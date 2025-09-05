Gen Z के लिए ‘Too Soon’ क्या है? पहली डेट के बाद शादी का फैसला कितना सही?

Too Soon To Get Married: आजकल के डेटिंग फेज के बीच Gen Z के लिए शादी जैसी चीजों का फैसला लेना थोड़ा कठिन हो गया है। अक्सर जब कपल एक दूसरे को डेट करते हैं तो वो डेटिंग के साथ शादी को लेकर भी कुछ ना कुछ सोचते हैं। ऐसे में जब आप डेट से घर आते हैं तो कई बातें सोचते होंगे। और अगर आपका पार्टनर आपको शादी के लिए प्रपोज कर दे तो लहर पर सवार होकर जल्दी से शादी के लिए हामी भर देगें या फिर उसके बारे में सोचेंगे?
Gen Z के लिए ये सवाल मजाक भी है और डर भी। जहां एक तरफ रिलेशनशिप्स तेजी से बनते हैं, वहीं कमिटमेंट और शादी जैसे फैसलों पर वो सोच-समझ कर ही आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे में पहली डेट के बाद ही शादी का फैसला लेना थोड़ी जल्दबाजी होगी।
पहली डेट पर इमोशंस हावी हो सकते हैं, लेकिन इससे शादी की नींव नहीं बनती।
इतनी जल्दी फैसला, दोनों पर प्रेशर डाल सकता है।
लाइफस्टाइल, फैमिली वैल्यूज, गोल्स ये सब जानने में समय लगता है।