Govardhan Puja Wishes 2025: भक्ति और प्रेम से भरपूर गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं भेजें इन 20+ सुंदर मैसेजेस के साथ

Govardhan Puja Wishes 2025: दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। यह पर्व पूरे भारत में हर जगह उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह दिन उस अद्भुत कथा को याद करता है, जब भगवान श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर अपने भक्तों की रक्षा की थी। इस लीला के कारण यह पर्व भक्ति और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक बन गया है। इस शुभ अवसर पर लोग अपने घरों और मन में खुशहाली और मंगल की कामना करते हैं।