Modern Dating: डेटिंग में ‘Princess Treatment’ का चलन, जानें क्या है ये नया ट्रेंड?

Princess Treatment In Dating: आजकल के जमाने में तरह-तकह के डेटिंग ट्रेंड्स के बारे में सुनने को मिलता है। आजकल की जरनेशन ने प्यार के अलग ही मायने बना लिए हैं। हाल ही में सोशल मीडिया से लेकर हर जगह नए ट्रेंड का क्रेज बढ़ता जा रहा है। ये क्रेज लड़कियों के बीच कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। इस ट्रेंड का नाम है प्रिंसेस ट्रीटमेंट। इस ट्रेंड में लड़कियां चहती हैं, कि लड़के उनके साथ राजकुमारी की तरह व्यवहार करें। आइए इस ट्रेंड के बारे में जानते हैं।
किसी लड़की को ऐसा ट्रीट करना जैसे वो एक राजकुमारी हो। यानी की उस लड़की को लड़का पूरी रिस्पेक्ट, केयर, गिफ्ट्स, सरप्राइज, दे और साथ ही उसका ध्यान रखे और भरपूर प्यार करे।
TikTok, Instagram Reels और Pinterest पर यह ट्रेंड तेजी से पॉपुलर हो रहा है। लड़कियां वीडियो में बताते हुए नजर आती हैं कि उन्हें कैसे ‘Princess Treatment’ चाहिए।
एक तरफ जहां Princess Treatment पसंद किया जा रहा है। वहीं, दूसरी तरफ इसकी आलोचना भी हो रही है। कुछ लोग इसे gender-biased और unrealistic मानते हैं। उनका कहना है कि रिलेशनशिप में दोनों का योगदान बराबर होना चाहिए।