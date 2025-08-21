Patrika LogoSwitch to English

TAFE MF Logo

ब्लैक कॉफी बहुत हुई, अब पिएं Green Coffee, मिलते हैं गजब के फायदे, जानिए पीने का सही तरीका

Green Coffee Benefits: ब्लैक कॉफी भूल जाइए, अब ग्रीन कॉफी पिएं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और न्यूट्रिएंट्स वजन घटाने, स्किन ग्लो और बालों की मजबूती के लिए बेहतरीन माने जाते हैं।

भारत

Rahul Yadav

Aug 21, 2025

Green Coffee Benefits
Green Coffee Benefits (Image: Gemini)

Green Coffee Benefits: आजकल हेल्दी लाइफस्टाइल का ट्रेंड बढ़ रहा है और इसी के साथ ग्रीन कॉफी भी लोगों की पसंद बन रही है। जहां ब्लैक कॉफी शरीर को एनर्जी देती है वहीं ग्रीन कॉफी को वेट लॉस, ग्लोइंग स्किन और बालों की मजबूती के लिए सुपरफूड माना जाता है।

ग्रीन कॉफी क्या है?

ग्रीन कॉफी दरअसल वही कॉफी बीन्स होती हैं जिन्हें रोस्ट नहीं किया जाता है। यही वजह है कि इसमें मौजूद क्लोरोजनिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स सुरक्षित रहते हैं। ये तत्व शरीर की गंदगी निकालने, मेटाबॉलिज्म सुधारने और बालों-त्वचा को हेल्दी रखने में मदद करते हैं।

ग्रीन कॉफी के फायदे

ग्रीन कॉफी वजन घटाने में मदद करती है क्योंकि यह फैट को बर्न करने और भूख को कंट्रोल करने में असरदार है। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को डिटॉक्स करते हैं और स्किन को नेचुरल ग्लो देते हैं। यही नहीं यह ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है जिससे बाल मजबूत और घने होते हैं।

ग्रीन कॉफी पीने का सही तरीका

ग्रीन कॉफी पाउडर या बीन्स दोनों रूप में मिलती है। इसे बनाने का तरीका बहुत आसान है।

  • एक कप पानी उबालें।
  • उसमें 1-2 चम्मच ग्रीन कॉफी पाउडर या बीन्स डालें।
  • 10-12 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं।
  • फिर इसे छानकर पी लें।
  • आप चाहें तो इसमें स्वाद के लिए शहद या नींबू मिला सकते हैं।

कितनी बार पीनी चाहिए?

ग्रीन कॉफी दिन में 1-2 बार पीना फायदेमंद है। ज्यादा मात्रा में इसका सेवन करने से नींद और पाचन पर असर पड़ सकता है इसलिए सीमित मात्रा में ही पिएं।

ब्लैक कॉफी तो आपने बहुत बार पी होगी लेकिन अब अगर आप वजन घटाना, त्वचा और बालों की सेहत सुधारना चाहते हैं तो ग्रीन कॉफी जरूर आजमाएं। सही तरीके से और सीमित मात्रा में इसका सेवन आपको कई गजब के फायदे दे सकता है।

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

21 Aug 2025 05:06 pm

Hindi News / Lifestyle News / ब्लैक कॉफी बहुत हुई, अब पिएं Green Coffee, मिलते हैं गजब के फायदे, जानिए पीने का सही तरीका

