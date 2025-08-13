Morning Sore Throat : सुबह उठते ही होती गले में खराश तो इन बातों का रखें ध्यान

Morning Sore Throat Home Remedies : सुबह नींद से जागते ही गले में खराश महसूस होना एक आम समस्या है, लेकिन अगर यह रोज हो रही है तो इसे नजरअंदाज करना सही नहीं। आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार यह शरीर में कुछ असंतुलन का संकेत है, खासकर गले और श्वसन तंत्र से जुड़ा। आइए जानते हैं प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ.रमाकांत शर्मा से इस समस्या से कैसे राहत मिल सकती है…
अगर आप पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं या आपको बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पसीना आता है तो आपका शरीर ठीक से काम नहीं करता। अगर आप ऐसी दवाएं ले रहे हैं जिनसे आपको ज्यादा पेशाब आता है या शरीर में पानी का वजन कम होता है तो भी निर्जलीकरण हो सकता है। रात में जब आप घंटों पानी के बिना रहते हैं, तो आपका मुंह सूख सकता है और गले में खराश हो सकती है जिससे निगलना मुश्किल हो जाता है।
डॉ.रमाकांत शर्मा प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ