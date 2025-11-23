National Espresso Day 2025: क्या बनाता है एस्प्रेसो को बाकी कॉफी से खास? जानें इतिहास और दुनिया की सबसे महंगी कॉफी की कीमत

National Espresso Day 2025: हर साल 23 नवंबर को, हम इसी ड्रिंक को समर्पित 'नेशनल एस्प्रेसो डे' (National Espresso Day) मनाते हैं। एस्प्रेसो कॉफी प्रेमियों के लिए सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि एस्प्रेसो की गहरी खुशबू, उसके इतिहास और उसके अनोखे स्वाद का जश्न है। दुनिया भर में लोग इस खास दिन पर उस छोटे मगर दमदार कॉफी शॉट को सेलिब्रेट करते हैं, जिसने कॉफी कल्चर को ही बदल दिया। आइए जानते हैं इसकी शुरुआत कहां से हुई और आज दुनिया की सबसे महंगी कॉफी की कीमत कितनी है।