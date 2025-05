Daily Strawberry Habit : रोजाना स्ट्रॉबेरी खाना है फायदेमंद, हार्ट और लिवर को रखती है सेहतमंद

– ये आपके टोटल कोलेस्ट्रॉल और जो बुरा वाला कोलेस्ट्रॉल (LDL) होता है, उसे कम कर सकती है। – खून की नलियों को आराम मिलता है और वो ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं।

– शरीर में होने वाली सूजन कम होती है। – हानिकारक तत्वों (जिन्हें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं) का असर घटता है। – शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है। – आपका ब्लड शुगर (खून में शक्कर की मात्रा) कम हो सकता है।

ब्लड शुगर कंट्रोल में मददगार (Daily Strawberry Habit good for Blood Sugar) स्ट्रॉबेरी इंसुलिन रेसिस्टेंस को कम करने में मदद करती है, जो डायबिटीज और फैटी लिवर का मुख्य कारण है। यह फल ब्लड शुगर को संतुलित रखने के साथ-साथ शरीर की ऊर्जा को बनाए रखता है।

सूजन और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से राहत स्ट्रॉबेरी (Strawberry) में मौजूद ऐंटीऑक्सिडेंट्स शरीर में सूजन को कम करते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से लड़ते हैं। इससे आपकी रोग-प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है और पुरानी बीमारियों का खतरा घटता है।

“फूड ऐज़ मेडिसिन” का बेहतरीन उदाहरण (Benefits of eating Strawberries daily)

Illinois Institute of Technology की प्रोफेसर डॉ. ब्रिट बर्टन-फ्रीमैन के अनुसार, "रोजाना एक कप स्ट्रॉबेरी खाने से (Benefits of eating Strawberries) कार्डियोमेटाबोलिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर पड़ता है।" विशेषज्ञ मानते हैं कि स्ट्रॉबेरी 'फूड ऐज़ मेडिसिन' की अवधारणा को पूरी तरह से दर्शाता है।