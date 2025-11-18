International Mens Day 2025: 19 नवंबर को मनाया जाता है पुरुष दिवस, जानें इतिहास, महत्व और करें अपने बेस्ट मैन को Heartfelt Wish

International Men’s Day theme 2025|फोटो सोर्स – Patrika.com
International Mens Day 2025: हर साल 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस दुनिया भर में उन पुरुषों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है, जो परिवार, समाज और रिश्तों में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। यह दिन सिर्फ पुरुषों के योगदान को सराहने का अवसर नहीं है, बल्कि उनके स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, जिम्मेदारियों और जेंडर इक्विटी जैसे मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने का भी माध्यम है। इस खास दिन पर आप अपने पिता, भाई, पति, दोस्त या अपने किसी भी "बेस्ट मैन" को एक Heartfelt Wish भेजकर उन्हें महसूस करा सकते हैं कि उनकी मौजूदगी आपके जीवन के लिए कितनी मायने रखती है।
इंटरनेशनल मेन्स डे की आधिकारिक वेबसाइट, जिसे ऑस्ट्रेलिया की चैरिटी संस्था Dads4Kids Fatherhood Foundation चलाती है, ने 2025 की थीम “Celebrating Men and Boys” घोषित की है।इस थीम का मकसद है हर उम्र और हर भूमिका में पुरुषों को सम्मान देना चाहे वे पिता हों, मेंटर हों, शिक्षक हों, हेल्थ वर्कर हों या समाज से जुड़े कोई भी सदस्य।
इंटरनेशनल मेन्स डे का विचार सबसे पहले 1999 में वेस्टइंडीज के प्रोफेसर डॉ. जेरोम टीलक्सिंग ने रखा था। उन्होंने यह दिन अपने पिता के जन्मदिन से प्रेरित होकर चुना और दुनिया को बताया कि पुरुषों के मुद्दों और उनके कल्याण पर भी वैसी ही बातचीत की जरूरत है जैसी महिलाओं और बच्चों के लिए होती है।
भारत में इस दिन का औपचारिक रूप से मनाया जाना 2007 के बाद तेजी से बढ़ा और आज देश के कई हिस्सों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
इंटरनेशनल मेन्स डे का उद्देश्य पुरुषों के स्वास्थ्य, उनकी भलाई और समाज में उनके योगदान को सराहना देना है। यह दिन याद दिलाता है कि पुरुष भी कई तरह की चुनौतियों से गुजरते हैं चाहे वह शारीरिक स्वास्थ्य हो, मानसिक दबाव हो या फिर सामाजिक उम्मीदें। इस अवसर का संदेश यही है कि समानता और सम्मान हर किसी के लिए हों, और पुरुषों को भी एक संतुलित, सुरक्षित और सहयोगी माहौल मिले।
घर की हर मुस्कान के पीछे एक पुरुष की थकान छुपी होती है—आज उसी थकान को सम्मान देने का दिन है। Happy Men’s Day!”
“जो खुद टूटकर भी अपने परिवार को संभाल ले, वही असली मर्द है—आप जैसे पुरुष को दिल से सम्मान। शुभकामनाएं!”
“आपका साया हो तो मुश्किलें भी छोटी लगती हैं—Thank you for being the strength. Happy Men’s Day!”
“मर्द होना आसान नहीं… लेकिन आप इसे सुंदर बनाते हैं—आपको पुरुष दिवस की ढेरों बधाइयां।”
“जो खामोशी में भी अपनेपन का एहसास कराएं, वही एक अच्छा पुरुष कहलाता है—Happy International Men’s Day!”
“आपकी जिम्मेदारियां अक्सर दिखाई नहीं देतीं, लेकिन उनका असर हर खुशी में महसूस होता है—Men’s Day पर आपको ढेरों शुभकामनाएं।”
“आप जैसे पुरुष हर रिश्ते में भरोसे की नींव रखते हैं—इस दिन आपको सम्मान और प्यार भेजते हैं।”
“मर्द वो है जो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे परिवार के सपनों के लिए मेहनत करता है—Happy Men’s Day!”
“आपकी उपस्थिति घर को घर बनाती है… आपका प्यार रिश्तों को मायने देता है—Men’s Day की हार्दिक शुभकामनाएं।”
“आपके होने से दुनिया आसान लगती है—आपके बिना शायद कुछ भी पूरा न हो। Wishing you a very Happy Men’s Day!”
