24 कैरेट गोल्ड और डायमंड पाउडर वाले इस साबुन की कीमत में आ जाएंगे 2 iPhone Air, यहां देखें दुनिया का सबसे महंगा साबुन

World's Most Expensive Soap (Image: Instagram/middleeastjewelry)
World's Most Expensive Soap: अगर आपसे कोई कहे कि किसी साबुन की कीमत दो iPhone Air के बराबर है तो शायद आप यकीन न करें, लेकिन यह सच है। लेबनान के एक छोटे से पारिवारिक कारखाने ने ऐसा साबुन बनाया है जिसकी कीमत सुनकर हर कोई हैरान है, इसकी करीब 2.3 लाख रुपये है।
इस लग्जरी साबुन में 24 कैरेट सोना (गोल्ड) और हीरे की पाउडर (डायमंड डस्ट) मिलाया जाता है जिससे यह एक आम साबुन को शाही बना देता है।
यह अनोखा साबुन लेबनान के त्रिपोली (Tripoli) शहर में स्थित बादर हसन एंड संस (Bader Hassen & Sons) नाम की कंपनी बनाती है। यह परिवार 15वीं सदी से साबुन बनाने का काम कर रहा है और उनका ब्रांड Khan Al Saboun आज दुनिया भर में अपनी लग्जरी साबुनों के लिए मशहूर है।
कंपनी के मुताबिक, यह साबुन दुनिया का सबसे महंगा साबुन है और इसे आम बिक्री के लिए नहीं बनाया जाता। यह खास तौर पर रॉयल फैमिलीज और वीआईपी मेहमानों के लिए तैयार किया जाता है।
इस साबुन को इतना खास और महंगा बनाने वाली चीजें 17 ग्राम 24 कैरेट सोना, कुछ मात्रा में डायमंड पाउडर, जैतून का तेल, ऑर्गेनिक शहद, खजूर का अर्क, और पुराना ऊद (Oud) हैं। हर साबुन को पूरी तरह हाथ से बनाया जाता है और इसे तैयार करने में लगभग छह महीने लगते हैं।
इस साबुन की कहानी साल 2013 में शुरू हुई, जब कंपनी ने इसे पहली बार कतर की फर्स्ट लेडी के लिए एक खास गिफ्ट के रूप में बनाया था। इसके बाद इस साबुन ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा और लग्जरी प्रोडक्ट्स की लिस्ट में शामिल हो गया।
कंपनी के CEO आमिर हसन (Amir Hasen) ने BBC से बातचीत में बताया, “यह साबुन सिर्फ साफ करने के लिए नहीं है, यह एक अनुभव है। यह नहाने को एक खास एहसास में बदल देता है और मन को सुकून देता है।”
शुरुआत में यह साबुन साधारण आकार में बनाया जाती था लेकिन अब इसका डिजाइन और भी भव्य हो गया है। कंपनी इसे 24 कैरेट गोल्ड प्लेटिंग के साथ बनाती है और ग्राहक का पर्सनल नाम और लोगो भी बनाती है। अब यह सिर्फ एक साबुन नहीं, बल्कि एक लग्जरी गिफ्ट आइटम बन चूका है जो देखने में किसी ज्वेलरी पीस से कम नहीं लगता है।
हालांकि इसकी कीमत 2.3 लाख रुपये के करीब है लेकिन यह साबुन आम जनता के लिए बिक्री पर नहीं है। कंपनी इसे केवल खास मेहमानों और रॉयल फैमिलीज को उपहार के रूप में देती है। यानी आप चाहें भी तो इसे बाजार में जाकर खरीद नहीं सकते हैं।
