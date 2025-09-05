Modern Dating: डेटिंग में ‘Princess Treatment’ का चलन, जानें क्या है ये नया ट्रेंड?

Princess Treatment In Dating: आजकल के जमाने में तरह-तकह के डेटिंग ट्रेंड्स के बारे में सुनने को मिलता है। आजकल की जरनेशन ने प्यार के अलग ही मायने बना लिए हैं। हाल ही में सोशल मीडिया से लेकर हर जगह नए ट्रेंड का क्रेज बढ़ता जा रहा है। ये क्रेज लड़कियों के बीच कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। इस ट्रेंड का नाम है प्रिंसेस ट्रीटमेंट। इस ट्रेंड में लड़कियां चहती हैं, कि लड़के उनके साथ राजकुमारी की तरह व्यवहार करें। आइए इस ट्रेंड के बारे में जानते हैं।