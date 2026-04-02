Kiwi Good For Gut Health: पेट की समस्या का पक्का इलाज, बस 4 हफ्ते रोज खाएं यह फल, फिर देखें कमाल!

health benefits of kiwi fruit (source: AI)
Kiwi Good For Gut Health: आजकल हर दूसरा इंसान पेट की गैस और कब्ज से परेशान है। सुबह-सुबह पेट साफ न हो तो पूरा दिन अलग सा लगता है। लोग चूर्ण, गोलियां और क्या-क्या नुस्खे नहीं आजमाते, पर आराम बस कुछ देर का होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा फल आपकी सालों पुरानी कब्ज को दूर कर सकता है? ब्रिटेन के जाने-माने डॉक्टर करन राजन ने एक ऐसी कमाल की बात बताई है जिसे सुनकर आप भी यह फल रोज खाने लगेंगे। उन्होंने बताया है कि अगर आप सिर्फ 1 महीने तक रोज कीवी खाते हैं, तो आप पेट की सभी बीमारियों से बचेंगे।
डॉक्टर राजन ने NIH की रिसर्च के बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पेट साफ करने के लिए हम जो ईसबगोल या दूसरी दवाइयां लेते हैं, कीवी उनसे कहीं ज्यादा असरदार है। एक टेस्ट के दौरान कुछ लोगों को ईसबगोल दिया गया और कुछ को रोजाना 2 कीवी खिलाए गए।
जो लोग कीवी खा रहे थे, उनका पेट बिना किसी परेशानी और बिना जोर लगाए बहुत आराम से साफ होने लगा। उन्हें पेट में भारीपन और मरोड़ जैसी दिक्कतों से भी छुटकारा मिल गया। डॉक्टर कहते हैं कि कीवी का असर इतना जबरदस्त है कि बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स ने भी अब इसे पेट के लिए सबसे बेहतरीन माना है।
कीवी में खास तरह का फाइबर होता है जो इन अच्छे बैक्टीरिया का सबसे पसंदीदा खाना है।
दवाइयां शरीर में जाकर कृत्रिम तरीके से काम करती हैं, लेकिन कीवी आपके पाचन तंत्र को प्राकृतिक रूप से एक्टिव कर देता है। इससे पेट अपने आप साफ होने लगता है।
कीवी सिर्फ पेट के लिए ही नहीं, बल्कि आपके शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए भी सुपर पावर है। डॉक्टर राजन के अनुसार
अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर भी एकदम फिट रहे, तो इन बातों का ध्यान रखें
डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य