Morning Sore Throat : सुबह उठते ही होती गले में खराश तो इन बातों का रखें ध्यान

अगर आप पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं या आपको बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पसीना आता है तो आपका शरीर ठीक से काम नहीं करता। अगर आप ऐसी दवाएं ले रहे हैं जिनसे आपको ज्यादा पेशाब आता है या शरीर में पानी का वजन कम होता है तो भी निर्जलीकरण हो सकता है। रात में जब आप घंटों पानी के बिना रहते हैं, तो आपका मुंह सूख सकता है और गले में खराश हो सकती है जिससे निगलना मुश्किल हो जाता है।