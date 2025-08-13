Patrika LogoSwitch to English

लाइफस्टाइल

Independence Day Special: देश के बाद देह की बारी, अपने जीवन से इन 15 फूड्स को करें आजाद

Independence Day: देश आजाद हो चुका है, अब बारी है अपनी अनहेल्दी लाइफस्टाइल को छोड़ने की। यहां 15 ऐसी चीजें बताई गई हैं जो आपकी सेहत के लिए एक 'स्लो पॉइजन' हैं। इनसे आजादी जरूरी है।

Aug 13, 2025

Health freedom, say no to junk this 15 August फोटो सोर्स – Freepik

Independence Day: हर साल 15 अगस्त को हम आजादी का जश्न तिरंगे के रंगों में, देशभक्ति के गीतों में और मिठास से भरपूर पलों में मनाते हैं। लेकिन कभी जाना है आजकल की उन अनहेल्दी लाइफस्टाइल में आप किन-किन बीमारियों से घिर रहे हैं? खासकर उन खाने-पीने की आदतों से, जो धीरे-धीरे हमारी सेहत को कैद कर रही हैं। आइए जानते हैं ऐसे कौन से 15 फूड हैं जो आपके लिए वजन में 'स्लो पॉइजन' हैं। तो इस Independence Day, आइए संकल्प लें कि इन 15 ‘टेस्ट-बॉम्ब्स’ से अपने शरीर को आजाद कर देंगे।

बर्गर

नरम बन, मोटा पैटी और ऊपर से चीज स्वाद भले लाजवाब हो, लेकिन इसमें छुपी हुई कैलोरीज और ट्रांस फैट आपके दिल के लिए खतरे की घंटी हैं।

नूडल्स

झटपट बनने वाले इंस्टेंट नूडल्स में हाई सोडियम और प्रिज़र्वेटिव्स होते हैं, जो शरीर को धीरे-धीरे थका देते हैं और स्किन तक पर असर डालते हैं।

छोले भटूरे

गरमागरम छोले भटूरे की खुशबू मोह लेती है, लेकिन यह डिश आपके पेट को तेल और मैदे की बेड़ियों में जकड़ देती है। बार-बार खाने से पाचन गड़बड़, वजन बढ़ना और एसिडिटी पक्की।

चीज वाली डिशेज

पिज्जा, लसग्ना, चीज बर्स्ट सबमें मौजूद सैचुरेटेड फैट्स दिल की सेहत को कमज़ोर और कोलेस्ट्रॉल को हाई कर देते हैं।

पिज्जा

पिज्जा का हर बाइट चीज, रिफाइंड फ्लोर और प्रोसेस्ड मीट का मेल है, जो आपके वजन और ब्लड प्रेशर दोनों को बढ़ाने का काम करता है।

मोमोस

सड़क किनारे मिलने वाले मोमोज में इस्तेमाल तेल और स्टफिंग की क्वालिटी अक्सर संदिग्ध होती है, जिससे पेट के इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है।

पास्ता

क्रीमी पास्ता की प्लेट जितनी रंगीन दिखती है, उतनी ही छिपी हुई कैलोरी और मैदे से भरी होती है। रोज़ाना खाने से यह ब्लड शुगर लेवल को असंतुलित कर सकती है।

वर्जिन ड्रिंक्स

चाहे मॉकटेल हो या फैंसी जूस, इनमें चीनी की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि आपका ब्लड शुगर और कैलोरी इंटेक दोनों बढ़ जाते हैं।

एनर्जी ड्रिंक

नाम भले ‘एनर्जी’ हो, लेकिन इनमें मौजूद कैफीन और शुगर का ओवरडोज़ आपके दिल की धड़कन और नींद दोनों को बिगाड़ सकता है।

कोल्ड ड्रिंक

एक ठंडी बोतल गर्मी को दूर करती है, मगर साथ में आपके शरीर में खाली कैलोरी और फिज का जाल भी छोड़ जाती है।

फ्रेंच फ्राइज

करारे फ्राइज तेल में तैरते हुए बनते हैं, जो फैट और सोडियम का डबल डोज़ देते हैं दिल, वजन और स्किन के दुश्मन।

फ्रोजन आइसक्रीम

क्रीम, शुगर और फ्लेवर का मेल ,जो जीभ को तो खुश कर देता है, लेकिन दांत, वजन और शुगर लेवल के लिए खतरा बन जाता है।

अल्कोहल

शाम की पार्टी का हिस्सा, लेकिन यह लिवर की सेहत, डिहाइड्रेशन और नींद के पैटर्न को बुरी तरह प्रभावित करता है।

काजू कतली

मिठास का प्रतीक, लेकिन इसमें मौजूद चीनी और काजू का हाई कैलोरी लेवल डायबिटीज और वजन बढ़ाने में योगदान देता है।

ब्रेड पकोड़ा

तेल में डूबी ब्रेड और आलू की परत, जो तुरंत पेट भर देती है, लेकिन लंबे समय में कोलेस्ट्रॉल और मोटापे की जड़ बनती है।

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

