Kadhi Chawal Benefits and Side Effects: कढ़ी-चावल कब खाएं और कब नहीं?

कढ़ी-चावल (Kadhi Chawal) खाना हर उम्र के लोगों को पसंद होता है, लेकिन गलत समय पर और गलत मात्रा में इसका सेवन शरीर के लिए हानिकारक होता है। भारत के अलग-अलग राज्यों में कढ़ी-चावल बनाने की अलग-अलग विधियाँ हैं। पंजाब में पंजाबी कढ़ी या पकौड़े वाली कढ़ी पसंद की जाती है। गुजरात में मीठी कढ़ी पसंद की जाती है, जो कई तरह की सब्जियों से बनाई जाती है, लेकिन बिना बेसन के।