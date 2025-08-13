Patrika LogoSwitch to English

लाइफस्टाइल

Independence Day Rangoli Ideas: तिरंगे के रंगों से स्वतंत्रता दिवस पर रंगोली से सजाएं घर, स्कूल और ऑफिस

Independence Day Rangoli Ideas: स्वतंत्रता दिवस पर घर, स्कूल या ऑफिस को सजाने का सबसे रंगीन और क्रिएटिव तरीका है तिरंगे थीम की रंगोली।चाहे आप सिंपल डिजाइन चुने या डिटेल्ड पैटर्न, हर रंगोली अपने आप मे आजादी और एकता का संदेश देती है। इस बार 15 अगस्त पर इन आइडियाज को जरूर ट्राय करे।

भारत

MEGHA ROY

Aug 13, 2025

Independence Day Rangoli designs| फोटो सोर्स – Gemimi@AI

Independence Day Rangoli Ideas 2025: 15 अगस्त के खास मौके पर घर, स्कूल या ऑफिस की सजावट में तिरंगे रंगों की रंगोली एक अनोखा और आकर्षक विकल्प है। यह न केवल माहौल को उत्साह और उमंग से भर देती है, बल्कि दिलों में देशप्रेम की भावना भी जगाती है। चाहे आप साधारण डिजाइन चुनें या बारीकियों से भरा पैटर्न, हर रंगोली अपने रंगों के साथ आजादी और एकता का संदेश बिखेरती है। इस स्वतंत्रता दिवस, इन खास रंगोली आइडियाज से अपने जश्न को और यादगार बनाएं। (Rangoli Ideas 2025)

तिरंगा सर्कुलर पैटर्न

  • सिंपल और क्लासिक रंगोली डिजाइन।
  • जमीन पर बड़ा और परफेक्ट सर्कल बनाएं।
  • सर्कल को तीन बराबर हॉरिजॉन्टल हिस्सों में बांटें

ऊपर: केसरिया
बीच: सफेद
नीचे: हरा

  • सफेद हिस्से के सेंटर में नीले रंग से 24 तीलियों वाला अशोक चक्र बनाएं।
  • किनारों पर छोटे फूल, पत्तियां या डॉट्स की बॉर्डर बनाएं।
  • आसान, आकर्षक और देशभक्ति से भरपूर डिजाइन।

भारत का नक्शा थीम

  • देशभक्ति को उभारने वाली सबसे प्रभावशाली रंगोली।
  • जमीन पर भारत का नक्शा सेंटर में आउटलाइन करें।
  • नक्शे को तीन हिस्सों में बांटें

ऊपर: केसरिया
बीच: सफेद
नीचे: हरा

  • सफेद हिस्से के सेंटर में नीले रंग से अशोक चक्र बनाएं।
  • नक्शे के ऊपर या नीचे देशभक्ति नारे जैसे 'वन्दे मातरम्', 'जय हिंद' आदि लिखें।
  • चारों ओर फ्लोरल बॉर्डर जोड़ें।

अशोक चक्र फ्लोरल डिजाइन

  • पारंपरिक और नेचुरल लुक के लिए उपयुक्त।
  • जमीन पर बड़ा गोल आकार बनाएं और उसमें अशोक चक्र बनाएं।
  • अशोक चक्र में 24 तीलिया
  • समान दूरी पर हों।
  • चक्र के चारों ओर तीन रिंग्स बनाएं

ऊपर: गेंदे के केसरिया फूल
बीच: मोगरे के सफेद फूल
नीचे: हरी पत्तियां या हरी रंगोली

  • अगर फूल न हों, तो रंगोली पाउडर से काम करें।
  • बाहरी रिंग में डॉट्स, पत्तियां, सितारे और हल्का ग्लिटर मिलाएं।

सिंपल तिरंगा डिजाइन

  • जल्दी और आसानी से बनने वाली रंगोली।
  • जमीन पर रेक्टैंगल या स्क्वायर आकार बनाएं।
  • उसे तीन बराबर हिस्सों में बांटें

ऊपर: केसरिया
बीच: सफेद
नीचे: हरा

  • बीच में नीले रंग से अशोक चक्र बनाएं।
  • चारों ओर बॉर्डर लाइन, डॉट्स या फ्लोरल पैटर्न बनाएं।
  • कम समय में प्रभावशाली दिखने वाली डिजाइन।

तिरंगा मंडला आर्ट

  • आर्टिस्टिक और डिटेल्ड रंगोली पसंद करने वालों के लिए।
  • जमीन पर एक परफेक्ट सर्कल बनाएं।
  • सेंटर से बाहर की ओर बढ़ते हुए मंडला पैटर्न बनाएं।हर लेयर में पंखुड़ियां, डॉट्स, पत्तियां या ज्योमेट्रिक शेप्स बनाएं।

तिरंगे की कलर स्कीम इस्तेमाल करें
ऊपर: केसरिया
बीच: सफेद
नीचे: हरा

  • सेंटर में नीले रंग से अशोक चक्र बनाएं।
  • ग्लिटर और शेडिंग जोड़कर और भी आकर्षक बनाएं।
  • थोड़ा समय लगेगा लेकिन बहुत ही फोटोजेनिक और आकर्षक होगा।

Independence Day 2025/ स्‍वतंत्रता दिवस 2025

लाइफस्टाइल

