Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Lauki Side Effects: क्या आप Lauki रोज खाते हैं? जान लें इसके नुकसान वरना बढ़ सकती है Health Problems

Lauki Side Effects: लौकी सेहत के लिए फायदेमंद है लेकिन यह हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं। गर्भवती महिलाएं, लो BP, किडनी और पाचन की समस्या वाले लोग इसे सावधानी से खाएं। जानें फायदे और नुकसान।

भारत

Dimple Yadav

Sep 23, 2025

Lauki Side Effects
Lauki Side Effects (photo- gemini ai)

Lauki Side Effects: लौकी यानी Bottle Gourd या Dudhi ज्यादातर घरों में सब्जी, सूप और जूस के रूप में इस्तेमाल होती है। इसमें पानी भरपूर होता है, कैलोरी कम होती है और पोषण अच्छा मिलता है। यही वजह है कि इसे हेल्दी डाइट का हिस्सा माना जाता है। लौकी वजन कम करने, पाचन दुरुस्त रखने और दिल की सेहत के लिए फायदेमंद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं है? कुछ हालात में लौकी का सेवन आपके शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है।

प्रेग्नेंसी में लौकी

गर्भवती महिलाओं को लौकी खाते समय सावधानी रखनी चाहिए। कुछ मामलों में लौकी में मौजूद टॉक्सिन्स (ज़हर जैसे तत्व) भ्रूण के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। हालाँकि यह बहुत दुर्लभ होता है, लेकिन रिस्क से बचना जरूरी है। गर्भवती महिलाएं लौकी को डाइट में शामिल करने से पहले डॉक्टर से जरूर सलाह लें।

ये भी पढ़ें

Benefits Of Lauki Juice: खाली पेट लौकी का जूस पीना चाहिए या नहीं? एक्सपर्ट्स की राय
स्वास्थ्य
Benefits of lauki juice on empty stomach

लो ब्लड प्रेशर वाले लोग

लौकी ब्लड प्रेशर को कम करने का काम करती है। यह हाई BP वाले लोगों के लिए अच्छी है, लेकिन जिनका BP पहले से ही कम रहता है, उन्हें चक्कर, थकान या बेहोशी जैसी समस्या हो सकती है। लो BP वाले लोग लौकी कम खाएं या बिल्कुल अवॉइड करें।

किडनी पेशेंट्स

लौकी में पोटैशियम भरपूर होता है। स्वस्थ लोगों के लिए यह अच्छा है, लेकिन जिनकी किडनी कमजोर है, उनके लिए ज्यादा पोटैशियम लेना खतरनाक हो सकता है। किडनी की बीमारी वाले लोग डॉक्टर से पूछकर ही लौकी खाएं।

पाचन संबंधी दिक्कतें

लौकी फाइबर और पानी से भरपूर होती है, जो सामान्य पाचन के लिए अच्छी है। लेकिन जिन लोगों को गैस, पेट फूलना या बदहजमी की समस्या रहती है, उनके लिए यह और तकलीफ बढ़ा सकती है, खासकर अगर इसे शाम को या ज्यादा मात्रा में खा लिया जाए। अगर आपका पाचन कमजोर है तो लौकी दिन में खाएं और कम मात्रा में खाएं।

लौकी का जूस और कड़वी लौकी

लौकी का जूस अक्सर हेल्दी बताया जाता है, लेकिन अगर लौकी कड़वी है तो यह बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। कड़वी लौकी में Cucurbitacin नाम का ज़हरीला तत्व होता है, जिससे उल्टी, दस्त, पेट दर्द और गंभीर फूड पॉइजनिंग तक हो सकती है। हमेशा लौकी का एक छोटा टुकड़ा काटकर चखें। अगर स्वाद कड़वा लगे तो तुरंत फेंक दें।

लौकी को सुरक्षित तरीके से खाने के उपाय

हमेशा ताजी, सख्त और बिना कड़वाहट वाली लौकी चुनें। लो BP, किडनी या पाचन की समस्या वाले लोग डॉक्टर की सलाह पर ही खाएं। गर्भवती महिलाएं सावधानी बरतें और बड़ी मात्रा में सेवन से बचें। जूस हमेशा ताजा और घर पर बनाया हुआ ही पिएं।

ये भी पढ़ें

Lauki Juice: बिना डाइटिंग और जिम के वजन घटाएं, बस अपनाएं ये लौकी जूस रेसिपी
स्वास्थ्य
Health Benefits Of Bottle Gourd Juice

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

23 Sept 2025 12:20 pm

Hindi News / Lifestyle News / Lauki Side Effects: क्या आप Lauki रोज खाते हैं? जान लें इसके नुकसान वरना बढ़ सकती है Health Problems

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.