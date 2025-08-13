Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Morning Sore Throat : सुबह उठते ही होती गले में खराश तो इन बातों का रखें ध्यान

Morning Sore Throat Causes : सुबह -सुबह उठते ही अगर आपके गले में खराश रहती है तो इसे हल्के में न लें। ये शरीर में कुछ गड़बड़ का संकेत हो सकता है। डॉ.रमाकांत शर्मा से जानते है इस समस्या से कैसे राहत मिल सकती है।

भारत

Manoj Vashisth

Aug 13, 2025

Morning Sore Throat Home Remedies
Morning Sore Throat Home Remedies (फोटो सोर्स : Freepik)

Morning Sore Throat Home Remedies : सुबह नींद से जागते ही गले में खराश महसूस होना एक आम समस्या है, लेकिन अगर यह रोज हो रही है तो इसे नजरअंदाज करना सही नहीं। आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा के अनुसार यह शरीर में कुछ असंतुलन का संकेत है, खासकर गले और श्वसन तंत्र से जुड़ा। आइए जानते हैं प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉ.रमाकांत शर्मा से इस समस्या से कैसे राहत मिल सकती है…

क्या हो सकते हैं कारण (Morning sore throat causes)

  • रात में मुंह से सांस लेना, इससे गला सूखता है और सुबह सूजन या खराश हो सकती है।
  • सूखी या प्रदूषित हवा खासकर एसी या पंखे के नीचे सोने वालों को ये दिक्कत ज्यादा होती है।
  • बिस्तर की साफ-सफाई में लापरवाही से एलर्जी ट्रिगर हो सकती है।
  • पाचन तंत्र की गड़बड़ी भी गले की खराश का कारण बन सकती है।
  • रात को देर तक खाने या बात करने से वोकल कोर्ड पर असर पड़ता है।

ये भी पढ़ें

ये विटामिन 43% तक घटा सकता है Heart Disease का खतरा
स्वास्थ्य
Vitamin K1 Heart Disease Risk

इस तरह मिलेगी राहत (Morning Sore Throat Home Remedies)

  • रात या सुबह उठते ही हल्के गुनगुने पानी में चुटकीभर सेंधा नमक डालकर गरारे करें।
  • तुलसी की 5 पत्तियां, 2 कालीमिर्च, अदरक का छोटा टुकड़ा पानी में उबालकर पीने से राहत मिलती है।
  • गर्म पानी की भाप में 2-3 बूंद यूकेलिप्टस ऑयल डालें और गहरी सांस लें।
  • बिस्तर और तकिए हो हर हफ्ते धूप में सुखाएं।
  • भोजन और नींद के बीच कम से कम 2 घंटे का अंतर हो।

अगर आप पर्याप्त पानी नहीं पीते हैं या आपको बहुत जल्दी बहुत ज्यादा पसीना आता है तो आपका शरीर ठीक से काम नहीं करता। अगर आप ऐसी दवाएं ले रहे हैं जिनसे आपको ज्यादा पेशाब आता है या शरीर में पानी का वजन कम होता है तो भी निर्जलीकरण हो सकता है। रात में जब आप घंटों पानी के बिना रहते हैं, तो आपका मुंह सूख सकता है और गले में खराश हो सकती है जिससे निगलना मुश्किल हो जाता है।

डॉ.रमाकांत शर्मा प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ

ये भी पढ़ें

Pneumococcal Vaccine : सिर्फ एक टीके में 20 बीमारियों से बचाव, फाइजर ने पेश किया भारत का पहला 20-वैलेंट न्यूमोकोकल वैक्सीन
स्वास्थ्य
Pneumococcal Vaccine

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

health

लाइफस्टाइल

Published on:

13 Aug 2025 01:48 pm

Hindi News / Lifestyle News / Morning Sore Throat : सुबह उठते ही होती गले में खराश तो इन बातों का रखें ध्यान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.