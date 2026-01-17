Male Infertility: सिर्फ कैंसर नहीं, आपकी मर्दानगी भी निगल रहा है तंबाकू! आज ही संभलें, कहीं अधूरा न रह जाए पिता बनने का सपना

Male Infertility: ​​आज के टाइम में खराब लाइफस्टाइल और स्ट्रेस के बीच एक ऐसी समस्या दबे पांव पैर पसार रही है, जिस पर पुरुष अक्सर बात करने से ड़रते हैं, वो है पुरुष बांझपन (Male Infertility)। अक्सर बच्चा न होने पर दोष महिलाओं पर ड़ाला जाता है, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि बांझपन के लगभग 50% मामलों में वजह पुरुष होते हैं। और इस समस्या का सबसे बड़ा कारण है, तंबाकू। ​चाहे आप सिगरेट का धुंआ उड़ा रहे हों, हुक्का पी रहे हों या गुटखा खा रहे हों, आप अनजाने में अपने स्पर्म की हेल्द को जहर दे रहे हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन (National Library Of Medicine) के अनुसार तंबाकू आपकी मर्दानगी और फर्टिलिटी को अंदर से खत्म कर रहा है।