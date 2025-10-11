Idli हुई इंटरनेशनल! Google ने दी ग्लोबल पहचान, जानिए इसके हेल्थ बेनिफिट्स

Google Doodle Celebrates Idli: आज Google ने भारत की मशहूर साउथ इंडियन डिश इडली (Idli) को समर्पित एक स्पेशल Doodle जारी किया। इस डूडल में गूगल का लोगो इडली, उसकी बैटर की कटोरियों और नारियल चटनी से सजा हुआ दिखाया गया। यह खूबसूरत डिजाइन एक केले के पत्ते पर बनाई गई पारंपरिक दक्षिण भारतीय थाली की झलक देता है। गूगल ने यह Doodle भारत की समृद्ध खानपान संस्कृति और इडली के स्वादिष्ट सफर को सम्मान देने के लिए बनाया है।