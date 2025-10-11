Idli हुई इंटरनेशनल! Google ने दी ग्लोबल पहचान, जानिए इसके हेल्थ बेनिफिट्स

Google Doodle Celebrates Idli (photo- google)
Google Doodle Celebrates Idli: आज Google ने भारत की मशहूर साउथ इंडियन डिश इडली (Idli) को समर्पित एक स्पेशल Doodle जारी किया। इस डूडल में गूगल का लोगो इडली, उसकी बैटर की कटोरियों और नारियल चटनी से सजा हुआ दिखाया गया। यह खूबसूरत डिजाइन एक केले के पत्ते पर बनाई गई पारंपरिक दक्षिण भारतीय थाली की झलक देता है। गूगल ने यह Doodle भारत की समृद्ध खानपान संस्कृति और इडली के स्वादिष्ट सफर को सम्मान देने के लिए बनाया है।
गूगल ने लिखा कि आज का डूडल इडली का जश्न मनाता है, जो चावल और उड़द दाल से बने एक स्टीम्ड, साउथ इंडियन व्यंजन है। यह किसी विशेष दिन या सालगिरह के लिए नहीं, बल्कि इडली के सांस्कृतिक और स्वास्थ्य महत्व को दिखाने के लिए बनाया गया है।
इडली सिर्फ एक नाश्ता नहीं, बल्कि भारतीय घरों की परंपरा और अपनापन है। इसे बनाना भले ही आसान लगे, लेकिन इसकी तैयारी में धैर्य और समय लगता है। पहले चावल और उड़द दाल को भिगोया जाता है, फिर उसे पीसकर खमीर उठने दिया जाता है। इसके बाद स्टीम में पकाई गई इडली हल्की, फूली और बेहद पौष्टिक बनती है।
जैसे ही Google ने यह Doodle जारी किया, #IdliLove ट्रेंड करने लगा। लोग अपने बचपन की यादें, घर की इडली की फोटो और दादी-नानी के रेसिपी शेयर करने लगे। कुछ ने बताया कि कैसे इडली उनके लिए ‘कम्फर्ट फूड’ है — हल्की, स्वादिष्ट और हर उम्र के लिए परफेक्ट।
वैसे तो World Idli Day हर साल 30 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन Google ने 11 अक्टूबर को यह डूडल जारी कर इडली की पॉपुलैरिटी और ग्लोबल अपील को सलाम किया है। इसका मकसद इडली को एक ऐसी डिश के रूप में पेश करना है जो वीगन, ग्लूटेन-फ्री और हेल्दी सुपरफूड है।
हेल्दी और हल्की डिश: इडली स्टीम्ड होती है, यानी इसमें ऑयल बहुत कम होता है। इसलिए यह पेट के लिए हल्की और आसानी से पचने वाली होती है।
एनर्जी बूस्टर: इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट शरीर को एनर्जी देते हैं और दिन की शुरुआत के लिए बेहतरीन विकल्प बनाते हैं।
प्रोटीन का अच्छा स्रोत: उड़द दाल की वजह से इसमें प्रोटीन भरपूर होता है, जो मसल्स को मजबूत बनाता है।
डाइट फ्रेंडली: जिन लोगों को वजन कम करना है, उनके लिए इडली परफेक्ट ब्रेकफास्ट है।
किड्स और सीनियर्स के लिए बेस्ट: न ज्यादा मसाला, न ऑयल इसलिए यह बच्चों और बुजुर्गों दोनों के लिए फायदेमंद है।
