Karwa Chauth Mehndi Designs: खास दिन, खास मेहंदी! करवा चौथ पर लगाएं ये नए और यूनिक मेहंदी डिजाइन्स

Karwa Chauth Mehndi Design 2025: करवा चौथ का पर्व सिर्फ व्रत और पूजा तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह दिन सुहागन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। इस दिन महिलाएं सजती-संवरती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और अपने प्यार को जताने का एक खास अंदाज अपनाती हैं। करवा चौथ न केवल व्रत रखने का दिन है, बल्कि अपने जीवनसाथी के प्रति प्रेम और समर्पण को दर्शाने का भी अवसर होता है। ऐसे मौके पर पारंपरिक 16 श्रृंगार का एक अहम हिस्सा होती है अपने साजन के नाम की मेहंदी। मेहंदी सिर्फ श्रृंगार नहीं, बल्कि सुहाग का प्रतीक मानी जाती है।अगर आप भी इस करवा चौथ 2025 पर कुछ ट्रेंडी, स्टाइलिश और यूनिक मेहंदी डिजाइन्स ढूंढ रही हैं, तो यहां देखें।