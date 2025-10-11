Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Idli हुई इंटरनेशनल! Google ने दी ग्लोबल पहचान, जानिए इसके हेल्थ बेनिफिट्स

Google ने खास Doodle बनाकर इडली को दी ग्लोबल पहचान। जानिए इडली के फायदे, इसका इतिहास और क्यों यह डिश पूरे भारत की पहचान बन चुकी है।

2 min read

भारत

image

Dimple Yadav

Oct 11, 2025

Google Doodle Celebrates Idli

Google Doodle Celebrates Idli (photo- google)

Google Doodle Celebrates Idli: आज Google ने भारत की मशहूर साउथ इंडियन डिश इडली (Idli) को समर्पित एक स्पेशल Doodle जारी किया। इस डूडल में गूगल का लोगो इडली, उसकी बैटर की कटोरियों और नारियल चटनी से सजा हुआ दिखाया गया। यह खूबसूरत डिजाइन एक केले के पत्ते पर बनाई गई पारंपरिक दक्षिण भारतीय थाली की झलक देता है। गूगल ने यह Doodle भारत की समृद्ध खानपान संस्कृति और इडली के स्वादिष्ट सफर को सम्मान देने के लिए बनाया है।

गूगल ने लिखा कि आज का डूडल इडली का जश्न मनाता है, जो चावल और उड़द दाल से बने एक स्टीम्ड, साउथ इंडियन व्यंजन है। यह किसी विशेष दिन या सालगिरह के लिए नहीं, बल्कि इडली के सांस्कृतिक और स्वास्थ्य महत्व को दिखाने के लिए बनाया गया है।

इडली क्यों खास है

इडली सिर्फ एक नाश्ता नहीं, बल्कि भारतीय घरों की परंपरा और अपनापन है। इसे बनाना भले ही आसान लगे, लेकिन इसकी तैयारी में धैर्य और समय लगता है। पहले चावल और उड़द दाल को भिगोया जाता है, फिर उसे पीसकर खमीर उठने दिया जाता है। इसके बाद स्टीम में पकाई गई इडली हल्की, फूली और बेहद पौष्टिक बनती है।

सोशल मीडिया पर छा गया ट्रेंड

जैसे ही Google ने यह Doodle जारी किया, #IdliLove ट्रेंड करने लगा। लोग अपने बचपन की यादें, घर की इडली की फोटो और दादी-नानी के रेसिपी शेयर करने लगे। कुछ ने बताया कि कैसे इडली उनके लिए ‘कम्फर्ट फूड’ है — हल्की, स्वादिष्ट और हर उम्र के लिए परफेक्ट।

क्यों मनाया जा रहा है इडली डे 11 अक्टूबर को

वैसे तो World Idli Day हर साल 30 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन Google ने 11 अक्टूबर को यह डूडल जारी कर इडली की पॉपुलैरिटी और ग्लोबल अपील को सलाम किया है। इसका मकसद इडली को एक ऐसी डिश के रूप में पेश करना है जो वीगन, ग्लूटेन-फ्री और हेल्दी सुपरफूड है।

इडली खाने के फायदे

हेल्दी और हल्की डिश: इडली स्टीम्ड होती है, यानी इसमें ऑयल बहुत कम होता है। इसलिए यह पेट के लिए हल्की और आसानी से पचने वाली होती है।

एनर्जी बूस्टर: इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट शरीर को एनर्जी देते हैं और दिन की शुरुआत के लिए बेहतरीन विकल्प बनाते हैं।

प्रोटीन का अच्छा स्रोत: उड़द दाल की वजह से इसमें प्रोटीन भरपूर होता है, जो मसल्स को मजबूत बनाता है।

डाइट फ्रेंडली: जिन लोगों को वजन कम करना है, उनके लिए इडली परफेक्ट ब्रेकफास्ट है।

किड्स और सीनियर्स के लिए बेस्ट: न ज्यादा मसाला, न ऑयल इसलिए यह बच्चों और बुजुर्गों दोनों के लिए फायदेमंद है।

ये भी पढ़ें

उंगलियां चाटते रह जाएंगे खाने वाले! इस विधि से बनाएं सूजी और उड़द दाल की इडली
रैसिपीज
rava_idli_recipe.png

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Oct 2025 05:50 pm

Hindi News / Lifestyle News / Idli हुई इंटरनेशनल! Google ने दी ग्लोबल पहचान, जानिए इसके हेल्थ बेनिफिट्स

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Underwater Photoshoot: पानी में आग लगाने वाली तस्वीरें, 8 एक्ट्रेस जिनकी अंडरवाटर फोटोशूट ने जीत लिया दिल

Underwater Photoshoot
लाइफस्टाइल

Ghost Flowers: कहीं आपके घर में तो नहीं उग रहा भूतिया फूल? जानें क्या है इसकी कहानी

Ghost Flower, Indian Pipe flower, Monotropa uniflora, Ghost Flower meaning, Ghost Flower healing properties, Ghost Flower benefits, Ghost Flower uses, Spiritual healing flower,
लाइफस्टाइल

Pimple Free Diwali: दिवाली से पहले ऐसे पा सकते है नेचुरल ग्लो, आज से ही शुरू करें ये स्किन केयर स्टेप्स

Pimple prevention, Diwali skincare, healthy skin tips, glowing skin,
ब्यूटी टिप्स

कौन है Prashant Kishore की पत्नी जाह्नवी दास, कैसे हुई थी दोनों की मुलाकात?

Prashant Kishore wife Jahnavi Das
लाइफस्टाइल

Depression in Youth: भारत के 8 प्रमुख शहरों में सर्वेक्षण, क्यों 70% युवा हो रहे हैं डिप्रेशन का शिकार?

Youth mental health India,Teen depression statistics India
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.