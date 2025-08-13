Independence Day Special: देश के बाद देह की बारी, अपने जीवन से इन 15 फूड्स को करें आजाद

Independence Day: हर साल 15 अगस्त को हम आजादी का जश्न तिरंगे के रंगों में, देशभक्ति के गीतों में और मिठास से भरपूर पलों में मनाते हैं। लेकिन कभी जाना है आजकल की उन अनहेल्दी लाइफस्टाइल में आप किन-किन बीमारियों से घिर रहे हैं? खासकर उन खाने-पीने की आदतों से, जो धीरे-धीरे हमारी सेहत को कैद कर रही हैं। आइए जानते हैं ऐसे कौन से 15 फूड हैं जो आपके लिए वजन में 'स्लो पॉइजन' हैं। तो इस Independence Day, आइए संकल्प लें कि इन 15 ‘टेस्ट-बॉम्ब्स’ से अपने शरीर को आजाद कर देंगे।