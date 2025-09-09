Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

CP Radhakrishnan Net Worth: उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के पास नहीं एक भी गाड़ी, करोड़ों की संपत्ति, जानिए राधाकृष्णन से जुड़ी खास बातें

CP Radhakrishnan Net Worth: महाराष्ट्र के मौजूदा राज्यपाल और अब एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए राधाकृष्णन अपनी सादगी के लिए काफी जाने जाते हैं।वहीं हैरानी की बात यह है कि करोड़ों के मालिक होने के बावजूद, उनके पास न तो किसी कार है और न ही बाइ।

भारत

MEGHA ROY

Sep 09, 2025

Radhakrishnan Education,2025 vice president election India, NDA vice president candidate 2025,
CP Radhakrishnan vice president candidate

CP Radhakrishnan Net Worth : राजनीति की दुनिया में इन दिनों सीपी राधाकृष्णन (CP Radhakrishnan) का नाम लगातार सुर्खियों में है। एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए राधाकृष्णन अपनी सादगी, लंबे राजनीतिक सफर और करोड़ों की संपत्ति को लेकर चर्चा में हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि करोड़पति होने के बावजूद उनके पास न एक कार है और न ही कोई टू-व्हीलर।

बचपन से किताबों के साथ खेलों में भी अव्वल (CP Radhakrishnan Education)

राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुपुर में हुआ। बचपन से ही वे पढ़ाई में तेज थे। वी.ओ. चिदंबरम कॉलेज, थूथुकुडी से उन्होंने बीबीए किया। पढ़ाई के दिनों में उनका झुकाव सिर्फ अकादमिक्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वे टेबल टेनिस चैंपियन भी बने।खेल से मिले आत्मविश्वास और टीमवर्क ने उनके भीतर लीडरशिप क्वालिटी को मजबूत किया, जो आगे चलकर राजनीति में उनकी पहचान बनी।

ये भी पढ़ें

CP Radhakrishnan Education: कॉलेज चैंपियन से उपराष्ट्रपति पद तक, जानिए सीपी राधाकृष्णन की पढ़ाई और करियर
शिक्षा
CP Radhakrishnan

चार दशकों से ज्यादा का राजनीतिक सफर

सिर्फ 16 साल की उम्र से राजनीति में सक्रिय राधाकृष्णन ने भाजपा की जमीनी राजनीति से शुरुआत की। साल 1998 और 1999 में वे कोयंबटूर से सांसद बने और संसद में कई अहम समितियों का हिस्सा रहे। 2004 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा तक भारत का प्रतिनिधित्व किया। भाजपा तमिलनाडु अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने 93 दिन की रथ यात्रा निकाली, जिसने उन्हें जनता से सीधे जोड़ने का मौका दिया।

इतने करोड़ के मालिक हैं उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार (CP Radhakrishnan)

CP राधाकृष्णन की कुल संपत्ति (चल और अचल)

चल संपत्ति (Movable Assets)मूल्य
नकद (स्वयं)₹6,87,090
नकद (पत्नी)₹18,15,651
बैंक जमा₹6,53,807
बांड, डिबेंचर और शेयर₹1,28,13,731
बीमा पॉलिसी₹1,36,67,235
ज्वैलरी – सोना (1284.71 ग्राम)₹31,50,000
ज्वैलरी – हीरे (152.25 कैरेट)₹1,06,57,500

अचल संपत्ति (Immovable Assets)

अचल संपत्ति (Immovable Assets)मूल्य
कृषि भूमि₹35,09,12,040
गैर-कृषि भूमि₹5,30,61,990
कमर्शियल बिल्डिंग₹6,63,34,000
आवासीय भवन (तिरुपुर, शेरिफ कॉलोनी)₹1,50,00,000

इलेक्शन अधिकारियों को दिए गए एफिडेविट के मुताबिक सीपी राधाकृष्णन के पास कुल ₹67 करोड़ से अधिक की संपत्ति है।दिलचस्प बात यह है कि इतनी संपत्ति के बावजूद उनके पास न तो कोई कार है और न ही बाइक।

बिजनेस में भी एक्टिव

राधाकृष्णन केवल राजनीति तक सीमित नहीं हैं। उनका परिवार टेक्सटाइल व्यवसाय से भी जुड़ा है।स्पाइस टेक्सटाइल, गुहन टेक्सटाइल मिल्स और परानी स्पिनिंग मिल्स जैसी कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी है।

ये भी पढ़ें

उपराष्ट्रपति पद के लिए NDA उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने दाखिल किया नामांकन
राष्ट्रीय
CP Radhakrishnan

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Updated on:

09 Sept 2025 05:42 pm

Published on:

09 Sept 2025 05:37 pm

Hindi News / Lifestyle News / CP Radhakrishnan Net Worth: उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के पास नहीं एक भी गाड़ी, करोड़ों की संपत्ति, जानिए राधाकृष्णन से जुड़ी खास बातें

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.