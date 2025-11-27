Patrika LogoSwitch to English

लाइफस्टाइल

How To Control High BP Naturally: बिना दवा ब्लड प्रेशर रखना है नॉर्मल? बस सोने से पहले शुरू करें ये 3 आदतें

How To Control High BP Naturally: क्या आप हाई बीपी से परेशान हैं? सोने से पहले चुकंदर जूस, कैमोमाइल टी और गुनगुना दूध पिएं। जानें कैसे ये 3 ड्रिंक्स नेचुरल तरीके से ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Rahul Yadav

image

Pratiksha Gupta

Nov 27, 2025

How To Control High BP Naturally

How To Control High BP Naturally (Image: Freepik)

How To Control High BP Naturally: आज के समय में हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत ही आम समस्या बन गई है। यह हमारे शरीर में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का जोखिम भी बढ़ाती है। इससे बचने के लिए, दवाइयों के साथ लाइफस्टाइल में भी छोटे-छोटे बदलाव हमारी सेहत को अच्छा बना सकते हैं।

बीपी कंट्रोल करने के लिए हम रात में कुछ ऐसी ड्रिंक्स ले सकते है, जो हमें रिलैक्स फील कराने के साथ सुबह ब्लड प्रेशर को भी कम रखने में मदद करती है। आइए जानते हैं उन ड्रिंक्स के बारे में जो बीपी कंट्रोल करने में मदद करेंगी।

चुकंदर जूस (Beetroot Juice Benefits High Blood Pressure)

चुकंदर के जूस में मौजूद नाइट्रेट्स बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, जो नसों को रिलैक्स करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। यही वजह है कि सोने से पहले इसे पीने पर सुबह बीपी कम होता है। रिसर्च से पता चला है कि रोजाना चुकंदर का जूस पीने से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर (ऊपर वाला BP) 7 से 12 mmHg तक कम हो सकता है। 70-250 ml तक जूस की मात्रा काफी मानी जाती है। लेकिन किडनी मरीजों को इसे सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए।

कैमोमाइल टी (Chamomile Tea for High BP)

कैमोमाइल टी रात में बॉडी और माइंड को शांत करती है। साथ ही तनाव और बीपी को कम करने में मददगार होती है। सोने से पहले इसे पीने से बॉडी को आराम मिलता है, जिससे बेहतर नींद आती है। यह चाय कैफीन फ्री होती है इसलिए इसे रात में पीना पूरी तरह सेफ है। यह बॉडी की सूजन को भी कम करने में मदद करती है।

गुनगुना दूध (Hot Milk is Good for High Blood Pressure)

दूध में मौजूद कैल्शियम, पोटैशियम और मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर बैलेंस करने में मदद करते हैं। ये मिनरल्स हमारी नसों को रिलैक्स करते हैं और बॉडी में पानी के संतुलन (Fluid Balance) को बनाए रखते हैं, जिससे दिल और नसों पर प्रेशर कम होता है। इसे रोज पीने से सिस्टोलिक बीपी 10 mmHg तक कम हो सकता है। मीठे या फ्लेवर्ड दूध से बचें। लो फैट दूध अच्छा रहता है।

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।

