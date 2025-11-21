Night Owls Vs Early Birds: रात भर जागने वाले ज्यादा क्रिएटिव या सुबह उठने वाले ज्यादा फोकस्ड? जानें असली सच

Night Owls Vs Early Birds: क्या रात-भर जागने वाले लोग ज्यादा क्रिएटिव होते हैं या सुबह जल्दी उठने वाले ज्यादा फोकस्ड? यह बहस सोशल मीडिया से लेकर साइंस की दुनिया तक हमेशा गर्म रही है। हमारी बॉडी एक नैचुरल क्लॉक पर चलती है, जो तय करती है कि हम कब सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव, क्रिएटिव या अलर्ट महसूस करेंगे। लेकिन क्या वाकई “नाइट आउल” और “अर्ली बर्ड” के दिमाग अलग तरह से काम करते हैं? कई रिसर्च बताते हैं कि हमारी नींद का पैटर्न सिर्फ आदत नहीं, बल्कि ब्रेन के काम करने का तरीका भी बदल देता है। आइए, साइंस की नजर से समझते हैं असली सच।