Ear Cleaning Tips: साफ न किया कान तो सुनने की शक्ति हो सकती है कम, जानिए आसान घरेलू उपाय

Ear Cleaning Tips: हम रोजाना अपने चेहरे और बालों का ख्याल रखते हैं ताकि स्किन साफ और नाज़ुक बनी रहे, लेकिन एक जरूरी अंग की अनदेखी कर देते हैं, और वह है कान। आजकल हमारे शरीर का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है, खासकर कान की सफाई समय-समय पर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कान को साफ नहीं रखा गया, तो उसमें एअर वैक्स जम सकता है, जो सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है। इसाथ ही, कान में संक्रमण होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए घर पर सही तरीके से कानों की सफाई करनी चाहिए, जिससे आपके कान साफ और स्वस्थ रह सकें।