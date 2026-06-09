Jal Mahal Jaipur: पानी में डूबी हैं महल की 4 मंजिलें, जानिए क्यों है ये सबसे खास

जल महल देखने में एक ही मंजिल का लगता है, लेकिन असलियत में इसके चार तल और हैं, जो जलमग्न होने के कारण दिखाई नहीं देते। इस महल के लिए बेहद खास तरीके से तैयार किया गया चूने का गारा महल में पानी के रिसाव को रोकने में मददगार होता है, जो 250 से अधिक वर्षों से पानी को रोक रहा है और महल की दीवारों और विशेष चूने के गारे को इस तरह तैयार किया गया था कि पानी का रिसाव न हो।