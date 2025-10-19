फैशन का फॉलआउट, एक कंधे पर बैग लटकाने से बढ़ सकता है Arthritis का खतरा

Arthritis Health News: आजकल लाइफस्टाइल में जहां फैशन में बदलाव आए हैं, वहीं जीने के तरीके में भी कई छोटे-छोटे बदलाव हुए हैं। ये बदलाव देखने में भले ही सामान्य लगते हों, लेकिन धीरे-धीरे हमारे शरीर के लिए बड़ी परेशानी बन सकते हैं। ऐसी ही एक आम आदत है एक कंधे पर बैग लटकाना। देखने में यह कितना मामूली लगता है, लेकिन बच्चे हों या बड़े, पर्स हो या स्कूल बैग ज्यादातर लोग इसे एक ही कंधे पर टांगते हैं। यही आदत आगे चलकर आर्थराइटिस (गठिया) जैसी समस्याओं का कारण बन सकती है।फैशन और सुविधा के नाम पर की जाने वाली यह छोटी सी गलती आपके जोड़ों की सेहत पर भारी पड़ सकती है। तो आइए जानते हैं कि कैसे ये छोटी-छोटी आदतें आपके लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती हैं।