Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

Benefits of Coffee : क्या कॉफी पीने वाले रहते हैं ज्यादा फिट और मजबूत?

Coffee Slow Down the Aging Process : एक नए शोध के अनुसार, रोजाना 2–4 कप कॉफी पीने वाले बुजुर्गों में मांसपेशियों की ताकत, ऊर्जा और चलने की गति बेहतर होती है। कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफेनॉल उम्र से जुड़ी कमजोरी, थकान और सूजन से लड़ने में मदद करते हैं।

4 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

Oct 26, 2025

Benefits of Coffee

Benefits of Coffee : क्या कॉफी उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करती है (फोटो सोर्स: AI image@Gemini)

Benefits of Coffee : क्या आपकी रोजाना की कॉफी वाकई उम्र से जुड़ी कमजोरी को दूर करने में मदद कर सकती है? हो सकता है कि आपकी सुबह की एक कप कॉफी सिर्फ आपको जगाने से कहीं ज्यादा काम करे, यह उम्र बढ़ने के साथ मजबूत, ऊर्जावान और स्वतंत्र बने रहने का एक शक्तिशाली साधन भी हो सकती है। यूरोपियन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित हालिया शोध से पता चलता है कि 55 साल से ज्यादा उम्र के वयस्क जो नियमित रूप से कॉफी पीते हैं, उनमें शारीरिक कमजोरी, जैसे मांसपेशियों में कमजोरी, थकान और धीमी गति से चलने की संभावना कम होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी रोजाना की कॉफी न सिर्फ आपके दिन की शुरुआत कर सकती है। यह उम्र से जुड़ी गिरावट को भी पीछे धकेल सकती है।

कॉफी: सिर्फ सुबह की ताजगी से बढ़कर | Coffee Slow Down the Aging Process

अगर आपको लगता है कि कॉफी सिर्फ एक सुबह गुजारने का एक तरीका है, तो दोबारा सोचें। हाल के शोध से पता चलता है कि आपकी रोजाना की एक या दो कप कॉफी आपको जगाने से कहीं ज्यादा काम कर सकती है, यह असल में उम्र से जुड़ी कमजोरी से लड़ने में आपकी मदद कर सकती है और उम्र बढ़ने के साथ आपको मजबूत महसूस करा सकती है।

कैफीन की अधिक मात्रा के दुष्प्रभाव

55 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों पर किए गए सात साल के एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग रोजाना दो से चार कप कॉफी पीते थे, वे शारीरिक रूप से ज्यादा लचीले थे। प्रतिभागी उन लोगों की तुलना में तेज चले, कम थकावट महसूस की और रोजमर्रा की गतिविधियों में बेहतर प्रदर्शन किया जो कम या बिल्कुल कॉफी नहीं पीते थे। हो सकता है कि आपकी सुबह की दिनचर्या गुप्त रूप से समय को पीछे ले जा रही हो।

कॉफी इससे लड़ने में कैसे मदद करती है? | Coffee reduces age-related frailty

कमजोरी का मतलब है शरीर का धीरे-धीरे कमजोर होना और पहले जैसी फुर्ती का कम होना जो उम्र बढ़ने के साथ अक्सर होता है, लेकिन कोई नहीं चाहता। इसे पांच बातों से पहचाना जा सकता है: हमेशा थकान महसूस होना, मांसपेशियों में ताकत की कमी, बिना वजह वजन घट जाना, कम एक्टिव रहना और चलने की रफ्तार धीमी हो जाना।

अध्ययन का मुख्य निष्कर्ष:

जिन प्रतिभागियों ने रोजाना चार से छह कप कॉफ़ी पी, उनमें कमजोर होने की संभावना सबसे कम थी।

रोजाना दो से चार कप कॉफी पीने वालों में भी कमजोरी के लक्षणों में स्पष्ट सुधार देखा गया, जैसे थकान में कमी और बेहतर चलने की गति।

सुरक्षात्मक शक्ति केवल कैफीन से ही नहीं, बल्कि कॉफी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफेनॉल यौगिकों से भी आती है, जो सक्रिय रूप से उन आंतरिक प्रक्रियाओं से लड़ते हैं जो हमें टूटने का कारण बनती हैं।

एंटी-एजिंग ड्रिंक के सरल नियम | Anti-aging benefits of coffee

अपने रोज के कॉफी कप को हेल्दी बनाना चाहते हैं? तो बस तीन आसान नियम याद रखें। ये आपकी कॉफी के फायदों को बढ़ाएंगे और नुकसान को दूर रखेंगे।

नियम 1: सही मात्रा में कॉफी पिएं

शोध द्वारा पहचानी गई सबसे प्रभावी सीमा यह बताती है कि कैफीन का अधिक सेवन किए बिना पर्याप्त मात्रा में कॉफी के यौगिक प्राप्त किए जाएं।

लक्ष्य: सामान्य लाभों के लिए दिन में 2 से 4 कप की सही मात्रा का लक्ष्य रखें, या अधिकतम 4 से 6 छोटे कप तक (यदि आप इसे अच्छी तरह सहन कर लेते हैं)।

सुरक्षा जांच: कैफीन की सामान्य सुरक्षित सीमा लगभग 400 मिलीग्राम प्रतिदिन (लगभग 3-5 मानक अमेरिकी कप) है।

अपने शरीर पर ध्यान दें: यदि आप घबराहट, चिंता या नींद न आने की समस्या महसूस करते हैं, तो कम मात्रा में कॉफी पिएं। आपको कम मात्रा से भी लाभ मिलेगा।

यह क्यों काम करता है: यह मध्यम, निरंतर सेवन आपके शरीर को नियमित रूप से ऐसे एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करता है जो पुरानी सूजन से लड़ने के लिए जरूरी हैं, जो उम्र से संबंधित मांसपेशियों के नुकसान और कमजोरी के पीछे का खामोश दुश्मन है।

नियम 2: चीनी छोड़ें, गुणवत्ता अपनाएं

आप जो अतिरिक्त चीजें मिलाते हैं, वे कॉफी के एंटी-एजिंग फायदों को पूरी तरह से खत्म कर सकती हैं।

स्वच्छ बीन्स चुनें: जब भी संभव हो, उच्च गुणवत्ता वाली, ऑर्गेनिक कॉफी बीन्स चुनें। इनमें फायदेमंद पॉलीफेनॉल्स ज्यादा होते हैं और इन्हें कीटनाशकों से उपचारित नहीं किया गया होता।

अतिरिक्त चीजों का ध्यान रखें: चीनी की चाशनी, व्हीप्ड क्रीम और जरूरत से ज्यादा कृत्रिम मीठे पदार्थ सूजन पैदा कर सकते हैं, ब्लड शुगर बढ़ा सकते हैं और कॉफी के सुरक्षात्मक प्रभावों को खत्म कर सकते हैं।

बेहतर विकल्प: इसे सादा रखें। इसे बिना चीनी के पिएं, या ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा सा नियमित दूध, कोई गैर-डेयरी विकल्प, या थोड़ी मात्रा में प्राकृतिक स्वीटनर इस्तेमाल करें।

नियम 3: सिर्फ कॉफी पर निर्भर न रहें

कॉफी को अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल का हिस्सा समझिए, लेकिन याद रखिए ये खुद आपकी अच्छी आदतों की जगह नहीं ले सकती। मसल्स ही असली ताकत हैं। कॉफी तब सबसे अच्छा असर दिखाती है जब आप खुद एक्टिव रहते हैं। यानी, अगर आप नियमित तौर पर एक्सरसाइज करते हैं खासकर वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ एक्सरसाइज तो कॉफी आपके शरीर को और मजबूत बनाने में मदद करती है।

प्रोटीन जरूर खाइए: उम्र बढ़ने पर मसल्स कमजोर होने लगते हैं, इसलिए शरीर को अच्छी डाइट से ईंधन देना जरूरी है। अपनी कॉफी की आदत को ऐसे आहार के साथ जोड़िए जिसमें प्रोटीन (जैसे अंडे, दही, दूध, दालें या हल्का मांस) और पॉलीफेनॉल वाले फूड्स (जैसे बेरी, डार्क चॉकलेट, और जैतून का तेल) शामिल हों। इससे आपका शरीर ज्यादा फिट, एक्टिव और एनर्जी से भरपूर रहेगा।

डिसक्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी केवल जागरूकता के लिए है और यह किसी चिकित्सा सलाह का विकल्प नहीं है। पाठकों को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी दवा या उपचार को अपनाने से पहले विशेषज्ञ या डॉक्टर से सलाह लें।

ये भी पढ़ें

Night Light heart Attack Risk : रात की रोशनी बन सकती है जानलेवा! हार्ट अटैक का खतरा 56% तक बढ़ा सकती है
स्वास्थ्य
Night Light heart Attack Risk

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

health

Healthy Lifestyle

लाइफस्टाइल

Published on:

26 Oct 2025 03:51 pm

Hindi News / Patrika Special / Benefits of Coffee : क्या कॉफी पीने वाले रहते हैं ज्यादा फिट और मजबूत?

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ की धरती पर उतरा यूरोप का परिंदा, गिधवा-परसदा में ‘Mallard’ का ऐतिहासिक आगमन

गिधवा-परसदा में ‘Mallard’ (Photo source- Patrika)
Patrika Special News

ASEAN Summit में हिस्सा लेने मलेशिया पहुंचे ट्रंप, PM मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे, इस दूरी की वजह क्या है?

US President Donald Trump and Prime Minister Narendra Modi
Patrika Special News

फिल्म इंडस्ट्री के जुनूनी निर्माताओं की दर्दभरी दास्तान, किसी को मिला धोखा तो कोई आया सड़क पर

Bollywood producers who lost everything
Patrika Special News

विदेशों में भी छाई राजस्थान की ये देसी सब्जी, पूरी तरह नेचुरल; सालभर नहीं होती खराब

kachra ki sabji
Patrika Special News

Excess Protein side effects : क्या अधिक प्रोटीन खाने से सच में बढ़ती है ताकत, दिल के लिए ये कितना सही, विशेषज्ञ से जानिए

Experts warns for Excess Protein, Excess Protein use, Excess Protein side effects, Excess Protein risk for heart diseases,
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.