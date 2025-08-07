Magnesium Deficiency: नींद न आने से लेकर दिल की धड़कन बढ़ने तक, मैग्नीशियम की कमी को न करें इग्नोर

Magnesium Deficiency Symptoms: आज के अनहेल्दी लाइफस्टाइल और गलत खानपान के वजह से कई तरह की स्वास्थ्य से जुड़ी दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। हम अक्सर थकावट, मूड स्विंग्स या मांसपेशियों में होने वाली ऐंठन जैसी छोटी-छोटी परेशानियों को आम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये लक्षण पोषण की कमी के संकेत हो सकते हैं? जैसे शेर में मैग्नीशियम की कमी लोगों में काफी देखी जाती है। यह एक ऐसा मिनरल है जो शरीर में ज्यादा बायोकेमिकल प्रतिक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। यह न केवल मांसपेशियों और नसों के कामकाज में अहम भूमिका निभाता है, बल्कि यह दिल की धड़कन को नियमित रखने के साथ कई स्वास्थ्य लाभ भी देता है। आइए जानते हैं इससे जुड़ी जानकारी और बचाव के कुछ उपायों के बारे में।