Dhurandhar 2 Udaybir Sandhu : एक ही फिल्म में दो अलग उम्र दिखने के लिए एक्टर उदयबीर ने बदल दिया अपना पूरा लुक

Dhurandhar 2 Udaybir Sandhu Body Transformation : धुरंधर 2 के लिए रणवीर सिंह के बाद अब एक और एक्टर का बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सामने आया है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है हीरो उदयबीर संधू ने। फिल्म में 'पिंडा' का किरदार निभाने वाले उदयबीर ने खुद को 20 साल के छोरे से लेकर 40 साल के अधेड़ तक के लुक में ढालने के लिए अपना पूरा लुक बदल दिया। उन्होंने न सिर्फ वजन बढ़ाया, बल्कि शूटिंग के दौरान ही उसे घटाकर भी सबको हैरान कर दिया। उनकी यह मेहनत आज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है।