Benefits of Coffee : क्या कॉफी पीने वाले रहते हैं ज्यादा फिट और मजबूत?

Benefits of Coffee : क्या आपकी रोजाना की कॉफी वाकई उम्र से जुड़ी कमजोरी को दूर करने में मदद कर सकती है? हो सकता है कि आपकी सुबह की एक कप कॉफी सिर्फ आपको जगाने से कहीं ज्यादा काम करे, यह उम्र बढ़ने के साथ मजबूत, ऊर्जावान और स्वतंत्र बने रहने का एक शक्तिशाली साधन भी हो सकती है। यूरोपियन जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में प्रकाशित हालिया शोध से पता चलता है कि 55 साल से ज्यादा उम्र के वयस्क जो नियमित रूप से कॉफी पीते हैं, उनमें शारीरिक कमजोरी, जैसे मांसपेशियों में कमजोरी, थकान और धीमी गति से चलने की संभावना कम होती है। दूसरे शब्दों में कहें तो आपकी रोजाना की कॉफी न सिर्फ आपके दिन की शुरुआत कर सकती है। यह उम्र से जुड़ी गिरावट को भी पीछे धकेल सकती है।