉलिसी
|₹1,36,67,235
|ज्वैलरी – सोना (1284.71 ग्राम)
|₹31,50,000
|ज्वैलरी – हीरे (152.25 कैरेट)
|₹1,06,57,500
|अचल संपत्ति (Immovable Assets)
|मूल्य
|कृषि भूमि
|₹35,09,12,040
|गैर-कृषि भूमि
|₹5,30,61,990
|कमर्शियल बिल्डिंग
|₹6,63,34,000
|आवासीय भवन (तिरुपुर, शेरिफ कॉलोनी)
|₹1,50,00,000
इलेक्शन अधिकारियों को दिए गए एफिडेविट के मुताबिक सीपी राधाकृष्णन के पास कुल ₹67 करोड़ से अधिक की संपत्ति है।दिलचस्प बात यह है कि इतनी संपत्ति के बावजूद उनके पास न तो कोई कार है और न ही बाइक।
राधाकृष्णन केवल राजनीति तक सीमित नहीं हैं। उनका परिवार टेक्सटाइल व्यवसाय से भी जुड़ा है।स्पाइस टेक्सटाइल, गुहन टेक्सटाइल मिल्स और परानी स्पिनिंग मिल्स जैसी कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी है।