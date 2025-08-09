Ghee Benefits: सुबह खाली पेट घी का सेवन बना सकता है आपको बीमारियों से फ्री, खुद बाबा रामदेव ने बताया असरदार तरीका

Ghee Benefits: घी एक ऐसा सुपरफूड है जिसे भारतीय रसोई में सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। दादी-नानी के मुंह से आपने घी से जुड़े कई फायदे जरूर सुने होंगे। अब योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी है। अपने यूट्यूब चैनल पर साझा किए गए एक वीडियो में उन्होंने बताया कि कैसे सुबह खाली पेट घी का सेवन शरीर को बीमारियों से बचाने में असरदार है। उन्होंने यह भी बताया कि आयुर्वेद में घी को "संपूर्ण औषधि" का दर्जा मिला है।तो आइए जानते हैं बाबा रामदेव द्वारा बताए गए घी के 10 बड़े फायदे और इसे अपने डेली रूटीन में कैसे शामिल करें।
बाबा रामदेव बताते हैं कि घी में मौजूद हेल्दी फैट्स हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स को मजबूत बनाते हैं। यह न केवल मेमोरी पावर बढ़ाता है, बल्कि कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता को भी बेहतर करता है।
नियमित रूप से घी का सेवन ब्रेन डीजेनेरेशन प्रोसेस को धीमा करता है, जिससे अल्जाइमर जैसी मानसिक बीमारियों का खतरा कम होता है।
घी में मौजूद विटामिन A आंखों के लिए अत्यंत लाभकारी है। यह आंखों की ड्राइनेस को दूर करता है और विजन यानी रोशनी को बेहतर बनाता है।
रोजाना घी का सेवन त्वचा की नमी बनाए रखता है, जिससे चेहरा प्राकृतिक रूप से चमकदार नजर आता है और ड्राइनेस खत्म होती है।
घी में मौजूद हेल्दी फैट्स और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं, जिससे मसल्स और हड्डियां मजबूत बनती हैं।
घी कार्टिलेज को घिसने से बचाता है, जिससे जोड़ों की चिकनाई बनी रहती है और आर्थराइटिस जैसी समस्याएं कम होती हैं।
घी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) को नेचुरल रूप से बढ़ाता है, जिससे मौसम बदलने पर होने वाली बीमारियों से बचाव होता है।
आयुर्वेद के अनुसार घी तीनों दोषों – वात, पित्त और कफ – को संतुलित करता है और शरीर में एनर्जी का स्तर बनाए रखता है।
घी पाचन तंत्र को लुब्रिकेट करता है, जिससे मल आसानी से बाहर निकलता है और कब्ज की समस्या दूर हो जाती है।