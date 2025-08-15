Dahi In Bhado Month: क्या भादो में दही और छाछ का सेवन सही है? जानिए एक्सपर्ट की सलाह

Dahi In Bhado Month: बेहतर सेहत के लिए दही और छाछ दोनों ही बहुत लाभकारी माना जाता है क्योंकि दही में पाए जाने वाले अच्छे बैक्टीरिया हमारे पाचन तंत्र के लिए फायदेमंद होते हैं। साथ ही इसमें कैल्शियम भी होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। लेकिन भादो के मौसम में मानसून की गर्मी और उमस के साथ आता है जिससे खाने-पीने की आदतें भी प्रभावित होती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भादो के मौसम में दही और छाछ का सेवन फायदेमंद है या नहीं। इस संदर्भ में हमने डॉ. अर्जुन राज (आयुर्वेदिक चिकित्सक) से बात की। उन्होंने इसके बारे में पूरी जानकारी दी। आइए, जानते हैं कि भादो के मौसम में दही और छाछ का सेवन हमारे लिए लाभकारी होगा या नहीं।