24 कैरेट गोल्ड और डायमंड पाउडर वाले इस साबुन की कीमत में आ जाएंगे 2 iPhone Air, यहां देखें दुनिया का सबसे महंगा साबुन

शुरुआत में यह साबुन साधारण आकार में बनाया जाती था लेकिन अब इसका डिजाइन और भी भव्य हो गया है। कंपनी इसे 24 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग के साथ बनाती है और ग्राहक का पर्सनल नाम और लोगो भी बनाती है। अब यह सिर्फ एक साबुन नहीं, बल्कि एक लग्जरी गिफ्ट आइटम बन चूका है जो देखने में किसी ज्वेलरी पीस से कम नहीं लगता है।