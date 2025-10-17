Lakshmi Puja Timings : 20 और 21 दोनों दिन है लक्ष्मी पूजा का मुहूर्त, जानिए शहर के हिसाब से टाइम

Lakshmi Puja Timings : दीपावली का त्योहार पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इसे रोशनी का त्योहार भी कहा जाता है क्योंकि इस दिन हर घर दीयों की रोशनी से जगमगाता है। पांच दिनों तक चलने वाले इस पर्व की शुरुआत 18 अक्टूबर को धनतेरस से होती है और समापन 22 अक्टूबर को भाई दूज के साथ होता है। इस बार लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 20 और 21 अक्टूबर, दोनों दिन पड़ रहा है। ऐसे में लोग अपने-अपने शहर के अनुसार सही पूजा का समय जानना चाहते हैं ताकि मां लक्ष्मी की पूजा पूरे विधि-विधान से कर सकें।