Benefits of Coffee : क्या कॉफी पीने वाले रहते हैं ज्यादा फिट और मजबूत?

Benefits of Coffee : क्या कॉफी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करती है (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)
Benefits of Coffee : क्या आपकी रोजाना की कॉफी वाकई उम्र से जुड़ी कमजोरी को दूर करने में मदद कर सकती है? हो सकता है कि आपकी सुबह की एक कप कॉफी सिर्फ आपको जगाने से कहीं ज्यादा काम करे, यह उम्र बढ़ने के साथ मजबूत, ऊर्जावान और स्वतंत्र बने रहने का एक शक्तिशाली साधन भी हो सकती है। यूरोपियन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित हालिया शोध से पता चलता है कि 55 साल से ज्यादा उम्र के वयस्क जो नियमित रूप से कॉफी पीते हैं, उनमें शारीरिक कमजोरी, जैसे मांसपेशियों में कमजोरी, थकान और धीमी गति से चलने की संभावना कम होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी रोजाना की कॉफी न सिर्फ आपके दिन की शुरुआत कर सकती है। यह उम्र से जुड़ी गिरावट को भी पीछे धकेल सकती है।
अगर आपको लगता है कि कॉफी सिर्फ एक सुबह गुजारने का एक तरीका है, तो दोबारा सोचें। हाल के शोध से पता चलता है कि आपकी रोजाना की एक या दो कप कॉफी आपको जगाने से कहीं ज्यादा काम कर सकती है, यह असल में उम्र से जुड़ी कमजोरी से लड़ने में आपकी मदद कर सकती है और उम्र बढ़ने के साथ आपको मजबूत महसूस करा सकती है।
55 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों पर किए गए सात साल के एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग रोजाना दो से चार कप कॉफी पीते थे, वे शारीरिक रूप से ज्यादा लचीले थे। प्रतिभागी उन लोगों की तुलना में तेज चले, कम थकावट महसूस की और रोजमर्रा की गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन किया जो कम या बिल्कुल कॉफी नहीं पीते थे। हो सकता है कि आपकी सुबह की दिनचर्या गुप्त रूप से समय को पीछे ले जा रही हो।
कमजोरी का मतलब है शरीर का धीरे-धीरे कमजोर होना और पहले जैसी फुर्ती का कम होना जो उम्र बढ़ने के साथ अक्सर होता है, लेकिन कोई नहीं चाहता। इसे पांच बातों से पहचाना जा सकता है: हमेशा थकान महसूस होना, मांसपेशियों में ताकत की कमी, बिना वजह वजन घट जाना, कम एक्टिव रहना और चलने की रफ्तार धीमी हो जाना।
जिन प्रतिभागियों ने रोजाना चार से छह कप कॉफ़ी पी, उनमें कमजोर होने की संभावना सबसे कम थी।
रोजाना दो से चार कप कॉफी पीने वालों में भी कमजोरी के लक्षणों में स्पष्ट सुधार देखा गया, जैसे थकान में कमी और बेहतर चलने की गति।
सुरक्षात्मक शक्ति केवल कैफीन से ही नहीं, बल्कि कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफेनॉल यौगिकों से भी आती है, जो सक्रिय रूप से उन आंतरिक प्रक्रियाओं से लड़ते हैं जो हमें टूटने का कारण बनती हैं।
अपने रोज के कॉफी कप को हेल्दी बनाना चाहते हैं? तो बस तीन आसान नियम याद रखें। ये आपकी कॉफी के फायदों को बढ़ाएंगे और नुकसान को दूर रखेंगे।
शोध द्वारा पहचानी गई सबसे प्रभावी सीमा यह बताती है कि कैफीन का अधिक सेवन किए बिना पर्याप्त मात्रा में कॉफी के यौगिक प्राप्त किए जाएं।
लक्ष्य: सामान्य लाभों के लिए दिन में 2 से 4 कप की सही मात्रा का लक्ष्य रखें, या अधिकतम 4 से 6 छोटे कप तक (यदि आप इसे अच्छी तरह सहन कर लेते हैं)।
सुरक्षा जांच: कैफीन की सामान्य सुरक्षित सीमा लगभग 400 मिलीग्राम प्रतिदिन (लगभग 3-5 मानक अमेरिकी कप) है।
अपने शरीर पर ध्यान दें: यदि आप घबराहट, चिंता या नींद न आने की समस्या महसूस करते हैं, तो कम मात्रा में कॉफी पिएं। आपको कम मात्रा से भी लाभ मिलेगा।
यह क्यों काम करता है: यह मध्यम, निरंतर सेवन आपके शरीर को नियमित रूप से ऐसे एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करता है जो पुरानी सूजन से लड़ने के लिए जरूरी हैं, जो उम्र से संबंधित मांसपेशियों के नुकसान और कमजोरी के पीछे का खामोश दुश्मन है।
आप जो अतिरिक्त चीजें मिलाते हैं, वे कॉफी के एंटी-एजिंग फायदों को पूरी तरह से खत्म कर सकती हैं।
स्वच्छ बीन्स चुनें: जब भी संभव हो, उच्च गुणवत्ता वाली, ऑर्गेनिक कॉफी बीन्स चुनें। इनमें फायदेमंद पॉलीफेनॉल्स ज्यादा होते हैं और इन्हें कीटनाशकों से उपचारित नहीं किया गया होता।
अतिरिक्त चीजों का ध्यान रखें: चीनी की चाशनी, व्हीप्ड क्रीम और जरूरत से ज्यादा कृत्रिम मीठे पदार्थ सूजन पैदा कर सकते हैं, ब्लड शुगर बढ़ा सकते हैं और कॉफी के सुरक्षात्मक प्रभावों को खत्म कर सकते हैं।
बेहतर विकल्प: इसे सादा रखें। इसे बिना चीनी के पिएं, या ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा सा नियमित दूध, कोई गैर-डेयरी विकल्प, या थोड़ी मात्रा में प्राकृतिक स्वीटनर इस्तेमाल करें।
कॉफी को अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा समझिए, लेकिन याद रखिए ये खुद आपकी अच्छी आदतों की जगह नहीं ले सकती। मसल्स ही असली ताकत हैं। कॉफी तब सबसे अच्छा असर दिखाती है जब आप खुद एक्टिव रहते हैं। यानी, अगर आप नियमित तौर पर एक्सरसाइज करते हैं खासकर वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ एक्सरसाइज तो कॉफी आपके शरीर को और मजबूत बनाने में मदद करती है।
प्रोटीन जरूर खाइए: उम्र बढ़ने पर मसल्स कमजोर होने लगते हैं, इसलिए शरीर को अच्छी डाइट से ईंधन देना जरूरी है। अपनी कॉफी की आदत को ऐसे आहार के साथ जोड़िए जिसमें प्रोटीन (जैसे अंडे, दही, दूध, दालें या हल्का मांस) और पॉलीफेनॉल वाले फूड्स (जैसे बेरी, डार्क चॉकलेट, और जैतून का तेल) शामिल हों। इससे आपका शरीर ज्यादा फिट, एक्टिव और एनर्जी से भरपूर रहेगा।
डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।
