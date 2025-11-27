How To Control High BP Naturally: बिना दवा ब्लड प्रेशर रखना है नॉर्मल? बस सोने से पहले शुरू करें ये 3 आदतें

चुकंदर के जूस में मौजूद नाइट्रेट्स बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं, जो नसों को रिलैक्स करता है और ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है। यही वजह है कि सोने से पहले इसे पीने पर सुबह बीपी कम होता है। रिसर्च से पता चला है कि रोजाना चुकंदर का जूस पीने से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर (ऊपर वाला BP) 7 से 12 mmHg तक कम हो सकता है। 70-250 ml तक जूस की मात्रा काफी मानी जाती है। लेकिन किडनी मरीजों को इसे सीमित मात्रा में ही लेना चाहिए।