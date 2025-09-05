Patrika LogoSwitch to English

Gen Z के लिए 'Too Soon' क्या है? पहली डेट के बाद शादी का फैसला कितना सही?

Gen Z Dating Trends: पहली डेट के बाद हर किसी को बटरफ्लाइज महसूस होती हैं। कई लोग शादी के सपने भी सजाने लगते हैं, लेकिन ये कितना सही है? आइए जानते हैं।

भारत

Anamika Mishra

Sep 05, 2025

Gen Z dating trends, Too soon to marry after first date, Marriage decision Gen Z, First date commitment issues, When is it too early to talk about marriage,
शादी के लिए जलदी हां करना सही या गलत? (Image Source: ChatGPT)

Too Soon To Get Married: आजकल के डेटिंग फेज के बीच Gen Z के लिए शादी जैसी चीजों का फैसला लेना थोड़ा कठिन हो गया है। अक्सर जब कपल एक दूसरे को डेट करते हैं तो वो डेटिंग के साथ शादी को लेकर भी कुछ ना कुछ सोचते हैं। ऐसे में जब आप डेट से घर आते हैं तो कई बातें सोचते होंगे। और अगर आपका पार्टनर आपको शादी के लिए प्रपोज कर दे तो लहर पर सवार होकर जल्दी से शादी के लिए हामी भर देगें या फिर उसके बारे में सोचेंगे?

क्या है टू सून? (What Is Too Soon)

Gen Z के लिए ये सवाल मजाक भी है और डर भी। जहां एक तरफ रिलेशनशिप्स तेजी से बनते हैं, वहीं कमिटमेंट और शादी जैसे फैसलों पर वो सोच-समझ कर ही आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे में पहली डेट के बाद ही शादी का फैसला लेना थोड़ी जल्दबाजी होगी।

पहले वाइब मैच करें, फर आगे की सोचें (Vibes and Thinking Process)

  • कमिटमेंट एक दिन में नहीं, वक्त के साथ की जाती है।
  • इमोशनल कनेक्शन जरूरी है, सिर्फ आकर्षण से शादी नहीं होती।

जल्दी शादी की बात खतरा? (Talk Of Early Marriage A Threat)

Emotional Rush (भावनात्मक रश)

पहली डेट पर इमोशंस हावी हो सकते हैं, लेकिन इससे शादी की नींव नहीं बनती।

Unrealistic Expectations ( बेवजह की उम्मीदें)

इतनी जल्दी फैसला, दोनों पर प्रेशर डाल सकता है।

Lack of Compatibility (अनुकूलता का अभाव)

लाइफस्टाइल, फैमिली वैल्यूज, गोल्स ये सब जानने में समय लगता है।

Updated on:

05 Sept 2025 09:14 pm

Published on:

05 Sept 2025 09:11 pm

