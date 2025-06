Neem Tulsi Face Pack Benefits: नीम और तुलसी से बना फेस पैक, पाएं चेहरे पर बेदाग निखार

नीम-तुलसी फेस पैक के फायदे (Neem Tulsi Face Pack Benefits) मुंहासों से राहत (Pimples and Acne Relief) नीम में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण होते हैं, जो पिंपल्स और एक्ने के बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। वहीं तुलसी स्किन को शांत करती है और जलन कम करती है। इस पैक को लगाने से स्किन पर पिंपल्स की समस्या धीरे-धीरे कम होने लगती है। नीम में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण होते हैं, जो पिंपल्स और एक्ने के बैक्टीरिया को खत्म करते हैं। वहीं तुलसी स्किन को शांत करती है और जलन कम करती है। इस पैक को लगाने से स्किन पर पिंपल्स की समस्या धीरे-धीरे कम होने लगती है।

दाग-धब्बों को करें हल्का (Fades Dark Spots and Blemishes) अगर चेहरे पर पुराने दाग या एक्ने स्पॉट्स रह गए हैं तो नीम-तुलसी का फेस पैक उनके निशान हल्के करने में मदद करता है। नियमित इस्तेमाल से स्किन टोन समान होती है और चेहरा साफ-सुथरा दिखने लगता है।

स्किन को करे डीप क्लीन (Deep Cleansing of Skin) यह फेस पैक स्किन की गहराई से सफाई करता है, जिससे पोर्स में जमी गंदगी और ऑयल निकल जाते हैं। इससे ब्लैकहेड्स, व्हाइटहेड्स और डेड स्किन हटती है और स्किन फ्रेश दिखती है।

ऑयली स्किन कंट्रोल करे (Controls Excess Oil) जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली रहती है उनके लिए यह पैक रामबाण है। नीम और तुलसी का मिश्रण एक्स्ट्रा ऑयल को कंट्रोल करता है और चेहरे पर फ्रेशनेस लाता है।

घर पर ऐसे बनाएं नीम-तुलसी फेस पैक (How to Make Neem Tulsi Face Pack at Home) 10-12 नीम की पत्तियां 10-12 तुलसी की पत्तियां 1-2 चम्मच गुलाबजल या सादा पानी इन सभी पत्तियों को पीसकर पेस्ट बना लें। इसमें गुलाबजल मिलाकर चेहरे पर 15-20 मिनट तक लगाएं। सूखने के बाद सादे पानी से धो लें। हफ्ते में 2-3 बार लगाने से बेदाग निखार और साफ चमकती त्वचा मिलती है।



डिसक्लेमरः इस लेख में दी गई जानकारी का उद्देश्य केवल रोगों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता लाना है। यह किसी क्वालीफाइड मेडिकल ऑपिनियन का विकल्प नहीं है। इसलिए पाठकों को सलाह दी जाती है कि वह कोई भी दवा, उपचार या नुस्खे को अपनी मर्जी से ना आजमाएं बल्कि इस बारे में उस चिकित्सा पैथी से संबंधित एक्सपर्ट या डॉक्टर की सलाह जरूर ले लें।