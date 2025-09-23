Lauki Side Effects: क्या आप Lauki रोज खाते हैं? जान लें इसके नुकसान वरना बढ़ सकती है Health Problems

Lauki Side Effects: लौकी यानी Bottle Gourd या Dudhi ज्यादातर घरों में सब्जी, सूप और जूस के रूप में इस्तेमाल होती है। इसमें पानी भरपूर होता है, कैलोरी कम होती है और पोषण अच्छा मिलता है। यही वजह है कि इसे हेल्दी डाइट का हिस्सा माना जाता है। लौकी वजन कम करने, पाचन दुरुस्त रखने और दिल की सेहत के लिए फायदेमंद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं है? कुछ हालात में लौकी का सेवन आपके शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है।
गर्भवती महिलाओं को लौकी खाते समय सावधानी रखनी चाहिए। कुछ मामलों में लौकी में मौजूद टॉक्सिन्स (ज़हर जैसे तत्व) भ्रूण के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। हालाँकि यह बहुत दुर्लभ होता है, लेकिन रिस्क से बचना जरूरी है। गर्भवती महिलाएं लौकी को डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर से जरूर सलाह लें।
लौकी ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करती है। यह हाई BP वाले लोगों के लिए अच्छी है, लेकिन जिनका BP पहले से ही कम रहता है, उन्हें चक्कर, थकान या बेहोशी जैसी समस्या हो सकती है। लो BP वाले लोग लौकी कम खाएं या बिल्कुल अवॉइड करें।
लौकी में पोटैशियम भरपूर होता है। स्वस्थ लोगों के लिए यह अच्छा है, लेकिन जिनकी किडनी कमजोर है, उनके लिए ज्यादा पोटैशियम लेना खतरनाक हो सकता है। किडनी की बीमारी वाले लोग डॉक्टर से पूछकर ही लौकी खाएं।
लौकी फाइबर और पानी से भरपूर होती है, जो सामान्य पाचन के लिए अच्छी है। लेकिन जिन लोगों को गैस, पेट फूलना या बदहजमी की समस्या रहती है, उनके लिए यह और तकलीफ बढ़ा सकती है, खासकर अगर इसे शाम को या ज्यादा मात्रा में खा लिया जाए। अगर आपका पाचन कमजोर है तो लौकी दिन में खाएं और कम मात्रा में खाएं।
लौकी का जूस अक्सर हेल्दी बताया जाता है, लेकिन अगर लौकी कड़वी है तो यह बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। कड़वी लौकी में Cucurbitacin नाम का ज़हरीला तत्व होता है, जिससे उल्टी, दस्त, पेट दर्द और गंभीर फूड पॉइजनिंग तक हो सकती है। हमेशा लौकी का एक छोटा टुकड़ा काटकर चखें। अगर स्वाद कड़वा लगे तो तुरंत फेंक दें।
हमेशा ताजी, सख्त और बिना कड़वाहट वाली लौकी चुनें। लो BP, किडनी या पाचन की समस्या वाले लोग डॉक्टर की सलाह पर ही खाएं। गर्भवती महिलाएं सावधानी बरतें और बड़ी मात्रा में सेवन से बचें। जूस हमेशा ताजा और घर पर बनाया हुआ ही पिएं।