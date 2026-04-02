Kiwi Good For Gut Health: पेट की समस्या का पक्का इलाज, बस 4 हफ्ते रोज खाएं यह फल, फिर देखें कमाल!

Kiwi Good For Gut Health: आजकल हर दूसरा इंसान पेट की गैस और कब्ज से परेशान है। सुबह-सुबह पेट साफ न हो तो पूरा दिन अलग सा लगता है। लोग चूर्ण, गोलियां और क्या-क्या नुस्खे नहीं आजमाते, पर आराम बस कुछ देर का होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा फल आपकी सालों पुरानी कब्ज को दूर कर सकता है? ब्रिटेन के जाने-माने डॉक्टर करन राजन ने एक ऐसी कमाल की बात बताई है जिसे सुनकर आप भी यह फल रोज खाने लगेंगे। उन्होंने बताया है कि अगर आप सिर्फ 1 महीने तक रोज कीवी खाते हैं, तो आप पेट की सभी बीमारियों से बचेंगे।