लाइफस्टाइल

Govardhan Puja Wishes 2025: भक्ति और प्रेम से भरपूर गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं भेजें इन 20+ सुंदर मैसेजेस के साथ

Govardhan Puja Wishes 2025: दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। इस शुभ अवसर पर लोग अपने घरों और मन में खुशहाली और मंगल की कामना करते हैं।

3 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 21, 2025

Govardhan Puja wishes 2025, Govardhan Puja messages, Govardhan Puja greetings, Govardhan Puja 2025 wishes,

Happy Govardhan Puja messages|फोटो सोर्स – Freepik

Govardhan Puja Wishes 2025: दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा मनाई जाती है। यह पर्व पूरे भारत में हर जगह उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। यह दिन उस अद्भुत कथा को याद करता है, जब भगवान श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उठाकर अपने भक्तों की रक्षा की थी। इस लीला के कारण यह पर्व भक्ति और प्रकृति के प्रति सम्मान का प्रतीक बन गया है। इस शुभ अवसर पर लोग अपने घरों और मन में खुशहाली और मंगल की कामना करते हैं।

इस लेख में हम आपके लिए लेकर आए हैं गोवर्धन पूजा 2025 के लिए चुने हुए 20+ सुंदर, भक्ति-भाव और प्रेम से भरे बधाई संदेश, जिन्हें आप WhatsApp, Facebook, या Instagram पर आसानी से भेज सकते हैं।

गोवर्धन पूजा बधाई संदेश (Govardhan Puja Wishes in Hindi)

"श्रीकृष्ण का नाम लो, जीवन संवर जाएगा,
गोवर्धन पूजा का पर्व खुशियां लेकर आएगा।
आपको और आपके परिवार को ढेरों शुभकामनाएँ!"

"छोटे से पर्वत को उंगली पर उठाने वाला,
हर संकट से हमें बचाने वाला
श्रीकृष्ण की कृपा सदा बनी रहे,
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं!"

"प्रेम, भक्ति और श्रद्धा से जुड़ा है ये पर्व,
गोवर्धन पूजा लाए खुशियों की बर्फ।
शुभकामनाएं आपको इस पावन अवसर की!"

"ना धन चाहिए, ना यश चाहिए,
बस कृष्ण की भक्ति और स्नेह चाहिए।
गोवर्धन पूजा की ढेरों बधाइयाँ!"

"धरती पर जब-जब संकट आया,
कृष्ण ने गोवर्धन उठाकर हमें बचाया।
उसके प्रेम में लीन रहो,
हर दिन गोवर्धन पूजा सा हो!"

"गोवर्धन पूजा का पावन दिन है आया,
श्रीकृष्ण ने संकटों से हमें बचाया।
मन में हो विश्वास और भक्ति का दीप जलाओ,
इस शुभ दिन को प्रेम से मनाओ!"

"बांके बिहारी का नाम लो,
गोवर्धन की छाया में रहो।
जहां भक्ति है, वहां सुख है
शुभ हो आपको गोवर्धन पूजा का यह दिन!"

"गोवर्धन पर्व है पावन त्यौहार,
भक्ति से भर दो दिल का संसार।
मुरली मनोहर कृपा बरसाएं,
आपका जीवन मंगलमय बनाएं!"

"सज गया है आँगन, सज गया द्वार,
कृष्ण नाम की ले लो बार-बार।
गोवर्धन पूजा का ये शुभ अवसर,
लाए आपके जीवन में सुख अपार!"

"जो करे सच्चे मन से श्रीकृष्ण का ध्यान,
उससे दूर हो जाते हैं दुख और अपमान।
गोवर्धन पूजा पर यही है दुआ,
हर दिन बने रहे खुशियों की हवा!"

गोवर्धन पूजा कोट्स (Quotes for Govardhan Puja)

"जहाँ श्रीकृष्ण की भक्ति, वहां हर दुख दूर।
गोवर्धन पूजा मनाएं, मिले जीवन को शांति का सुर।"

"गोवर्धन पर्वत की छाया में छिपा है अनमोल प्यार,
जिसमें समाया है भगवान का अपार उद्धार।"

"गोवर्धन की लीला सिखाती है हमें यही बात,
संकट में भी हो अटल विश्वास और सौगात।"

"कृष्ण का नाम जपो, गोवर्धन की पूजा करो,
हर दिन जीवन में सुख-शांति से भरो।"

"गोवर्धन पर्वत उठाने वाला भगवान,
हमारे जीवन से दूर करे हर अभागन।"

"जब हो दिल में प्रेम और भक्ति की ज्योति,
गोवर्धन पूजा से मिले जीवन को मति।"

"गोवर्धन पूजा का ये पावन त्यौहार,
हर दिल में जगाए प्रेम का प्यार।"

"कृष्ण की लीला से प्रेरणा लेकर,
हम सब मिलकर मनाएं ये त्यौहार।"

"गोवर्धन पूजा का त्योहार है अद्भुत,
जो लाए जीवन में खुशियों की बरसात।"

"श्रीकृष्ण की भक्ति से बढ़कर नहीं कोई पूजा,
गोवर्धन पर्वत की छाया में है सबसे बड़ी सुरक्षा।

गोवर्धन पूजा व्हाट्सएप स्टेटस 2025 (Govardhan puja whatsapp status)

“गोवर्धन की छाया में हर दर्द दूर हो जाए,
श्रीकृष्ण की कृपा से जीवन खुशहाल बन जाए।

“कृष्ण की लीला है अनमोल, गोवर्धन पर्वत की छांव,
इस पावन पर्व पर सभी को मिले सुख और आनंद।”

“भक्ति और प्रेम से भरा हो आपका हर दिन,
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं!”

“गोवर्धन पर्वत की छाया में हो सुकून की बारिश,
श्रीकृष्ण की मूरत सदैव रखे जीवन में उजियाल।”

“संकट आएं जितने भी, कृष्ण का नाम दो,
गोवर्धन की रक्षा में सब कुछ आसान हो!”

“गोवर्धन पूजा का त्योहार है खुशियों का सागर,
आओ मिलकर मनाएं ये पर्व प्यार के साथ।”

“कृष्ण के चरणों में झुकाए सिर, गोवर्धन की छाया में पाएँ जीवन की खुशियाँ।”

“हर संकट में साथ, हर खुशी में साथ,
गोवर्धन पूजा लाए जीवन में नई राह।”

“गोवर्धन पूजा पर अपनों को भेजें प्यार,
श्रीकृष्ण की कृपा हो हर दिन अपार।”

“भगवान कृष्ण की लीला से रोशन हो आपका जीवन,
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं!”

ये भी पढ़ें

Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा पर करें इन दिव्य मंत्रों और स्तुतियों का पाठ, मिल सकते हैं सौभाग्य और समृद्धि
धर्म और अध्यात्म
Govardhan Puja 2025, Govardhan Puja mantra, Govardhan Puja stuti,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Oct 2025 11:38 am

Hindi News / Lifestyle News / Govardhan Puja Wishes 2025: भक्ति और प्रेम से भरपूर गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं भेजें इन 20+ सुंदर मैसेजेस के साथ

