Lauki Side Effects: क्या आप Lauki रोज खाते हैं? जान लें इसके नुकसान वरना बढ़ सकती है Health Problems

Lauki Side Effects: लौकी यानी Bottle Gourd या Dudhi ज्यादातर घरों में सब्जी, सूप और जूस के रूप में इस्तेमाल होती है। इसमें पानी भरपूर होता है, कैलोरी कम होती है और पोषण अच्छा मिलता है। यही वजह है कि इसे हेल्दी डाइट का हिस्सा माना जाता है। लौकी वजन कम करने, पाचन दुरुस्त रखने और दिल की सेहत के लिए फायदेमंद है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये हर किसी के लिए सुरक्षित नहीं है? कुछ हालात में लौकी का सेवन आपके शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकता है।