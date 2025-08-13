Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Independence Day 2025 Wishes, Images: ऐ वतन, वतन मेरे, आबाद रहे तू…आजादी का जश्न मनाएं इन 15 शुभकामनाओं के साथ

Independence Day 2025 Wishes: 15 अगस्त वो ऐतिहासिक दिन, जब भारत ने वर्षों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ा और स्वतंत्रता की खुली हवा में पहली सांस ली। इस खास दिन पर अपनी आजादी के जश्न को सेलिब्रेट करने के लिए, अपने लोगों को देशभक्ति से भरे संदेशों के जरिए अपने भावनाओं को बयां करें।

भारत

MEGHA ROY

Aug 13, 2025

Independence Day 2025 Wishes, independence day 2025 quotes, Independence day 2025 shayari,Independence Day 2025, स्वतंत्रता दिवस 2025 शुभकामनाएं,
15 August 2025 greetings|फोटो सोर्स – पत्रिका.com

Independence Day Wishes: 15 अगस्त वो ऐतिहासिक दिन, जब भारत ने वर्षों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ा और स्वतंत्रता की खुली हवा में पहली सांस ली। यह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि उन लाखों शहीदों के बलिदान, संघर्ष और साहस की अमर गाथा है।2025 में हम आजादी के 79 गौरवशाली वर्ष पूरे कर रहे हैं। आइए, इस शुभ अवसर पर उन वीरों को याद करें और कुछ खास शुभकामनाओं व सुंदर इमेजेज के साथ आजादी का ये जश्न पूरे जोश से मनाएं।

स्वतंत्रता दिवस 2025 शुभकामनाएं (Independence Day 2025 Wishes)

ये भी पढ़ें

Independence Day Special: देश के बाद देह की बारी, अपने जीवन से इन 15 फूड्स को करें आजाद
लाइफस्टाइल
15 foods you should stop eating for better health, Independence Day health tips,foods to avoid for better health,

लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमां पर,
भारत का ही नाम होगा हर जुबां पर।
मुबारक हो आपको स्वतंत्रता दिवस 2025,
दिल में हो देश के लिए सम्मान हरदम!”

“ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है,
हमारी पहचान सिर्फ ये है कि हम हिन्दुस्तानी हैं।
स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!”

“देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है,
तिरंगे के साये में रहकर कुछ कर दिखाना है।
15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं!”

“आजादी का जोश कभी कम न होने दें,
भारत मां का सम्मान कभी कम न होने दें।
स्वतंत्रता दिवस की आपको और आपके परिवार को बधाई!”

“हर दिल में देशभक्ति की ज्वाला जलती रहे,
तिरंगा लहराकर ये मिट्टी हमेशा कहती रहे।
स्वतंत्रता दिवस 2025 पर आपको गर्व और शुभकामनाएं"

स्वतंत्रता दिवस 2025 के लिए हिंदी कोट्स (Independence Day 2025 Quotes)

आजादी हवा में नहीं आती,
उसके पीछे कुर्बानी की खुशबू होती है।"

"ना सर झुका है कभी और ना झुकाएंगे,
जो अपने वतन के लिए जिए हैं,
हम वही हिन्दुस्तानी कहलाएंगे।"

"तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं,
ये हमारी रूह है, हमारी पहचान है।"

"जिस मिट्टी में तिरंगा लिपटा हो,
उस मिट्टी से बेहतर कोई कफन नहीं होता।"

"स्वतंत्रता सिर्फ अधिकार नहीं,
ये हर पीढ़ी की जिम्मेदारी भी है।"

स्वतंत्रता दिवस 2025 के लिए शायरी (Independence Day 2025 Shayari)

"तिरंगे की शान में दिल से सलाम"
शायरी:
लहराएगा हर घर पर अब तिरंगा,
ये सौगात है आजादी की संगमरमर सा।
ना भूले हैं ना भूलेंगे कभी,
क़ुर्बानी उन वीरों की जो मिट गए वतन पे।

"आजादी की खुशबू हवा में है…"
शायरी:
हर सांस में बसी है ये मिट्टी की कहानी,
बलिदानों से लिखी गई है हिन्दुस्तान की निशानी।
15 अगस्त है वो दिन गर्व का,
जब कह सका भारत – हम आजाद हैं भाई!

"वीरों की गाथा, तिरंगे की भाषा"
शायरी:
ना पूछो जमाने को, क्या हमारी पहचान है,
हमारा नाम हिंदुस्तान है, हमको उस पर अभिमान है।
हर रंग में बसी है वीरता की रौशनी,
ये तिरंगा ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है।

"सुबह आजादी की, शाम देशभक्ति की"
शायरी:
सूरज भी आज तिरंगे को सलाम करता है,
फिज़ाओं में आजादी का पैगाम बहता है।
चलो मिलकर इस जश्न को मनाएं,
देश के लिए कुछ पल फिर से जिए जाएं।

"15 अगस्त – एक जज्बा, एक जूनून"
शायरी:
ये वतन मेरा है, मैं इसका रखवाला हूं,
देशभक्ति है मेरा धर्म, यही मेरा उजाला है।
गर्व से कहो हिंदुस्तानी हैं हम,
इस जज को कभी ना कम होने देंगे हम

ये भी पढ़ें

Independence Day Rangoli Ideas: तिरंगे के रंगों से स्वतंत्रता दिवस पर रंगोली से सजाएं घर, स्कूल और ऑफिस
लाइफस्टाइल
Home Rangoli decoration for 15 August, Latest Tricolor Rangoli for 15 August, Tricolor Rangoli Independence Day Rangoli Ideas,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Independence Day 2025/ स्‍वतंत्रता दिवस 2025

लाइफस्टाइल

Updated on:

13 Aug 2025 03:54 pm

Published on:

13 Aug 2025 03:46 pm

Hindi News / Lifestyle News / Independence Day 2025 Wishes, Images: ऐ वतन, वतन मेरे, आबाद रहे तू…आजादी का जश्न मनाएं इन 15 शुभकामनाओं के साथ

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.