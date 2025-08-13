Independence Day 2025 Wishes, Images: ऐ वतन, वतन मेरे, आबाद रहे तू…आजादी का जश्न मनाएं इन 15 शुभकामनाओं के साथ

Independence Day Wishes: 15 अगस्त वो ऐतिहासिक दिन, जब भारत ने वर्षों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ा और स्वतंत्रता की खुली हवा में पहली सांस ली। यह दिन सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि उन लाखों शहीदों के बलिदान, संघर्ष और साहस की अमर गाथा है।2025 में हम आजादी के 79 गौरवशाली वर्ष पूरे कर रहे हैं। आइए, इस शुभ अवसर पर उन वीरों को याद करें और कुछ खास शुभकामनाओं व सुंदर इमेजेज के साथ आजादी का ये जश्न पूरे जोश से मनाएं।
लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमां पर,
भारत का ही नाम होगा हर जुबां पर।
मुबारक हो आपको स्वतंत्रता दिवस 2025,
दिल में हो देश के लिए सम्मान हरदम!”
“ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है,
हमारी पहचान सिर्फ ये है कि हम हिन्दुस्तानी हैं।
स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!”
“देश के लिए जीना है, देश के लिए मरना है,
तिरंगे के साये में रहकर कुछ कर दिखाना है।
15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं!”
“आजादी का जोश कभी कम न होने दें,
भारत मां का सम्मान कभी कम न होने दें।
स्वतंत्रता दिवस की आपको और आपके परिवार को बधाई!”
“हर दिल में देशभक्ति की ज्वाला जलती रहे,
तिरंगा लहराकर ये मिट्टी हमेशा कहती रहे।
स्वतंत्रता दिवस 2025 पर आपको गर्व और शुभकामनाएं"
आजादी हवा में नहीं आती,
उसके पीछे कुर्बानी की खुशबू होती है।"
"ना सर झुका है कभी और ना झुकाएंगे,
जो अपने वतन के लिए जिए हैं,
हम वही हिन्दुस्तानी कहलाएंगे।"
"तिरंगा सिर्फ एक झंडा नहीं,
ये हमारी रूह है, हमारी पहचान है।"
"जिस मिट्टी में तिरंगा लिपटा हो,
उस मिट्टी से बेहतर कोई कफन नहीं होता।"
"स्वतंत्रता सिर्फ अधिकार नहीं,
ये हर पीढ़ी की जिम्मेदारी भी है।"
"तिरंगे की शान में दिल से सलाम"
शायरी:
लहराएगा हर घर पर अब तिरंगा,
ये सौगात है आजादी की संगमरमर सा।
ना भूले हैं ना भूलेंगे कभी,
क़ुर्बानी उन वीरों की जो मिट गए वतन पे।
"आजादी की खुशबू हवा में है…"
शायरी:
हर सांस में बसी है ये मिट्टी की कहानी,
बलिदानों से लिखी गई है हिन्दुस्तान की निशानी।
15 अगस्त है वो दिन गर्व का,
जब कह सका भारत – हम आजाद हैं भाई!
"वीरों की गाथा, तिरंगे की भाषा"
शायरी:
ना पूछो जमाने को, क्या हमारी पहचान है,
हमारा नाम हिंदुस्तान है, हमको उस पर अभिमान है।
हर रंग में बसी है वीरता की रौशनी,
ये तिरंगा ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है।
"सुबह आजादी की, शाम देशभक्ति की"
शायरी:
सूरज भी आज तिरंगे को सलाम करता है,
फिज़ाओं में आजादी का पैगाम बहता है।
चलो मिलकर इस जश्न को मनाएं,
देश के लिए कुछ पल फिर से जिए जाएं।
"15 अगस्त – एक जज्बा, एक जूनून"
शायरी:
ये वतन मेरा है, मैं इसका रखवाला हूं,
देशभक्ति है मेरा धर्म, यही मेरा उजाला है।
गर्व से कहो हिंदुस्तानी हैं हम,
इस जज को कभी ना कम होने देंगे हम