Navratri Day 6 Wishes in Hindi: मां कात्यायनी के आशीर्वाद के साथ नवरात्रि षष्ठी पर अपनों को भेजें ये बेस्ट विशेज और मैसेज

Navratri Day 6 Wishes in Hindi: चैत्र नवरात्रि के छठे दिन मां कात्यायनी की उपासना की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब महिषासुर का अत्याचार तीनों लोकों में बढ़ गया था, तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के तेज से देवी का प्राकट्य हुआ। महर्षि कात्यायन की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उनके घर पुत्री रूप में जन्म लिया, जिसके कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। मां का यह स्वरूप अद्भुत तेज और अमोघ शक्ति का प्रतीक है, जो शत्रुओं का संहार करने और भक्तों को अभय वरदान देने वाला है। मां कात्यायनी स्वर्ण के समान चमकीली आभा वाली हैं और सिंह पर सवार होकर दुष्टों का नाश करती हैं। मां का यह रूप साधक के भीतर अदम्य साहस और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। मां कात्यायनी आज्ञा चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं, जिनकी कृपा से सिद्धियों और शत्रुओं पर विजय की प्राप्ति होती है। ऐसे में, यदि आप भी इस पावन अवसर पर अपने मित्रों और सगे-संबंधियों को नवरात्रि के छठे दिन की बधाई देना चाहते हैं, तो आप यहां दिए गए विशेज और मैसेज के जरिए शुभकामनाएं साझा कर सकते हैं।