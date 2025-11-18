International Mens Day 2025: 19 नवंबर को मनाया जाता है पुरुष दिवस, जानें इतिहास, महत्व और करें अपने बेस्ट मैन को Heartfelt Wish

International Mens Day 2025: हर साल 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस दुनिया भर में उन पुरुषों को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है, जो परिवार, समाज और रिश्तों में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। यह दिन सिर्फ पुरुषों के योगदान को सराहने का अवसर नहीं है, बल्कि उनके स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन, जिम्मेदारियों और जेंडर इक्विटी जैसे मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने का भी माध्यम है। इस खास दिन पर आप अपने पिता, भाई, पति, दोस्त या अपने किसी भी "बेस्ट मैन" को एक Heartfelt Wish भेजकर उन्हें महसूस करा सकते हैं कि उनकी मौजूदगी आपके जीवन के लिए कितनी मायने रखती है।