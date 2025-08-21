ब्लैक कॉफी बहुत हुई, अब पिएं Green Coffee, मिलते हैं गजब के फायदे, जानिए पीने का सही तरीका

Green Coffee Benefits: आजकल हेल्दी लाइफस्टाइल का ट्रेंड बढ़ रहा है और इसी के साथ ग्रीन कॉफी भी लोगों की पसंद बन रही है। जहां ब्लैक कॉफी शरीर को एनर्जी देती है वहीं ग्रीन कॉफी को वेट लॉस, ग्लोइंग स्किन और बालों की मजबूती के लिए सुपरफूड माना जाता है।
ग्रीन कॉफी दरअसल वही कॉफी बीन्स होती हैं जिन्हें रोस्ट नहीं किया जाता है। यही वजह है कि इसमें मौजूद क्लोरोजनिक एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स सुरक्षित रहते हैं। ये तत्व शरीर की गंदगी निकालने, मेटाबॉलिज्म सुधारने और बालों-त्वचा को हेल्दी रखने में मदद करते हैं।
ग्रीन कॉफी वजन घटाने में मदद करती है क्योंकि यह फैट को बर्न करने और भूख को कंट्रोल करने में असरदार है। इसके एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को डिटॉक्स करते हैं और स्किन को नेचुरल ग्लो देते हैं। यही नहीं यह ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है जिससे बाल मजबूत और घने होते हैं।
ग्रीन कॉफी पाउडर या बीन्स दोनों रूप में मिलती है। इसे बनाने का तरीका बहुत आसान है।
ग्रीन कॉफी दिन में 1-2 बार पीना फायदेमंद है। ज्यादा मात्रा में इसका सेवन करने से नींद और पाचन पर असर पड़ सकता है इसलिए सीमित मात्रा में ही पिएं।
ब्लैक कॉफी तो आपने बहुत बार पी होगी लेकिन अब अगर आप वजन घटाना, त्वचा और बालों की सेहत सुधारना चाहते हैं तो ग्रीन कॉफी जरूर आजमाएं। सही तरीके से और सीमित मात्रा में इसका सेवन आपको कई गजब के फायदे दे सकता है।
डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।