Foot Massage Benefits: सोने से पहले पैरों की मालिश बढ़ा सकती है आपकी नींद की गुणवत्ता और मानसिक शांति?

Foot Massage Benefits: दिनभर की भागदौड़ और तनाव के बाद क्या आप भी अच्छी नींद नहीं ले पाते?तो हो सकता है कि आपकी दिनचर्या में बस एक छोटी-सी चीज की कमी हो पैरों में तेल से मालिश।आयुर्वेद में इसे पादाभ्यंग कहा जाता है, और माना जाता है कि रात में पैरों में तेल की मालिश करने से नींद बेहतर होती है, तनाव कम होता है, और मन को गहरी शांति मिलती है।आइए जानते हैं कि रात में सोने से पहले तेल मालिश करने के क्या-क्या फायदे हैं और इसे करने का सही तरीका क्या है।