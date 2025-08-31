Food Tips: मछली खाने के बाद भूलकर भी न करें इन चीजों का सेवन, जानलेवा हो सकता है

Food Tips: मछली पोषण से भरपूर मानी जाती है और इसे डाइट में शामिल करना दिल और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मछली के साथ कुछ चीजें खाने से इसका फायदा कम होने के बजाय नुकसान ज्यादा हो सकता है? आयुर्वेद और मॉडर्न रिसर्च दोनों ही मानते हैं कि कुछ कॉम्बिनेशन शरीर पर भारी पड़ जाते हैं और लंबे समय तक इन्हें खाने से गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं कि मछली खाने के तुरंत बाद किन चीजों से दूरी बनाए रखना जरूरी है।