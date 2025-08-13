Independence Day 2025 Wishes, Images: ऐ वतन, वतन मेरे, आबाद रहे तू…आजादी का जश्न मनाएं इन 15 शुभकामनाओं के साथ

Independence Day Wishes: 15 अगस्त वो ऐतिहासिक दिन, जब भारत ने वर्षों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ा और स्वतंत्रता की खुली हवा में पहली सांस ली। यह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि उन लाखों शहीदों के बलिदान, संघर्ष और साहस की अमर गाथा है।2025 में हम आजादी के 79 गौरवशाली वर्ष पूरे कर रहे हैं। आइए, इस शुभ अवसर पर उन वीरों को याद करें और कुछ खास शुभकामनाओं व सुंदर इमेजेज के साथ आजादी का ये जश्न पूरे जोश से मनाएं।