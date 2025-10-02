Ear Cleaning Tips: साफ न किया कान तो सुनने की शक्ति हो सकती है कम, जानिए आसान घरेलू उपाय

Earwax Removal Home Remedy|फोटो सोर्स- Freepik
Ear Cleaning Tips: हम रोजाना अपने चेहरे और बालों का ख्याल रखते हैं ताकि स्किन साफ और नाज़ुक बनी रहे, लेकिन एक जरूरी अंग की अनदेखी कर देते हैं, और वह है कान। आजकल हमारे शरीर का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है, खासकर कान की सफाई समय-समय पर करना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर कान को साफ नहीं रखा गया, तो उसमें एअर वैक्स जम सकता है, जो सुनने की क्षमता को प्रभावित करता है। इसाथ ही, कान में संक्रमण होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए घर पर सही तरीके से कानों की सफाई करनी चाहिए, जिससे आपके कान साफ और स्वस्थ रह सकें।
नारियल, ऑलिव या बादाम तेल को हल्का गुनगुना करें और ड्रॉपर की मदद से 2-3 बूंदें कान में डालें। इसके बाद सिर को 5-10 मिनट के लिए एक ओर झुका कर रखें ताकि तेल अच्छी तरह कान में समा जाए। अंत में तेल को साफ कर लें। ध्यान रखें कि तेल बहुत गर्म न हो, ताकि कान को कोई नुकसान न पहुंचे।
हाइड्रोजन पेरोक्साइड और पानी को बराबर मात्रा में मिलाएं। फिर इस मिश्रण की 2-3 बूंदें कान में डालें और लगभग 5 मिनट तक रखें। उसके बाद टिशू की मदद से कान को साफ कर लें।सिर्फ एक्सपर्ट सलाह पर इस्तेमाल करें।
गर्म पानी का एक कटोरा लेकर सिर पर तौलिया डालें और उसमें से निकलती भाप लें। इसे 10-15 मिनट तक करें, फिर कान को साफ़ पोंछ लें। ध्यान रखें कि यह विधि सर्दी-जुकाम के दौरान न करें।
आधा चम्मच नमक गुनगुने पानी में मिलाएं। फिर एक कॉटन बॉल को इस पानी में भिगोकर कान में रखें। थोड़ी देर बाद सिर को झुकाकर कान से गंदगी बाहर निकालें।
सेब का सिरका और पानी बराबर मात्रा में मिलाएं। फिर रुई की मदद से इस मिश्रण की कुछ बूंदें कान में डालें और कुछ देर बाद साफ कर लें। ध्यान रखें कि यदि कान में कोई संक्रमण या एलर्जी हो तो यह उपाय न करें।
