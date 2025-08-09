Ghee Benefits: सुबह खाली पेट घी का सेवन बना सकता है आपको बीमारियों से फ्री, खुद बाबा रामदेव ने बताया असरदार तरीका

Ghee Benefits: घी एक ऐसा सुपरफूड है जिसे भारतीय रसोई में सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। दादी-नानी के मुंह से आपने घी से जुड़े कई फायदे जरूर सुने होंगे। अब योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी है। अपने यूट्यूब चैनल पर साझा किए गए एक वीडियो में उन्होंने बताया कि कैसे सुबह खाली पेट घी का सेवन शरीर को बीमारियों से बचाने में असरदार है। उन्होंने यह भी बताया कि आयुर्वेद में घी को "संपूर्ण औषधि" का दर्जा मिला है।तो आइए जानते हैं बाबा रामदेव द्वारा बताए गए घी के 10 बड़े फायदे और इसे अपने डेली रूटीन में कैसे शामिल करें।