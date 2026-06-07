सलमान खान जैसे कुंडल से लेकर Ranveer Singh के स्टड तक, पुरुषों के लिए स्टाइलिश Earrings Style Tips

एक्टर रणवीर सिंह बॉलीवुड में फैशन ट्रेंड्स को फॉलो करने के साथ ही अपने अतरंगी फैशन के लिए जाने जाते हैं। एक्टर अपने कपड़ों के साथ-साथ अपनी ज्वेलरी के साथ भी काफी एक्सपेरिमेंट करते दिखते हैं। इसलिए आए दिन वे कभी लटकने वाले इयरिंग (Dangler), बड़े गोल्डन हूप्स और कभी-कभी भारी डायमंड स्टड पहने दिख जाते हैं। ऐसे में आप चाहें तो रेगुलर इस्तेमाल के लिए एक्टर के स्टड्स से आइडिया लेकर अपने लिए इयरिंग चुन सकते हैं।