Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Modern Dating: डेटिंग में ‘Princess Treatment’ का चलन, जानें क्या है ये नया ट्रेंड?

Princess Treatment Trend: आज की मॉर्डन डेटिंग में एक नया ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहा है। इस ट्रेंड को ‘Princess Treatment’ नाम दिया गया है। सोशल मीडिया से लेकर रियल जिंदगी में भी लड़कियां सिर्फ प्रिंसेस ट्रीटमेंट देने वाले लड़कों की तलाश में हैं।

भारत

Anamika Mishra

Sep 05, 2025

Modern dating trends 2025, What is Princess Treatment, Dating expectations Gen Z, Princess Treatment meaning,
Princess Treatment डेटिंग ट्रेंड। (Image Source: ChatGPT)

Princess Treatment In Dating: आजकल के जमाने में तरह-तकह के डेटिंग ट्रेंड्स के बारे में सुनने को मिलता है। आजकल की जरनेशन ने प्यार के अलग ही मायने बना लिए हैं। हाल ही में सोशल मीडिया से लेकर हर जगह नए ट्रेंड का क्रेज बढ़ता जा रहा है। ये क्रेज लड़कियों के बीच कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। इस ट्रेंड का नाम है प्रिंसेस ट्रीटमेंट। इस ट्रेंड में लड़कियां चहती हैं, कि लड़के उनके साथ राजकुमारी की तरह व्यवहार करें। आइए इस ट्रेंड के बारे में जानते हैं।

प्रिंसेस ट्रीटमेंट का मतलब क्या है? (Meaning Of Princess Treatment)

किसी लड़की को ऐसा ट्रीट करना जैसे वो एक राजकुमारी हो। यानी की उस लड़की को लड़का पूरी रिस्पेक्ट, केयर, गिफ्ट्स, सरप्राइज, दे और साथ ही उसका ध्यान रखे और भरपूर प्यार करे।

ये भी पढ़ें

Sledging Dating Trend: सर्दियों में अकेलेपन से डर? जानिए क्यों Gen Z कर रहे हैं ‘Sledging’ डेटिंग
लाइफस्टाइल
Sledging dating trend, Gen Z winter dating habits, Sledging relationships meanin, Winter loneliness and Gen Z, Gen Z dating slang 2025,

प्रिंसेस ट्रीटमेंट के जेस्चर (Princess Treatment Gestures)

  • दरवाजा खोलना
  • स्पेशल डेट प्लान करना
  • गिफ्ट देना
  • टाइम पर कॉल/मैसेज करना
  • इमोशनल सपोर्ट देना
  • लड़की की राय को अहमियत देना

क्यों हो रहा ये ट्रेंड वायरल

TikTok, Instagram Reels और Pinterest पर यह ट्रेंड तेजी से पॉपुलर हो रहा है। लड़कियां वीडियो में बताते हुए नजर आती हैं कि उन्हें कैसे ‘Princess Treatment’ चाहिए।

क्या ये डिमांड है गलत? (Is This Demand Wrong)

एक तरफ जहां Princess Treatment पसंद किया जा रहा है। वहीं, दूसरी तरफ इसकी आलोचना भी हो रही है। कुछ लोग इसे gender-biased और unrealistic मानते हैं। उनका कहना है कि रिलेशनशिप में दोनों का योगदान बराबर होना चाहिए।

ये भी पढ़ें

Coffee Effects On Body: क्या कॉफी कर रही प्रोडक्टिविटी को बूस्ट? या हो रहा शरीर को नुकसान
लाइफस्टाइल
coffee effects on body, does coffee boost productivity, is coffee bad for health, caffeine side effects,

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

रिलेशनशिप

Published on:

05 Sept 2025 04:45 pm

Hindi News / Lifestyle News / Modern Dating: डेटिंग में ‘Princess Treatment’ का चलन, जानें क्या है ये नया ट्रेंड?

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट