11 अगस्त 2025,

सोमवार

ऐसी 5 आदतें जो उम्र से पहले बना देती हैं बूढ़ा, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलतियां?

Early Signs of Aging: समय से पहले बुढ़ापा आने के कारण, चेहरे की झुर्रियां, ड्राई स्किन, थकान और डार्क सर्कल्स से बचने के टिप्स।

भारत

Rahul Yadav

Aug 11, 2025

Early Signs of Aging
Early Signs of Aging (Image: Freepik)

Early Signs of Aging: आज के समय में उम्र से पहले बूढ़ा दिखना आम बात हो गई है। चेहरे पर झुर्रियां, थकी हुई आंखें, स्किन का ढीलापन और ऊर्जा की कमी ये सभी संकेत बताते हैं कि शरीर अंदर ही अंदर तेजी से उम्रदराज होते जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी रोजमर्रा की आदतें हैं जो बिना एहसास के हमारी सेहत और लुक दोनों को नुकसान पहुंचाती हैं। चलिए जानते हैं उन 5 आदतों के बारे में जिससे आप ऐसी गलतियां करने से बचें जो इंसान को समय से पहले बूढ़ा बना देती है।

1. धूम्रपान की आदत

सिगरेट या तंबाकू में मौजूद हानिकारक केमिकल्स खून में ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर देते हैं। इससे त्वचा की लचक घटती है रंगत फीकी पड़ जाती है और झुर्रियां समय से पहले दिखने लगती हैं। लंबे समय तक धूम्रपान करने वालों में ये असर और तेज दिखाई देता है।

2. गलत खानपान से बिगड़ती सेहत

फास्ट फूड, प्रोसेस्ड स्नैक्स और ज्यादा मीठा खाने से शरीर में सूजन और टॉक्सिन जमा होते हैं। ये न सिर्फ स्किन की चमक छीनते हैं बल्कि सेल्स को भी नुकसान पहुंचाते हैं। वहीं ताजे फल-सब्जियां और पौष्टिक खाना स्किन को अंदर से हेल्दी रखते हैं।

3. शराब के सेवन का असर

अत्यधिक शराब पीने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है जिससे स्किन रूखी और मुरझाई हुई लगने लगती है। साथ ही यह लिवर की सफाई करने की क्षमता को कमजोर करता है जिसका असर चेहरे पर धब्बों और ढीली त्वचा के रूप में नजर आता है।

4. सही से नींद न लेना

रोजाना 6-8 घंटे की नींद न लेना स्किन रिपेयर प्रोसेस को रोक देता है। नतीजतन, डार्क सर्कल्स, थकान और चेहरे की ताजगी खो जाती है। नींद पूरी होने से स्किन को खुद को रीजनरेट करने का समय मिलता है।

5. तनाव का दबाव

लगातार तनाव लेने से हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है और त्वचा की नमी घट जाती है। इससे स्किन जल्दी ढीली पड़ती है और झुर्रियां बनने लगती हैं। रिलैक्सेशन तकनीक और योगा इसमें काफी मददगार साबित हो सकते हैं।

अगर आप चाहते हैं कि आपकी उम्र का अंदाजा सिर्फ जन्म तारीख से लगे तो अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान दें। धूम्रपान और शराब छोड़ना, पौष्टिक आहार लेना, अच्छी नींद और तनाव मुक्त रहना ये 5 आदतें आपको लंबे समय तक जवां बनाए रख सकती हैं।

Published on:

11 Aug 2025 06:20 pm

Hindi News / Lifestyle News / ऐसी 5 आदतें जो उम्र से पहले बना देती हैं बूढ़ा, कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलतियां?

