Lakshmi Puja Timings : 20 और 21 दोनों दिन है लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त, जानिए शहर के हिसाब से टाइम

Lakshmi Puja Timings (photo- gemini ai)
Lakshmi Puja Timings : दीपावली का त्योहार पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसे रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन हर घर दीयों की रोशनी से जगमगाता है। पांच दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत 18 अक्टूबर को धनतेरस से होती है और समापन 22 अक्टूबर को भाई दूज के साथ होता है। इस बार लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 20 और 21 अक्टूबर, दोनों दिन पड़ रहा है। ऐसे में लोग अपने-अपने शहर के अनुसार सही पूजा का समय जानना चाहते हैं ताकि मां लक्ष्मी की पूजा पूरे विधि-विधान से कर सकें।
दीवाली के दिन मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करता है, उसके घर में पूरे साल धन और समृद्धि बनी रहती है। लोग इस दिन घर को साफ-सुथरा रखते हैं, फूलों से सजाते हैं और दीयों की रोशनी से उसे चमकाते हैं। पूजा के समय मां लक्ष्मी को कमल का फूल, हलवा-पूरी, मिठाई, चांदी के सिक्के और गुलाल अर्पित किए जाते हैं।
इस साल दीपावली की अमावस्या तिथि 20 अक्टूबर की दोपहर 3:44 बजे से शुरू होकर 21 अक्टूबर की शाम 5:54 बजे तक रहेगी। इस वजह से लक्ष्मी पूजा का सबसे शुभ समय प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद का समय माना गया है। चूंकि भारत के हर शहर में सूर्यास्त का समय अलग होता है, इसलिए पूजा का समय भी हर शहर में थोड़ा-थोड़ा अलग रहेगा। नीचे मुख्य शहरों के अनुसार शुभ मुहूर्त दिए गए हैं।
दिल्ली: शाम 7:08 बजे से रात 8:18 बजे तक (20 अक्टूबर)
मुंबई: शाम 7:42 बजे से रात 8:40 बजे तक (20 अक्टूबर)
चेन्नई: शाम 7:20 बजे से रात 8:14 बजे तक (20 अक्टूबर)
बेंगलुरु: शाम 7:31 बजे से रात 8:25 बजे तक (20 अक्टूबर)
कोलकाता: शाम 5:06 बजे से 5:54 बजे तक (21 अक्टूबर)
हैदराबाद: शाम 7:21 बजे से रात 8:19 बजे तक (20 अक्टूबर)
पुणे: शाम 7:20 बजे से रात 8:14 बजे तक (20 अक्टूबर)
अहमदाबाद: शाम 7:36 बजे से रात 8:40 बजे तक (20 अक्टूबर)
सूरत: शाम 7:38 बजे से रात 8:40 बजे तक (20 अक्टूबर)
जयपुर: शाम 7:16 बजे से रात 8:25 बजे तक (20 अक्टूबर)
प्रदोष काल में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा को लाल कपड़े पर विराजमान करें। फिर उन्हें गंगाजल से स्नान कराएं, चंदन, फूल, दीपक, धूप और मिठाई अर्पित करें। ध्यान रखें कि पूजा के बाद मां लक्ष्मी की आरती जरूर करें और घर में दीपक जलाकर रखें। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि बनी रहती है। इस साल दो दिनों का यह दुर्लभ संयोग बेहद शुभ माना जा रहा है। इसलिए अपने शहर के हिसाब से मुहूर्त देखकर पूजा करें ताकि मां लक्ष्मी की कृपा से आपका घर धन-धान्य से भर जाए।
