Diwali 2025: दिवाली पर पटाखों से जल गए? जानिए क्या सच में टूथपेस्ट लगाना सही है या नुकसानदायक!

Diwali 2025: दिवाली रोशनी, खुशियों और उत्साह का त्योहार है। इस दिन हर घर दीपकों, लाइट्स और सजावट से जगमगा उठता है। लोग नए कपड़े पहनते हैं, स्वादिष्ट मिठाइयां बनाते हैं और एक-दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन इसी खुशी के माहौल में पटाखों के कारण अक्सर हादसे भी हो जाते हैं। बच्चे और बड़े सभी पटाखे जलाने का शौक रखते हैं, और कई बार इसी दौरान त्वचा जल जाती है। ऐसे में ज्यादातर लोग तुरंत जले हुए हिस्से पर टूथपेस्ट लगा लेते हैं, लेकिन यह तरीका बिल्कुल गलत है।