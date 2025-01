New Year 2025 Wishes: Same To You नहीं अब 2025 की इस नए अंदाज में दे बधाई

New Year 2025 Wishes: नए साल के साथ नए अंदाज में दीजिए शुभकामनाओं का रिप्लाई, जो आपके अपनों को आपके जबाव का बना देगा दीवाना।

मुंबई•Jan 01, 2025 / 11:51 am• Nisha Bharti

New Year 2025 Wishes: आज से नए साल 2025 की शुरुआत हो चुकी है। सभी इस शुभ अवसर पर खुशियां मना रहे हैं। क्योंकि आज नए साल का पहला दिन है। इसलिए सब एक-दूसरे और सगे संबंधियों को मुबारकबाद और शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन क्या आप भी पुराने अंदाज में Same To You बोलकर उनको रिप्लाई भेज रहे हैं, तो इसं अंदाज को पुराने साल 2024 के साथ विदा कीजिए। आइए आज हम आपको बताएं 15 (New Year 2025 Wishes) बेहतरी नए जबाव।

