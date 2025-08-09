9 अगस्त 2025,

Ghee Benefits: सुबह खाली पेट घी का सेवन बना सकता है आपको बीमारियों से फ्री, खुद बाबा रामदेव ने बताया असरदार तरीका

Ghee Benefits: घी सिर्फ स्वाद या परंपरा का हिस्सा नहीं, एक आयुर्वेदिक टॉनिक है जो गंभीर बीमारियों से बचा सकता हैबाबा रामदेव ने घी के कई फायदों को बताया है। इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें, यह आपके लिए चमत्कारी साबित हो सकता है।

भारत

MEGHA ROY

Aug 09, 2025

Ghee benefits for skin, Eating Ghee on Empty Stomach,
How to consume ghee in the morning- Baba Ramedev

Ghee Benefits: घी एक ऐसा सुपरफूड है जिसे भारतीय रसोई में सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। दादी-नानी के मुंह से आपने घी से जुड़े कई फायदे जरूर सुने होंगे। अब योग गुरु स्वामी रामदेव ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी है। अपने यूट्यूब चैनल पर साझा किए गए एक वीडियो में उन्होंने बताया कि कैसे सुबह खाली पेट घी का सेवन शरीर को बीमारियों से बचाने में असरदार है। उन्होंने यह भी बताया कि आयुर्वेद में घी को "संपूर्ण औषधि" का दर्जा मिला है।तो आइए जानते हैं बाबा रामदेव द्वारा बताए गए घी के 10 बड़े फायदे और इसे अपने डेली रूटीन में कैसे शामिल करें।

घी के अद्भुत फायदे

दिमाग को बनाए तेज और तंदरुस्त

बाबा रामदेव बताते हैं कि घी में मौजूद हेल्दी फैट्स हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स को मजबूत बनाते हैं। यह न केवल मेमोरी पावर बढ़ाता है, बल्कि कंसंट्रेशन यानी एकाग्रता को भी बेहतर करता है।

अल्जाइमर जैसी बीमारियों से बचाव

नियमित रूप से घी का सेवन ब्रेन डीजेनेरेशन प्रोसेस को धीमा करता है, जिससे अल्जाइमर जैसी मानसिक बीमारियों का खतरा कम होता है।

आंखों की रोशनी में सुधार

घी में मौजूद विटामिन A आंखों के लिए अत्यंत लाभकारी है। यह आंखों की ड्राइनेस को दूर करता है और विजन यानी रोशनी को बेहतर बनाता है।

त्वचा को दे नमी और नेचुरल ग्लो

रोजाना घी का सेवन त्वचा की नमी बनाए रखता है, जिससे चेहरा प्राकृतिक रूप से चमकदार नजर आता है और ड्राइनेस खत्म होती है।

हड्डियों और मसल्स को बनाए मजबूत

घी में मौजूद हेल्दी फैट्स और कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं, जिससे मसल्स और हड्डियां मजबूत बनती हैं।

जोड़ो के दर्द से राहत

घी कार्टिलेज को घिसने से बचाता है, जिससे जोड़ों की चिकनाई बनी रहती है और आर्थराइटिस जैसी समस्याएं कम होती हैं।

इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है

घी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) को नेचुरल रूप से बढ़ाता है, जिससे मौसम बदलने पर होने वाली बीमारियों से बचाव होता है।

वात, पित्त और कफ को संतुलित करता है

आयुर्वेद के अनुसार घी तीनों दोषों – वात, पित्त और कफ – को संतुलित करता है और शरीर में एनर्जी का स्तर बनाए रखता है।

कब्ज से राहत

घी पाचन तंत्र को लुब्रिकेट करता है, जिससे मल आसानी से बाहर निकलता है और कब्ज की समस्या दूर हो जाती है।

सुबह खाली पेट घी खाने का सही तरीका

  • सुबह खाली पेट 1 से 2 चम्मच शुद्ध देसी गाय का घी हल्का गुनगुना करके लें।
  • इसके बाद एक चुटकी सेंधा नमक लें।
  • फिर ऊपर से 1 से 2 गिलास गर्म पानी पिएं।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

09 Aug 2025 09:28 am

Hindi News / Lifestyle News / Ghee Benefits: सुबह खाली पेट घी का सेवन बना सकता है आपको बीमारियों से फ्री, खुद बाबा रामदेव ने बताया असरदार तरीका

