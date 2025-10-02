Green Chili Benefits: पाचन से लेकर कैंसर तक, जानें हरी मिर्च कैसे बचाती है शरीर को 7 बड़ी बीमारियों से

Green Chili Benefits: भारतीय खाने का मज़ा बिना हरी मिर्च के अधूरा लगता है। थोड़ी-सी हरी मिर्च डाल दो तो खाने का स्वाद दुगुना हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सिर्फ स्वाद ही नहीं बढ़ाती बल्कि सेहत के लिए भी खजाना है। हरी मिर्च में मौजूद कैप्सेसिन इसे तीखा बनाता है। यह शरीर में फील-गुड हार्मोन एंडोर्फिन बढ़ाता है, जिससे दर्द कम होता है और मूड अच्छा रहता है। साथ ही यह मोटापा और कोलेस्ट्रॉल कम करने में भी मदद करता है।