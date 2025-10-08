Patrika LogoSwitch to English

लाइफस्टाइल

Karwa Chauth Mehndi Designs: खास दिन, खास मेहंदी! करवा चौथ पर लगाएं ये नए और यूनिक मेहंदी डिजाइन्स

Karwa Chauth Mehndi Designs: करवा चौथ न केवल व्रत रखने का दिन है, बल्कि अपने जीवनसाथी के प्रति प्रेम और समर्पण को दर्शाने का भी अवसर होता है। ऐसे मौके पर पारंपरिक 16 श्रृंगार का एक अहम हिस्सा होती है, अपने साजन के नाम की मेहंदी।

3 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 08, 2025

karwa chauth mehendi designs, best mehendi designs for karwa chauth, karwa chauth mehendi designs for 2025,

Traditional Karwa Chauth Mehndi Designs|फोटो सोर्स – Grok

Karwa Chauth Mehndi Design 2025: करवा चौथ का पर्व सिर्फ व्रत और पूजा तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह दिन सुहागन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं सजती-संवरती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और अपने प्यार को जताने का एक खास अंदाज अपनाती हैं। करवा चौथ न केवल व्रत रखने का दिन है, बल्कि अपने जीवनसाथी के प्रति प्रेम और समर्पण को दर्शाने का भी अवसर होता है। ऐसे मौके पर पारंपरिक 16 श्रृंगार का एक अहम हिस्सा होती है अपने साजन के नाम की मेहंदी। मेहंदी सिर्फ श्रृंगार नहीं, बल्कि सुहाग का प्रतीक मानी जाती है।अगर आप भी इस करवा चौथ 2025 पर कुछ ट्रेंडी, स्टाइलिश और यूनिक मेहंदी डिजाइन्स ढूंढ रही हैं, तो यहां देखें।

पति के नाम वाली मेहंदी

Full Hand Karwa Chauth Mehndi|फोटो सोर्स – Grok

इस डिजाइन में आप अपने पति का नाम या उनका निकनेम (प्यारा सा नाम) बड़े प्यार से मेहंदी के बीच में छुपा सकती हैं। जैसे फुलों की बेलों में या किसी मोर डिजाइन के अंदर। फिर जब वो ढूंढेंगे, तो आपके चेहरे की मुस्कान और उनके चहरे की खुशी दोनों देखने लायक होगी।

करवा चौथ स्पेशल थीम मेहंदी

Mehndi Designs for Karwa Chauth 2025|फोटो सोर्स – Grok

इस मेहंदी में करवा चौथ के हर एक पल को दिखाया जा सकता है जैसे चांद को छलनी से देखती हुई औरत, करवा (मिट्टी का कलश), थाली में सजी चीजें, और शादी के सिंबल ।ये डिजाइन थोड़ा सा डिटेल्ड होगा लेकिन जब पूरा बनेगा, तो लगेगा जैसे हाथों पर एक कहानी रच दी हो।

दुल्हन-दूल्हा मेहंदी डिजाइन

Floral Mehndi Designs Karwa Chaut|फोटो सोर्स – Grok

इस डिजाइन में एक हाथ में दुल्हन की और दूसरे हाथ में दूल्हे की आकृति बनाई जाती है। दोनों आमने-सामने हों, ऐसे डिज़ाइन में हाथ जोड़ने पर वो एक साथ दिखें। ये बहुत ही रोमांटिक और सिनेमैटिक आइडिया है।आप चाहें तो उनकी शादी की ड्रेस जैसी पोशाकें भी डिजाइन में बना सकती हैं ताकि ये और भी पर्सनल लगे।

पारंपरिक फुल-बेल मेहंदी

Simple &amp; Elegant Karwa Chauth Mehndi|फोटो सोर्स – Grok

अगर आप सिंपल लेकिन क्लासिक लुक चाहती हैं, तो इस डिज़ाइन में फुलों की बेलें, पत्तियां, और जालियों का कॉम्बिनेशन रहेगा। ये हाथों को पूरा भर देता है ।ये डिजाइन उन महिलाओं के लिए है जो पारंपरिक रहकर भी स्टाइलिश दिखना चाहती हैं।

पर्सनलाइज्ड सिंबॉलिक मेहंदी

Mehndi Art for Karwa Chauth|फोटो सोर्स – Grok

इसमें आप अपने रिश्ते की कुछ खास चीजें जोड़ सकती हैं, जैसे पहली मुलाकात की जगह का नाम, शादी की तारीख, एक खास वाक्य (जैसे “साथ जन्मों का”) या कोई कोडवर्ड जो सिर्फ आप दोनों जानते हैं।

Karwa Chauth 2025: करवा चौथ पर बन रहा है विडाल-व्यातीपात योग, इन 3 राशियों को रहना होगा बेहद सतर्क
धर्म/ज्योतिष
Karwa Chauth 2025

