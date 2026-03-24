Navratri Day 6 Wishes in Hindi: मां कात्यायनी के आशीर्वाद के साथ नवरात्रि षष्ठी पर अपनों को भेजें ये बेस्ट विशेज और मैसेज

Navratri Day 6 Wishes in Hindi:image credit gemini
Navratri Day 6 Wishes in Hindi: चैत्र नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की उपासना की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब महिषासुर का अत्याचार तीनों लोकों में बढ़ गया था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तेज से देवी का प्राकट्य हुआ। महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया, जिसके कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। मां का यह स्वरूप अद्भुत तेज और अमोघ शक्ति का प्रतीक है, जो शत्रुओं का संहार करने और भक्तों को अभय वरदान देने वाला है। मां कात्यायनी स्वर्ण के समान चमकीली आभा वाली हैं और सिंह पर सवार होकर दुष्टों का नाश करती हैं। मां का यह रूप साधक के भीतर अदम्य साहस और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। मां कात्यायनी आज्ञा चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं, जिनकी कृपा से सिद्धियों और शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। ऐसे में, यदि आप भी इस पावन अवसर पर अपने मित्रों और सगे-संबंधियों को नवरात्रि के छठे दिन की बधाई देना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए विशेज और मैसेज के जरिए शुभकामनाएं साझा कर सकते हैं।
1- कात्यायन ऋषि की तपस्या का फल, मां का पावन अवतार, छठे दिन की पूजा से, महक उठे सबका संसार। जय माता दी! नवरात्रि के छठे दिन की शुभकामनाएं।
2- स्वर्ण सी कांति चमके, सिंह की है सवारी, दुष्टों का संहार करे, मां कात्यायनी सुखकारी। जय माता दी! नवरात्रि की शुभकामनाएं।
3- हाथ में खड्ग और ढाल सोहे, शत्रुओं का हो अंत, मां की कृपा से जीवन में, बना रहे सदा वसंत। जय माता दी! नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं।
4- भक्ति का मार्ग दिखाती हैं, कात्यायनी वरदानी, श्रद्धा से जो शीश झुकाए, सफल हो उसकी जिंदगानी। जय माता दी! नवरात्रि की शुभकामनाएं।
5- षष्ठी की इस पावन बेला, मां का तेज निराला, दूर करे जो भक्त के मन से, हर गम का अंधियारा। जय माता दी! नवरात्रि के छठे दिन की शुभकामनाएं।
6- अमोघ फल की प्राप्ति हो, और बढ़े सबका मान, मां की असीम अनुकंपा से, सिद्ध हों सारे काम। जय माता दी! नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
7- अभय मुद्रा में बैठकर, मां देती हैं वरदान, आपके घर में सदा रहे, सुख-शांति और सम्मान। जय माता दी! नवरात्रि के छठे दिन की शुभकामनाएं।
8- दृढ़ संकल्प और साहस का, मन में हो संचार, मां कात्यायनी खोल दें, खुशियों के सब द्वार। जय माता दी! नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
9- महिषासुर मर्दिनी का, मिले सबको आशीष, सफलता की सीढ़ी चढ़ें, नत मस्तक हो शीश। जय माता दी! नवरात्रि के छठे दिन की शुभकामनाएं।
10- कात्यायनी की कृपा से, दूर हों सब बाधा-क्लेश, रिद्धि-सिद्धि और लाभ का, आपके घर में हो प्रवेश। जय माता दी! नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
11- मां कात्यायनी का स्वरूप साहस और विजय का प्रतीक है। प्रार्थना है कि मां आपको अपने लक्ष्यों के प्रति शेर जैसा पराक्रम और बुराई के विरुद्ध लड़ने की शक्ति प्रदान करें। जय माता दी!
12- जिस प्रकार मां ने देवताओं की रक्षा के लिए असुरों का विनाश किया, उसी प्रकार मां आपके जीवन की सभी बाधाओं और शत्रुओं का नाश कर आपको विजयी बनाएं। शुभ नवरात्रि!
13- इस पावन षष्ठी पर मां आपके भीतर के आत्मविश्वास को जाग्रत करें, जिससे आप जीवन के हर कठिन मार्ग पर निडर होकर आगे बढ़ सकें। जय माता दी! नवरात्रि की शुभकामनाएं।
14- मां का आशीर्वाद आपके परिवार में खुशहाली लाए और विशेष रूप से कन्याओं के जीवन में सफलता और सुरक्षा का दीप जलाए। जय माता दी!
15- मां कात्यायनी का ध्यान करने से आज्ञा चक्र जाग्रत होता है। प्रार्थना है कि मां आपको वह दिव्य दृष्टि दें जिससे आप सही और गलत का निर्णय सरलता से ले सकें। जय माता दी!
16- मां की शरण में आने वाला भक्त कभी खाली हाथ नहीं लौटता। मां कात्यायनी आपकी हर मनोकामना पूर्ण करें और आपके जीवन को मंगलमय बनाएं। जय माता दी!
17- मां की दिव्य चमक आपकी मेहनत को नई पहचान दे और आपके करियर में आने वाली हर रुकावट को अपनी शक्ति से मिटा दे। जय माता दी! नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।
18- आपका जीवन मां के आशीर्वाद से स्वर्ण की तरह देदीप्यमान बने और आपके कर्मों में मां की शक्ति और करुणा सदा दिखाई दे। जय माता दी!
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